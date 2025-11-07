Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα «πύλη» για την εισροή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ στο παρελθόν ήταν η απόληξη του ενεργειακού δικτύου της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ.

Στον απόηχο της χθεσινής συμφωνίας για συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού ExxonMobil σε ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο και λίγες εβδομάδες αφότου κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η αμερικανική Chevron κρίθηκε προτιμητέος επενδυτής για την αναζήτηση κοιτασμάτων σε βυθοτεμάχια νότια της Κρήτης, ο Ράτι δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για τις προοπτικές εξόρυξης φυσικού αερίου από ελληνικά υποθαλάσσια πηγάδια, αέριο που θα προστεθεί στους ενεργειακούς πόρους που θα περνούν μέσω της χώρας μας.

Ο Αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές. «Η αρχή γίνεται στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ήδη κάνει μία δυναμική εκκίνηση», τόνισε.

Η διάσκεψη P-TEC στο Ζάππειο, όπου συμμετέχουν δεκάδες χώρες και εταιρείες από την Αμερική και την Ευρώπη, έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να αναδείξει την αυξανόμενη σημασία που έχει ως κόμβος στον ενεργειακό χάρτη της ανατολικής Μεσογείου, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγεί στην αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου με LNG στην ευρωπαϊκή αγορά.

Διαβάστε επίσης