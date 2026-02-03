Μητσοτάκης για Κάθετο Διάδρομο: Οι ΗΠΑ θέλουν να πουλήσουν αέριο, είμαστε γέφυρα

Ειδική αναφορά στα ενεργειακά και στον Κάθετο Διάδρομο έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη χθεσινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

«Η ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός κρίσιμου παίκτη στο νέο ενεργειακό, θα έλεγα, γήπεδο το οποίο διαμορφώνεται έχει πάρα πολύ μεγάλη γεωπολιτική αξία για την χώρα μας. Ερχόμαστε εμείς ως Ελλάδα και λέμε εμείς έχουμε τις υποδομές, δημιουργούμε αυτόν τον κάθετο διάδρομο. Είδατε ότι ήδη τα πρώτα συμβόλαια υπογράφονται», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτό δεν έχει μόνο οικονομικό όφελος για την πατρίδα μας. «Είναι κατ' εξοχήν ένας πολλαπλασιαστής ισχύος και σταθερότητας στην περιοχή μας όταν η Ελλάδα ανάγεται σε έναν κρίσιμο παίκτη για μια πολιτική η οποία είναι προς όφελος τελικά και της Ευρώπης. Διότι εμείς, τι είπαμε, θέλουμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι ΗΠΑ θέλουν να πουλήσουν αέριο και «εμείς μπορούμε να είμαστε μια γέφυρα ώστε αυτό το στρατηγικό σχέδιο να γίνει πράξη. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις ενεργειακές συμφωνίες και νομίζω ότι καταρρίπτουν και με μεγάλη ευκολία τα επιχειρήματα ότι δήθεν εμείς δεν είχαμε κανένα δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Σε ερώτηση του κ. Παπαχελά αν πρόκειται για μια ιδιωτική συμφωνία, ένα ιδιωτικό deal, ή έχει και κάποια άλλη διάσταση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Είναι ιδιωτικές συμφωνίες, αλλά στον βαθμό που θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι κρατικές, όπως οι υποδομές της ΔΕΠΑ. Υπάρχουν ιδιωτικές υποδομές, όπως το FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Πρακτικά υπάρχει ένας κάθετος διάδρομος με δύο παρακλάδια.

Ο ένας αφορά τη Ρεβυθούσα, ο άλλος αφορά την Αλεξανδρούπολη. Είναι σημαντικό και οι δυο να είναι οικονομικά ανταγωνιστικοί. Αλλά, προφανώς, δεν μιλάμε μόνο για ιδιωτικές συμφωνίες. Μιλάμε για μια στρατηγική κατεύθυνση. Η Ελλάδα να μπορεί να είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για χώρες μέχρι τη Ρουμανία».

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη Ρουμανία, διότι στον Βορρά υπάρχουν χώρες, στην Βουλγαρία, η Ρουμανία, τα Σκόπια και η Σερβία. «Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός παίκτης πια για την ενεργειακή ασφάλεια αυτών των χώρων. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά και συνολικά αναβαθμίζει την πατρίδα μας», κατέληξε.

