Αλέξανδρος Εξάρχου από το Νταβός: Η Ευρώπη να αποφασίσει τι θέλει να είναι

Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει και απαντήσει στα υπαρξιακά της ερωτήματα ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντά της, επισήμανε ο κ. Εξάρχου

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Αλέξανδρος Εξάρχου από το Νταβός: Η Ευρώπη να αποφασίσει τι θέλει να είναι
Ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου στο Νταβός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρώπη έχει χάσει το παιχνίδι της ισχύος και κινδυνεύει να μπει στο περιθώριο των παγκόσμιων γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων, εάν δεν λάβει άμεσα αποφάσεις για την ίδια τη φυσιογνωμία της, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Davos Lodge, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον επιχειρηματία, διακεκριμένο συγγραφέα και αρθρογράφο του Forbes, Rhett Power, με θέμα το μέλλον των επενδύσεων σε Ενέργεια και Υποδομές, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR έκανε έκκληση η Ευρώπη να αντιδράσει και απαντήσει στα υπαρξιακά της ερωτήματα ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Και σημείωσε ότι για να γίνει πιστευτή, θα πρέπει κάθε φορά να δρα κατάλληλα και γρήγορα - και κυρίως να εννοεί αυτό που λέει.

Όπως συμπλήρωσε ο κύριος Εξάρχου, αυτό προϋποθέτει η Ευρώπη να αποφασίσει τι τελικά θέλει να είναι: Μία πραγματική ομοσπονδία με κοινά συμφέροντα και κοινό στρατό και κεντρική εξουσία ή μία χαλαρή ένωση κρατών; Εάν συμβαίνει το πρώτο, τόνισε, θα πρέπει να εκχωρηθεί κρατική κυριαρχία από τα κράτη - μέλη, παρατήρησε. Εάν όμως συμβαίνει το δεύτερο, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιβιώσει σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο πλανήτη. Ο ίδιος σχολίασε εμφατικά πως η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να εμφανίζεται ως ομοσπονδία και στην πραγματικότητα να μην είναι.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σημείωσε ότι για δεκαετίες η Ευρώπη πίστευε ότι δεν κινδύνευε από τον πόλεμο και στηρίχθηκε αμυντικά στις ΗΠΑ, όμως αυτός πλέον όμως έφτασε στην πόρτα της και την βρίσκει απροετοίμαστη. Ο κύριος Εξάρχου εξήγησε ότι πλέον βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καλείται να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές της ανάγκες και αυτό είναι κάτι που φυσικά που δεν αρέσει σε κανέναν.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR τόνισε ότι σήμερα η Ευρώπη υπερρυθμίζει τα πάντα, με αποτέλεσμα να γίνονται όλα πιο ακριβά και να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και να συμπιέζεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως υπογράμμισε, το ίδιο συμβαίνει με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, η οποία έχει πελώριο κόστος και θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός της στάσης της στο θέμα ώστε να ξαναγίνει η ενέργεια πιο προσιτή για πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να χαθεί ο πράσινος στόχος. Και κατέληξε, λέγοντας ότι η Ε.Ε. δεν μπορεί πλέον να νομοθετεί και να αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαίους πολίτες.

Συναντήσεις Εξάρχου με Al-Falih και Eric Trump

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR μία σειρά από σημαντικές συναντήσεις, επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalid A. Al-Falih, με τον οποίο συζήτησαν για οικονομικά θέματα και ιδιαίτερα για πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας. Επιπλέον, συναντήθηκε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, κ. Eric Trump, με τον οποίο συζήτησαν πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και για τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για «όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: «Η Ελλάδα συντάσσεται με την υπόλοιπη ΕΕ»

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «μαλάκωσε» ο Τραμπ για τη Γροιλανδία - Το μοντέλο Κύπρου, ο «Χρυσός Θόλος» και το 1 εκατ. δολάρια σε κάθε κάτοικο

10:08LIFESTYLE

Βραβεία Όσκαρ: Υποψηφιότητες με blockbusters και έντονη... βρετανική απουσία - Τα μεγάλα φαβορί

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου από το Νταβός: Η Ευρώπη να αποφασίσει τι θέλει να είναι

10:02LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: Τα βίντεο του τραγουδιστή από τους πλημμυρισμένους δρόμους της Γλυφάδας

10:02LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Φιλ Κόλινς: «Χρειάζομαι νοσηλευτή 24 ώρες το 24ωρο - Υπάρχει ακόμη ζωή στον παλιό σκύλο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Έπεσε βράχος στην Τσαγκαράδα - Κατολισθήσεις στην Άφησσο

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο δράστη - Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς

09:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μακάμπι-Παναθηναϊκός, Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Μπέτις

09:45ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Δοκιμασίες σε Τελ Αβίβ και Πόλη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Τον Φεβρουάριο το ν/σ για τις συλλογικές συμβάσεις - Νέα αύξηση κατώτατου από 1η Απριλίου

09:45WHAT THE FACT

Ο έρωτας ποτέ δεν πεθαίνει - Η viral σκηνή από τον «Τιτανικό» με άλλους πρωταγωνιστές

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μικρά Fiat θα έχουν κόφτη στην τελική τους για λόγους ασφαλείας;

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι της Αττικής παραμένουν κλειστοί μετά τις πλημμύρες

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία - Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζού στον Εύοσμο

09:13LIFESTYLE

Ο Κρις Νοθ «αδειάζει» την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πώς ήρθε η ρήξη στη σχέση τους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Ο Τραμπ σε ρόλο γητευτή μίας πολικής αρκούδας στο εξώφυλλο - «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να προετοιμαστούν για το τέλος του ΝΑΤΟ»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Η πλημμυρισμένη Αττική από ψηλά, η θάλασσα άλλαξε χρώμα - Δείτε φωτογραφίες

09:07LIFESTYLE

Μελίνα Ασλανίδου: Ακυρώνει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της εξαιτίας προβλήματος υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μεγάλες ζημιές σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη - Διαλύθηκαν δρόμοι και οχήματα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι της Αττικής παραμένουν κλειστοί μετά τις πλημμύρες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία με τον 52χρονο λιμενικό - «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Η πλημμυρισμένη Αττική από ψηλά, η θάλασσα άλλαξε χρώμα - Δείτε φωτογραφίες

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία - Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Στο πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο το σενάριο για αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία

09:13LIFESTYLE

Ο Κρις Νοθ «αδειάζει» την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πώς ήρθε η ρήξη στη σχέση τους

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

08:48LIFESTYLE

Άννα Λιβαθυνού: Τέλος από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Πώς το ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Στάθης

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση σε δημοφιλές κάμπινγκ - Παιδιά ανάμεσά τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: «Η ανάπτυξη των "ακριβών" περιοχών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες»

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ