Aλέξανδρος Εξάρχου: Στρατηγικό σχέδιο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο

Ο Όμιλος AKTOR διαμορφώνει πλέον πέντε διακριτούς επιχειρηματικούς πυλώνες, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους και την προστασία των επενδύσεών τους

Αμαλία Κάτζου

Aλέξανδρος Εξάρχου: Στρατηγικό σχέδιο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο
Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στον Όμιλο AKTOR, καθώς ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσίασε το φιλόδοξο πλάνο εταιρικού μετασχηματισμού κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025. Κεντρικός άξονας του σχεδίου αποτελεί η αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο, με την ενσωμάτωση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη νέα στρατηγική.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, διασφαλίζοντας ροές ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου και ανεκτέλεστο έργων 760 εκατ. ευρώ στον τομέα των παραχωρήσεων. Η ενσωμάτωση αυτή, σε συνδυασμό με τη συνολική ανάπτυξη του Ομίλου, οδηγεί σε αναθεώρηση των επιχειρηματικών στόχων, με εκτιμώμενα EBITDA 210 εκατ. ευρώ για το 2025 και 460 εκατ. ευρώ για το 2030.

Ο επικεφαλής του Ομίλου υπογράμμισε τη στρατηγική επιλογή για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τον κατασκευαστικό κλάδο και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι διακυμάνσεων στα δημόσια έργα.

Αναφερόμενος στη ματαίωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Prodea, ο κ. Εξάρχου εξήγησε πως, όταν προέκυψε η ευκαιρία απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η διοίκηση επέλεξε να επικεντρωθεί στις παραχωρήσεις, καθώς προσέφεραν παρόμοιες προοπτικές ανάπτυξης χωρίς το βάρος υψηλού δανεισμού που θα συνεπαγόταν η επένδυση στα ακίνητα.

Έμφαση στην ενέργεια

Η στρατηγική του Ομίλου περιλαμβάνει δυναμική είσοδο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με τον κ. Εξάρχου να προαναγγέλλει μία ή δύο εξαγορές έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η εξαγορά της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, ενώ ο Όμιλος διερευνά περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της παρουσίας του σε νέους κλάδους.

Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ιστορική στιγμή, καθώς ενοποιούνται οι δραστηριότητες Κατασκευών και Παραχωρήσεων υπό την ομπρέλα του Ομίλου. Υπενθύμισε ότι η είσοδος της Winex Investments το 2022 αποτέλεσε καταλύτη για την εκτόξευση της κεφαλαιοποίησης του Ομίλου στα 1,8 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για διαρκή ανάπτυξη.

Επιπλέον, τόνισε την πρωτοφανή στήριξη των μετόχων, οι οποίοι συμμετείχαν σε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυναμική του Ομίλου και τις προοπτικές του.

Πέντε αυτόνομοι πυλώνες

Ο Όμιλος AKTOR διαμορφώνει πλέον πέντε διακριτούς επιχειρηματικούς πυλώνες, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους και την προστασία των επενδύσεών τους. Η διοίκηση εξετάζει την αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε νέα κεφάλαια.

«Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος AKTOR διατηρεί την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως τόνισε, ο μετασχηματισμός που συντελείται στον Όμιλο αποτελεί μοναδικό παράδειγμα για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα.

