Εξάρχου: Το LNG και οι παραχωρήσεις θα συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των εσόδων του Ομίλου AKTOR

Εξάρχου: Το LNG και οι παραχωρήσεις θα συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των εσόδων του Ομίλου AKTOR
Τόσο η συμμετοχή στην προμήθεια και πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) όσο και η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις εντάσσονται στον στρατηγικό στόχο του Ομίλου AKTOR για διαφοροποίηση εσόδων και δημιουργία σταθερών ροών στο μέλλον ώστε να μην υπάρχει αποκλειστική εξάρτηση από τον κλάδο των κατασκευών, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια συζήτησης στο «The FORTUNE GREECE CEO Initiative 2025».

Κάνοντας μία αναδρομή στο τι έχει επιτύχει εδώ και έναν χρόνο Όμιλος AKTOR, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι είναι σημαντικό οι εταιρίες να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες και εξελίξεις και υπογράμμισε ότι η συμμετοχή του Ομίλου AKTOR στην υπόθεση του Αμερικανικού LNG θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την μετέπειτα πορεία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η συμμετοχή αυτή δεν θα αναστείλει τον υπόλοιπο σχεδιασμό για επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Προσδοκίες ανάπτυξης από το LNG

Ο επικεφαλής του Ομίλου σημείωσε ότι η υπόθεση του LNG φέρνει βελτιωμένες προσδοκίες για ανάπτυξη, καθώς τα μεγέθη των υφιστάμενων συμφωνιών όχι μόνο είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και πιθανότατα θα διευρυνθούν τόσο λόγω αύξησης των εισαγόμενων ποσοτήτων όσο και της εισόδου νέων χωρών στον κάθετο ενεργειακό άξονα, όπως πιθανώς η Βουλγαρία και η Ουγγαρία.

Ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι ο κάθετος ενεργειακός άξονας είναι εξαιρετικά σημαντικός τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και προέβλεψε την ανάπτυξη του εγχειρήματος, καθώς οι δεσμευτικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί, διασφαλίζουν σταθερότητα, όποιες και αν είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέλλον. Ενώ σχολίασε ότι οι συμφωνίες αυτές είναι αποτέλεσμα της θεαματικής προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και των προσδοκιών που έχει δημιουργήσει για την ανάπτυξή της στο διεθνές περιβάλλον.

Έργα παραχώρησης στη Ρουμανία

Επιπλέον, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ο Όμιλος θα δώσει έμφαση στα επικείμενα έργα παραχώρησης της Ρουμανίας, τα οποία θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στο μέλλον. Και πρόσθεσε ότι η μέθοδος της παραχώρησης αποτελεί το καλύτερο δυνατό μοντέλο, καθώς συνδυάζει κερδοφορία για την κατασκευή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση ενός έργου.

Μάλιστα, επισήμανε ότι η ανάγκη αφενός της Ρουμανίας για εκσυγχρονισμό των υποδομών της και αφετέρου της Ουκρανίας για ανασυγκρότηση θα δημιουργήσει νομοτελειακά έναν νέο γεωγραφικό διάδρομο υποδομών και ο Όμιλος AKTOR θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές.

Μοντέλο δημιουργίας αξίας

Επίσης, τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στην Credia Bank υπό την ιδιότητα του Partner της Thrivest Holdings, τονίζοντας ότι η τράπεζα αποτελεί παράδειγμα για το πως μπορεί να δημιουργηθεί αξία μεγαλύτερη, μάλιστα, από το ύψος της αρχικής επένδυσης. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank αποτελεί μία επένδυση αντίστοιχης σημασίας με εκείνη που κάνει ο Όμιλος AKTOR στο LNG και τόνισε εάν κανείς συσχετίσει το τίμημα της εξαγοράς με την κεφαλαιοποίηση της HSBC Μάλτας, θα καταλάβει γιατί η συμφωνία αυτή είναι εξαιρετικά καλή για την ελληνική τράπεζα, καθώς χωρίς κεφαλαιακή ενίσχυση θα επιτύχει τον διπλασιασμό των μεγεθών της.

Και υπογράμμισε ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις, το ελληνικό δημόσιο (μέσω του ΤΧΣ) έχει ήδη εξασφαλίσει αξία μεγαλύτερη από τη συνολική επένδυση που είχε κάνει στην τέως Τράπεζα Αττικής, αλλά και τη δυνατότητα όχι μόνο να πάρει πίσω τα κεφάλαια αυτά, αλλά και να αποκομίσει κέρδος, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και σημείωσε ότι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πάρει γρήγορα και έγκαιρα αποφάσεις τόσο θα χάνει έδαφος έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της, κάτι που ενδεχομένως να έχει επίπτωση και στην οικονομική θέση της Ελλάδας, η οποία κατά τα άλλα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανοδική πορεία.

