Παπασταύρου: Για 30-40 χρόνια η Ελλάδα είναι καλυμμένη ενεργειακά με τα κοιτάσματά της

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε τη σημασία των πρόσφατων συμβάσεων παραχώρησης που υπέγραψε το ελληνικό κράτος με τις εταιρείες Chevron και HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων σε περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Όπως τόνισε, η αξιοποίηση των κοιτασμάτων αυτών, εφόσον αποδειχθεί εμπορικά βιώσιμη, θα αποτελέσει πηγή σταθερού εσόδου για τη χώρα, καλύπτοντας ενεργειακές ανάγκες για τις επόμενες τρεις έως τέσσερις δεκαετίες.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι τα έσοδα από τα κοιτάσματα θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές επιπτώσεις, τονίζει πως η ενεργειακή συμφωνία ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια και το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας την αναβάθμιση της χώρας σε γεωπολιτικό και ενεργειακό επίπεδο, παράλληλα με την οικονομική της θέση.

Απαντώντας σε τουρκικά δημοσιεύματα που εξέφρασαν ανησυχίες για τις ελληνικές ενεργειακές κινήσεις, ο υπουργός τόνισε πως η Ελλάδα επιδιώκει να πρωταγωνιστεί και να διαμορφώνει τις εξελίξεις σε μια περιοχή με συνεχείς μεταβολές και αστάθεια. Υπενθύμισε δε τα λόγια του αντιπροέδρου της Chevron, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη κοιτασμάτων, στοιχείο που καθιστά τη συνεργασία αυτή ουσιαστική. Οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026 και να διαρκέσουν έως το 2030-2031, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης τρίτων, ενώ η διαδικασία αυτή θεωρείται de facto ακύρωση του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου.

Σχετικά με τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα στον τομέα των ναυπηγείων, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που επιβεβαιώνουν τη στενή στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Τόνισε τους τρεις πυλώνες της συνεργασίας: πολιτιστικό/αξιακό, στρατιωτικό, και οικονομικό/ενεργειακό, ενώ προανήγγειλε την ανακοίνωση νέας συνεργασίας στον ναυπηγικό τομέα την επόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο ως κρίσιμο σημείο εισόδου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, με στόχο την απεξάρτηση της Ευρώπης από τορωσικό φυσικό αέριο. Στην επικείμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, στις 24 Φεβρουαρίου, θα επιδιώξει να επιλύσει τα ρυθμιστικά εμπόδια, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών και φορέων. Υπενθύμισε επίσης τη σύσταση του νέου Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας από την αμερικανική κυβέρνηση, που καταδεικνύει τη βαρύτητα της ενέργειας στην πολιτική των ΗΠΑ και τη στρατηγική σημασία της για την Ελλάδα.