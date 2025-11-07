Ράιτ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει σημείο εισόδου και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους στην Ευρώπη»

Η Ελλάδα είναι σήμερα το σημείο εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και πιθανώς και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους προς την Ευρώπη, όπως υπογράμμισε σήμερα (07/11) ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στην ομιλία κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P–TEC) που διεξάγεται στην Αθήνα.

Ο κ. Ράιτ δήλωσε αισιόδοξος για αυτήν την προοπτική, αναφερόμενος στο παράδειγμα του Ισραήλ, η οικονομία του οποίου μετασχηματίστηκε μετά τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα προηγούμενα χρόνια.

Ακόμη, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές με αποτέλεσμα όπως είπε αποβιομηχάνιση, στασιμότητα της οικονομίας και υψηλές τιμές ενέργειας.

Ωστόσο επικρότησε τη στάση των «27» μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία που οδηγεί σε σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 100% σύμμαχός σας για να απαλλαγείτε από την εξάρτηση από τη Ρωσία. Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται ενέργεια που θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και των ευκαιριών», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε για κοινούς στόχους από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού: «Να εξαλειφθεί το ρωσικό φυσικό αέριο και η Ελλάδα να αποτελέσει το φυσικό σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Χτίζουμε μία μακρόχρονη συμμαχία που θα φέρει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας», επεσήμανε.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, απαρίθμησε 3 προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει πράξη η κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία –όπως είπε– αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα.

Πρώτον, υποδομές στις οποίες η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις (σταθμοί LNG, ελληνοβουλγαρικός αγωγός, σταθμοί συμπίεσης κ.ά.). Δεύτερον, να υπάρχει ένα εμπορικά ανταγωνιστικό προϊόν για τις υπηρεσίες μεταφοράς του φυσικού αερίου προς βορρά. Και τρίτον, να είναι αυστηρή η εφαρμογή της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου. «Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε για το πρώτο, εργαζόμαστε για το δεύτερο και αν έχουμε πραγματική απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα μπορέσουμε να το υποκαταστήσουμε με Υγροποιημένο Αέριο», προσέθεσε.

Ο κ. Τσάφος δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των τιμών της ενέργειας τα επόμενα χρόνια, καθώς περισσότερο υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες θα εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά, αντικαθιστώντας το ρωσικό αέριο, οι ροές του οποίου μειώθηκαν μετά τον πόλεμο. «Δεν έχουμε ανακάμψει ακόμα από το σοκ του 2022, όμως, είμαστε στις τελευταίες σελίδες της ενεργειακής κρίσης. Η πρόοδος θα είναι εμφανής κάθε χρόνο, καθώς αυξάνεται η προσφορά αερίου οι τιμές θα πέφτουν και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα βελτιώνεται», κατέληξε ο κ. Τσάφος.

