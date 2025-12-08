Εξάρχου (Aktor) στο Bloomberg: Η Ελλάδα θα χρειαστεί 2ο FSRU πριν από το 2030

Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταστήσει δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) πριν το 2030, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός διάδρομος διέλευσης LNG προς χώρες της ΝΑ Ευρώπης όπως η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, δήλωσε στο Bloomberg ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor και επικεφαλής της κοινοπραξίας Atlantic See LNG Trade, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «ζήτημα εθνικού συμφέροντος».

Η Atlantic, η κοινοπραξία της Aktor με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, έχει ήδη εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη συμφωνία με τη Venture Global για προμήθειες LNG την περίοδο 2030–2050. Ωστόσο, καθώς οι εξαγωγές προς γειτονικές αγορές προβλέπεται να ξεκινήσουν από το 2026, ο Εξάρχου τόνισε ότι απαιτούνται πρόσθετες ποσότητες και επιπλέον προμηθευτές για τη μεταβατική περίοδο 2026–2030 — «τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις», όπως σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic εντείνει τις αναζητήσεις αμερικανικών προμηθειών LNG για να καλύψει τόσο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς όσο και τις επανεξαγωγές προς χώρες της περιοχής. Για τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, η εταιρεία σκοπεύει να ναυλώσει μεταφορικά πλοία, ενώ εξετάζει και την προοπτική επενδύσεων σε ιδιόκτητο στόλο μακροπρόθεσμα.

Η κοινοπραξία προσανατολίζεται αποκλειστικά σε προμήθειες από τις ΗΠΑ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου επιβεβαίωσε επίσης ότι η Atlantic θα διευκολύνει την εφαρμογή της συμφωνίας της ΔΕΠΑ για τροφοδοσία της ουκρανικής Naftogaz με αμερικανικό LNG από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο. Η κοινοπραξία προσανατολίζεται αποκλειστικά σε προμήθειες από τις ΗΠΑ, καθώς θεωρείται ότι η διαθεσιμότητα ρωσικού αερίου θα εκλείψει από τον Νοέμβριο του 2027.

Η είσοδος της Atlantic στον τομέα του LNG εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Aktor για διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και ενίσχυση της κερδοφορίας. Η διοίκηση στοχεύει να μειώσει τη βαρύτητα του κατασκευαστικού κλάδου στα EBITDA, από περίπου 85% σήμερα σε επίπεδα γύρω στο 40%, με την ενεργειακή δραστηριότητα να αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά, ιδίως την περίοδο 2026–2030 και ακόμη περισσότερο μετά το 2030.

