Η «προίκα» της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τον Ομιλο Aktor

Το σύνολο από τις μελλοντικές ροές της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR, σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό περιθώριο έργων και άλλες συνέργειες, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου

Newsbomb

Η «προίκα» της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τον Ομιλο Aktor
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέρα από την τεράστια αξία των εταιρειών παραχώρησης των οδικών αξόνων, η προίκα που αποκτά ο Όμιλος AKTOR από την εξαγορά της ΑΚTΩΡ Παραχωρήσεις είναι πολύ σημαντική και μάλλον σπάνια στα ελληνικά τεχνικά χρονικά.

Και αυτό γιατί είτε με το ένα σχήμα είτε με το άλλο, ο Όμιλος AKTOR θα βρεθεί να συμμετέχει ουσιαστικά σε όλους τους ενεργούς (ή και προσωρινά «παγωμένους») διαγωνισμούς έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης της χώρας - κτιριακά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά κτλ.-, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητές του να αποσπάσει ακόμη μεγαλύτερα μερίδια στη συγκεκριμένη αγορά.

Υπενθυμίζεται πως χθες ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της AKTOR αποκτώντας με καθαρό τίμημα ύψους 194,6 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, με τον Όμιλο να εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, που τον τοποθετεί στην κορυφή της αγοράς.

Το σύνολο από τις μελλοντικές ροές της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR, σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό περιθώριο έργων και άλλες συνέργειες, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, θωρακίζοντας τον Όμιλο από τις διακυμάνσεις που παραδοσιακά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Ενώ με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ήδη από το 2025, σε pro forma βάση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:54LIFESTYLE

Διαζύγιο-σεισμός στο Χόλιγουντ: Χώρισαν Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια!

06:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι της Βουλής

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκικά: «Δεν είναι αυτοσκοπός μας μια συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν» διαμηνύει η κυβέρνηση

06:40LIFESTYLE

Από το «Devil Wears Prada» στο «Ο Διάβολος φορά Dolce & Gabbana» - Η επανεμφάνιση της Μέριλ Στριπ ως Μιράντα Πρίστλι και η Άννα Γουίντουρ

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

8 πιθανές λύσεις για τα τηλέφωνα που δεν φορτίζουν αν και είναι στην πρίζα

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Σήμερα η πληρωμή της Δ' δόσης σε 498.799 δικαιούχους – Ανοίγουν οι αιτήσεις

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «προίκα» της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τον Ομιλο Aktor

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τι τιμές θα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης - Τι λένε οι παράγοντες της αγοράς

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό συμβούλιο στον απόηχο των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ 

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Μπροστά σε δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας η χώρα – Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος:Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρός

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Μπροστά σε δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας η χώρα – Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή: 18 άνδρες και δυο γυναίκες οι εκτελεστές!

08:32LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities που πάλεψαν με τον εθισμό τους - Πώς κέρδισαν την ζωή τους πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ