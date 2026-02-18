Ο Ντόναλντ Τράμπ στηρίζει τον Κάθετο Διάδρομο και την ενεργειακή ασφάλεια

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την υποστήριξή του στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο, στον οποίο συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες Aktor και ΔΕΠΑ, καθώς και στην κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την υποδοχή του νέου Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Και τα δύο ζητήματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικά για τη χώρα μας, με τη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου να θεωρείται εγγύηση για την υλοποίησή τους.

«Επιτρέψτε μου», είπε απευθυνόμενος στον κ. Αλεξανδρίδη, «να σας καλωσορίσω επισήμως στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία περίοδο κατά την οποία η σχέση μας δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι βαθιά, ιστορική και θεμελιωμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η ανάληψη των καθηκόντων του Έλληνα πρέσβη συμπίπτει με μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία και υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ιδιαιτέρως την Ελλάδα ως αξιόπιστο σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο. «Οι κυβερνήσεις και οι λαοί μας αντιλαμβάνονται ότι η ειρήνη επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος», τόνισε.

Επισήμανε ακόμη την πρόθεσή του να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας, αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει σημειωθεί με τις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στη σημασία των ενεργειακών υποδομών, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, για την ασφάλεια της περιοχής.

«Θέλουμε να κτίσουμε σε αυτή την επιτυχία, ειδικά στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στην ενέργεια. Επιτυγχάνουμε πολλά μαζί με τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και θέλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Ο κάθετος διάδρομος και άλλα έργα υποδομής θα αποτελέσουν μεγάλη νίκη για την ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Διαβλέπω τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των εθνών μας στον τομέα της ναυπηγικής, στην αναβίωση των μεγάλων αμερικανικών ναυπηγείων, στη συνέχιση των συνομιλιών για την κατασκευή φρεγατών στην Ελλάδα, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και σε σημαντικές ευκαιρίες για τους λαούς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

