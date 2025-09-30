Η «προίκα» της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τον Ομιλο Aktor

Πέρα από την τεράστια αξία των εταιρειών παραχώρησης των οδικών αξόνων, η προίκα που αποκτά ο Όμιλος AKTOR από την εξαγορά της ΑΚTΩΡ Παραχωρήσεις είναι πολύ σημαντική και μάλλον σπάνια στα ελληνικά τεχνικά χρονικά.

Και αυτό γιατί είτε με το ένα σχήμα είτε με το άλλο, ο Όμιλος AKTOR θα βρεθεί να συμμετέχει ουσιαστικά σε όλους τους ενεργούς (ή και προσωρινά «παγωμένους») διαγωνισμούς έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης της χώρας - κτιριακά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά κτλ.-, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητές του να αποσπάσει ακόμη μεγαλύτερα μερίδια στη συγκεκριμένη αγορά.

Υπενθυμίζεται πως χθες ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της AKTOR αποκτώντας με καθαρό τίμημα ύψους 194,6 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, με τον Όμιλο να εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, που τον τοποθετεί στην κορυφή της αγοράς.

Το σύνολο από τις μελλοντικές ροές της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR, σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό περιθώριο έργων και άλλες συνέργειες, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, θωρακίζοντας τον Όμιλο από τις διακυμάνσεις που παραδοσιακά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Ενώ με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ήδη από το 2025, σε pro forma βάση.