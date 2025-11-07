Εξάρχου στο Newsbomb.gr για τη συμφωνία AKTOR, ΔΕΠΑ και Venture Global για το αμερικανικό LNG

«Για τον Άκτορα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αυτή η συμφωνία» δήλωσε αποκλειστικά στο Newsbomb.gr o Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας AKTOR.

«Το επιχειρηματικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας είναι σημαντικό για εμάς, αλλά δεν είναι το πρωτεύον», δήλωσε o κ. Εξάρχου και συνέχισε τονίζοντας: «Είναι ιστορική η ημέρα σήμερα για την Ελλάδα, το γεγονός ότι υλοποιείται η βούληση της αμερικανικής και της ελληνικής κυβέρνησης, να γίνει η Ελλάδα ενεργειακό hub για να εξυπηρετήσει, στην πραγματικότητα, αμερικάνικα και ελληνικά συμφέροντα στην Ευρώπη. Είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα γεωπολιτικής φύσεως στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, και είμαι πολύ υπερήφανος που συμμετέχουμε σε αυτό. Για εμένα είναι εθνικής εμβέλειας συμφωνία και ευχαριστούμε τον πρωθυπουργό που μας έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτή».

Η στρατηγική συμφωνία μεταξύ AKTOR, ΔΕΠΑ και της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής LNG Venture Global, υπεγράφη σήμερα στο Ζάππειο, με στόχο τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, μέσω της Ελλάδας και αξιοποιώντας τις υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου, σε ένα πλαίσιο 20ετούς συνεργασίας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Έξαρχου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, και η εκπρόσωπος της Venture Global, παρουσία σημαντικών προσώπων, όπως οι Αμερικανοί υπουργοί Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συμφωνία προβλέπει εξαγωγές που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα LNG ετησίως και περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό πλοίων μεταφοράς, με τη χρηματοδότηση να υποστηρίζεται και από την αμερικανική Development Finance Corporation (DFC). Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και ενδυναμώνει τον ρόλο της στον Κάθετο Διάδρομο, που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε το κοινό σχήμα Atlantic SEE LNG Trade, που αποτελεί αποκλειστικά εξαγωγική εταιρεία, με συμμετοχή της AKTOR και της ΔΕΠΑ, το οποίο θα διαχειρίζεται την εμπορική συνεργασία με τη Venture Global, χωρίς να σχετίζεται με δραστηριότητες εντός Ελλάδας.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ενισχύοντας την πρόσβαση στην καθαρή και αξιόπιστη αμερικανική ενέργεια για την Ουκρανία, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πύλη εισόδου LNG στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

