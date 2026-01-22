Αλέξανδρος Εξάρχου από το Νταβός: Η Ευρώπη να αποφασίσει τι θέλει να είναι

Η Ευρώπη έχει χάσει το παιχνίδι της ισχύος και κινδυνεύει να μπει στο περιθώριο των παγκόσμιων γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων, εάν δεν λάβει άμεσα αποφάσεις για την ίδια τη φυσιογνωμία της, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Davos Lodge, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον επιχειρηματία, διακεκριμένο συγγραφέα και αρθρογράφο του Forbes, Rhett Power, με θέμα το μέλλον των επενδύσεων σε Ενέργεια και Υποδομές, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR έκανε έκκληση η Ευρώπη να αντιδράσει και απαντήσει στα υπαρξιακά της ερωτήματα ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Και σημείωσε ότι για να γίνει πιστευτή, θα πρέπει κάθε φορά να δρα κατάλληλα και γρήγορα - και κυρίως να εννοεί αυτό που λέει.

Όπως συμπλήρωσε ο κύριος Εξάρχου, αυτό προϋποθέτει η Ευρώπη να αποφασίσει τι τελικά θέλει να είναι: Μία πραγματική ομοσπονδία με κοινά συμφέροντα και κοινό στρατό και κεντρική εξουσία ή μία χαλαρή ένωση κρατών; Εάν συμβαίνει το πρώτο, τόνισε, θα πρέπει να εκχωρηθεί κρατική κυριαρχία από τα κράτη - μέλη, παρατήρησε. Εάν όμως συμβαίνει το δεύτερο, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιβιώσει σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο πλανήτη. Ο ίδιος σχολίασε εμφατικά πως η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να εμφανίζεται ως ομοσπονδία και στην πραγματικότητα να μην είναι.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σημείωσε ότι για δεκαετίες η Ευρώπη πίστευε ότι δεν κινδύνευε από τον πόλεμο και στηρίχθηκε αμυντικά στις ΗΠΑ, όμως αυτός πλέον όμως έφτασε στην πόρτα της και την βρίσκει απροετοίμαστη. Ο κύριος Εξάρχου εξήγησε ότι πλέον βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καλείται να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές της ανάγκες και αυτό είναι κάτι που φυσικά που δεν αρέσει σε κανέναν.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR τόνισε ότι σήμερα η Ευρώπη υπερρυθμίζει τα πάντα, με αποτέλεσμα να γίνονται όλα πιο ακριβά και να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και να συμπιέζεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως υπογράμμισε, το ίδιο συμβαίνει με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, η οποία έχει πελώριο κόστος και θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός της στάσης της στο θέμα ώστε να ξαναγίνει η ενέργεια πιο προσιτή για πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να χαθεί ο πράσινος στόχος. Και κατέληξε, λέγοντας ότι η Ε.Ε. δεν μπορεί πλέον να νομοθετεί και να αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαίους πολίτες.

Συναντήσεις Εξάρχου με Al-Falih και Eric Trump

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR μία σειρά από σημαντικές συναντήσεις, επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalid A. Al-Falih, με τον οποίο συζήτησαν για οικονομικά θέματα και ιδιαίτερα για πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας. Επιπλέον, συναντήθηκε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, κ. Eric Trump, με τον οποίο συζήτησαν πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και για τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

