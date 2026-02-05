Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ (Χανιά – Ηράκλειο)

Ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη με δυναμική συμμετοχή σε έργα που μετασχηματίζουν τις κρίσιμες υποδομές στη μεγαλόνησο

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ (Χανιά – Ηράκλειο)
Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ (Χανιά – Ηράκλειο), δημιουργώντας ακόμη πιο ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη, με δυναμική συμμετοχή σε έργα που μετασχηματίζουν τις κρίσιμες υποδομές στη μεγαλόνησο.

Ο Όμιλος AKTOR, μέσω των θυγατρικών του «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για τη συμμετοχή του, με ποσοστό 36%, στο σχήμα «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ» (με μοναδικό μέτοχο έως σήμερα την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.), η οποία έχει αναλάβει ως παραχωρησιούχος την υλοποίηση του έργου για τη «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», ενός από τα μεγαλύτερα και πλέον σύνθετα έργα υποδομής που κατασκευάζονται σήμερα στη χώρα. Το έργο πραγματοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης διάρκειας 35 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος που έχει ενεργοποιηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο, και συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε περίπου €2 δισ.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της συμφωνίας:

  • Οι «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποκτούν ποσοστό 36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου.
  • Η θυγατρική «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμμετέχει με ποσοστό 30% στη Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ) η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση της Μελέτης – Κατασκευής του Έργου.
fwto-1-aktor-group-ale3andros-e3arxoyproedros-ds-and-ceo.jpg

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου

ELIAS JOIDOS

Σχολιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Η σημερινή εξέλιξη με την οποία ο Όμιλος AKTOR εντάσσει στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του το 36% του ΒΟΑΚ, σε συνδυασμό με την σχετικά πρόσφατη απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, μας επιτρέπει να μπορούμε πλέον να πούμε ότι η ΑΚΤΩΡ επέστρεψε στη θέση που κατείχε στο παρελθόν και της αρμόζει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πετύχαμε άλλον ένα στόχο μας, στο πλαίσιο της προσήλωσής μας στην πιστή τήρηση των όσων υποσχόμεθα. Η ΑΚΤΩΡ επέστρεψε!».

Η «ταυτότητα» του έργου

Το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο αποτελεί τον κορμό του ΒΟΑΚ και το πλέον απαιτητικό τεχνικά τμήμα του έργου, καλύπτοντας συνολικό μήκος περίπου 187 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων στην υπάρχουσα χάραξη, των παρακάμψεων των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και της προαίρεσης.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεκάδες σύγχρονους ανισόπεδους κόμβους, σήραγγες μεγάλου μήκους, γέφυρες, cut & cover και άνω-κάτω διαβάσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας Σηράγγων, Κέντρων Λειτουργίας και Συντήρησης και Σταθμοί Εξυπηρέτησης Επιβατών. Ξεκάθαρος στόχος η λειτουργία ενός υπερσύγχρονου αυτοκινητοδρόμου κορυφαίων προδιαγραφών, γεγονός που μεταφράζεται συνεπακόλουθα, σε:

  • δραστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας, που είναι το μεγάλο ζητούμενο
  • μείωση των χρόνων μετακίνησης
  • συνολική αναβάθμιση των μεταφορών στην Κρήτη.

Η υλοποίηση του έργου είναι κομβικής σημασίας για το νησί, καθώς ενισχύει τη συνδεσιμότητα των μεγάλων αστικών κέντρων, στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, την ανάδειξη των αρχαιολογικών θησαυρών, διευκολύνει τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή και το εμπόριο και συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης, εντάσσοντάς την σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ., περιλαμβάνοντας επίσης τα υπό κατασκευή τμήματα «Χερσόνησος–Νεάπολη» και «Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος», γεγονός που τον κατατάσσει ως τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη.

Ενεργή και πολυεπίπεδη παρουσία του Ομίλου AKTOR στον ΒΟΑΚ

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης μέσω ακόμη δύο σημαντικών συμβάσεων, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό του ρόλο σε ένα έργο εθνικής προτεραιότητας.

Η πρώτη, είναι το έργο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που υλοποιείται από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Συμμετοχές – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και αφορά στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, προϋπολογισμού €330 εκατ. και μήκος 22,5 χλμ.

Η δεύτερη, αφορά στην εξ’ ολοκλήρου ανάληψη από τον Όμιλο AKTOR, του έργου που αφορά στην κατασκευή του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, προϋπολογισμού €169 εκατ. και συνολικού μήκους 14,5 χλμ., του οποίου η υλοποίηση προχωρά με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμούς.

Ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη

Η παρουσία του Ομίλου AKTOR στην Κρήτη είναι πολυδιάστατη και διαχρονική. Ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • τη Σύμβαση ΣΔΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο & Ρέθυμνο), προϋπολογισμού €255 εκατ., με διάρκεια 30 ετών, το πρώτο έργο αυτού του είδους στην Ελλάδα,
  • σημαντικά υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα, όπως η Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη, η κατασκευή και τα έργα ενίσχυσης του Ταμιευτήρα Αποσελέμη, καθώς και τα συμπληρωματικά έργα του Ταμιευτήρα Μπραμιανών και Αντιπλημμυρικών Έργων Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου, τα αντιπλημμυρικά έργα Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου του Νομού Λασιθίου και το αρδευτικό δίκτυο οροπεδίου Λασιθίου

Με την ενεργή και πολυεπίπεδη συμμετοχή σε μεγάλα και σύνθετα έργα, ο Όμιλος AKTOR, συμβάλλει δυναμικά στον μετασχηματισμό των κρίσιμων υποδομών της χώρας, ενισχύοντας διαρκώς το αποτύπωμά του στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

