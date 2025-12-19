Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου

Προσκεκλημένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Κένεντι Σέντερ ήταν ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ώρα ΗΠΑ, δόθηκαν από το Λευκό Οίκο στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από τους προσκεκλημένους του Αμερικανού προέδρου στη μεγάλη εκδήλωση του Κένεντι Σέντερ. Οπως αναφέρει το hellasjournal.com, ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, επικεφαλής του ομίλου Aktor, που συνομίλησε με μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Αλέξανδρος Εξάρχου - Ντόναλντ Τραμπ Λευκός Οίκος

Η παρουσία του κ. Εξάρχου στη συγκεκριμένη εκδήλωση συνδέεται με τις πρόσφατες επιχειρηματικές συμφωνίες του ομίλου στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, άνοιξαν διάπλατα την πόρτα του Λευκού Οίκου. Αναλυτές επισημαίνουν πως η δημιουργία ενός «διαδρόμου» από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη ως προϊόν ευρύτερης στρατηγικής πρωτοβουλίας που υποστηρίζεται από αμερικανικές αρχές μια επιλογή που, κατά τους ίδιους, ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Στις αμέσως επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθούν δύο διευρυμένες συσκέψεις στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχή αμερικανικών, ελληνικών και ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών, με στόχο την επιτάχυνση διαδικασιών που αφορούν την τροφοδοσία και τις υποδομές LNG. Τη χώρα μας, όπως αναφέρεται, θα εκπροσωπήσει ο κ. Εξάρχου. Σημειώνεται ότι στον κύκλο των προσκεκλημένων βρέθηκε επίσης ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Διαβάστε επίσης