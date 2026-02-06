Εξάρχου στο Reuters: Στα «σκαριά» 20ετής συμφωνία για παροχή αμερικανικού LNG

Η Atlantic Sea LNG Trade, η οποία εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ελλάδα στοχεύει να πετύχει μια συμφωνία κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Εξάρχου στο Reuters: Στα «σκαριά» 20ετής συμφωνία για παροχή αμερικανικού LNG

Αλέξανδρος Εξάρχου, CEO Ομίλου «AKTOR»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Atlantic Sea LNG Trade, κοινοπραξία μεταξύ του ελληνικού προμηθευτή φυσικού αερίου ΔΕΠΑ και του κατασκευαστικού ομίλου Aktor, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση έως και 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ετησίως για 20 χρόνια, με σκοπό τον εφοδιασμό της νότιας Ευρώπης, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο Reuters.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμετακομιστική οδός για το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη και η ήπειρος προετοιμάζεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια LNG και αυξάνοντας την πίεση στις κυβερνήσεις να αποφύγουν την έλλειψη εφοδιασμού.

«Αν η Ευρώπη δεν θέλει να γίνει και πάλι όμηρος του φυσικού αερίου, πρέπει να συνάψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες... για να εξασφαλίσει ισορροπία στο μέλλον και διαθεσιμότητα φυσικού αερίου σε λογικές τιμές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου σε συνέντευξή του στο Reuters.

Η Atlantic Sea LNG Trade, η οποία εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ελλάδα και το πωλεί στην Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, στοχεύει να πετύχει μια συμφωνία κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, ανέφερε.

«Τώρα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να διαπραγματευτούμε τις τιμές για το μέλλον», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές ενδέχεται να είναι «σημαντικά υψηλότερες» στο μέλλον λόγω της σύσφιξης των αγορών μετά το 2030, όταν η διαθέσιμη προσφορά ενδέχεται να μην καλύπτει τη ζήτηση.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προμηθευτές των ΗΠΑ και διεξάγει παράλληλες συζητήσεις με πιθανούς αγοραστές σε ολόκληρο τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, μια διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα μέσω της Κεντρικής Ευρώπης και της Ουκρανίας. Οι πιθανοί αγοραστές βρίσκονται στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την Αυστρία και ενδεχομένως την Ουκρανία, ανέφερε.

xarths-diadromos.jpg

«Παρατηρούμε σημαντική ζήτηση στην κατανάλωση των νοικοκυριών στο βόρειο τμήμα (του διαδρόμου). Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Μολδαβία, η κατανάλωση φυσικού αερίου από τα νοικοκυριά είναι πολύ υψηλή, ενώ η βιομηχανική κατανάλωση είναι μεγαλύτερη όσο προχωράμε προς το νότο», δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

Τη Δευτέρα, η Atlantic Sea LNG Trade υπέγραψε την πρώτη της σύμβαση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με την Ουκρανία, με προγραμματισμένη παράδοση φορτίου τον Μάρτιο μέσω του τερματικού σταθμού της Ελλάδας στη Ρεβυθούσα και στη συνέχεια προς την ουκρανική εταιρεία ενέργειας Naftogaz μέσω της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:49ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τρεις πρωθυπουργοί σε τρία χρόνια - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις;

16:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13/2

16:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε για την ομπρέλα

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο σκάνε μέσα σε ασανσέρ

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

16:11LIFESTYLE

Survivor spoiler: Ο αδελφός του Gio μπαίνει στο ριάλιτι

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι τρίτου ορόφου σε κεντρικό πεζόδρομο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή δοκιμαστική πτήση για το ιπτάμενο αυτοκίνητο V5000 Matrix – Μεταφέρει 10 επιβάτες

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πότε δεν θα γίνεται ντελίβερι - Απεργούν διανομείς

15:49ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν για τον εθιστικό σχεδιασμό του που βλάπτει τα παιδιά

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον τέταρτο όροφο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

15:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδική πορεία σε έξι από τους δέκα κλάδους ελληνικών εξαγωγών το 2025

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Τα τρία ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την υπόθεση Παναγόπουλου

15:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται άμεσα κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων της Βουλής

15:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Reuters: Στα «σκαριά» 20ετής συμφωνία για παροχή αμερικανικού LNG - Στόχος η Ευρώπη να μη ξαναγίνει όμηρος του φυσικού αερίου

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

15:09LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Νικολέττα Ράλλη - Πέθανε ο πατέρας της

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλαγή 43χρονου ηθοποιού για βιασμό και απόπειρα βιασμού, πρότεινε η Εισαγγελέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

14:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε σε 3ετή κάθειρξη και πρόστιμο €30.000 ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι €3.000

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χειροπέδες στο αεροδικείο ο σμήναρχος - Βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία - «Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον τέταρτο όροφο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή δοκιμαστική πτήση για το ιπτάμενο αυτοκίνητο V5000 Matrix – Μεταφέρει 10 επιβάτες

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πότε δεν θα γίνεται ντελίβερι - Απεργούν διανομείς

14:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου μεταξύ των 25 συλληφθέντων για το κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ένας από τους ενδιάμεσους ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Σε ποιες νευραλγικές υπηρεσίες ήταν επικεφαλής

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε για την ομπρέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ