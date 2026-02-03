Ο πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ: «Ψεύτικο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος»

Η χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ χαρακτηρίζεται από πολλά κυβερνητικά στελέχη από μια ήρεμη αυτοπεποίθηση ενός πολιτικού που γνωρίζει πολύ καλά που θέλει να οδηγήσει τη χώρα στο επόμενο κρίσιμο διάστημα.

Όπως σχολίαζαν στενοί του συνεργάτες, είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος μέσα και από αυτή τη συνέντευξη, προσπαθεί να εξηγήσει με απλά λόγια στους πολίτες πόσο δύσκολο είναι το διεθνές περιβάλλον, τη σημασία της σταθερότητας και που πρέπει να πάει η χώρα στα επόμενα χρόνια.

Το κεντρικό μήνυμα που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι ο τόπος θα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές και σε ζητήματα όπως το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη σχέση της με τις ΗΠΑ, τα οποία δεν είναι απλή υπόθεση, θα πρέπει εκείνοι που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, να απαντήσουν τι θα κάνουν.

Βεβαίως διέτρεξε όλα τα εθνικά ζητήματα και τα ελληνοτουρκικά αλλά και τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και το ενδεχόμενο επίσκεψης στην Ελλάδα του αμερικανού Προέδρου.

«Δεν συμμερίζομαι τις ανησυχίες. Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με ΗΠΑ. Γνωρίζω τον Τραμπ από την πρώτη θητεία. Οι σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με το Κογκρέσο και τους άλλους πόλους εξουσίας στις ΗΠΑ. Θα πάω στην Αγκυρα τις επόμενες μέρες, δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε διαιτητή για να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αποκάλυψε ότι θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν τις 15 Φεβρουαρίου.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς αντιλαμβάνεται τους διεθνείς συσχετισμούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως εξήγησε να μπορούμε να διαχειριστούμε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές του 2027, η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θα τη διαχειριστεί; Ποια κυβέρνηση; Ποιος Πρωθυπουργός; Πώς θα ολοκληρωθεί η Συνταγματική Αναθεώρηση; Πώς θα πάμε στην Ελλάδα του 2030; Η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα».

«Διεκδικώ την αυτοδυναμία και αυτό θα εξακολουθώ να λέω μέχρι τέλους»

Στο σημείο αυτό, απάντησε και σε ερώτηση για το τι θα κάνει σε ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας: «Αυτό το ερώτημα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όχι για μας, έχει να το κάνετε σε αυτούς που λένε «εγώ δεν θέλω τον Μητσοτάκη» αλλά δεν λένε και τι θέλουν. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Θέλουν να συνεργαστούν; Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει και να κάνει αριστερή συμμαχία με κόμματα, όπως κάποιοι μπορεί να εισηγούνται, να κάνουν μέτωπο;

Διότι ακούω συχνά «να φύγει ο Μητσοτάκης». Μπορεί να είναι ένας εύλογος στόχος και τελικά οι πολίτες θα αποφασίσουν. Λέω πολύ συχνά ότι εγώ υπογράφω ένα τετραετές συμβόλαιο και μόνο οι πολίτες μπορούν να το ανανεώσουν ή να το καταγγείλουν. Από εκεί και πέρα, όμως, η συζήτηση αυτή για την εναλλακτική δεν αφορά κανέναν.

Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα».

Δεν θα παίξει πολιτικά παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για πολλοστή φορά ότι δεν σκέφτεται αλλαγή του εκλογικού νόμου. Τάχθηκε υπέρ της θεσμικής σταθερότητας. Είμαστε υπέρ των αυτοδύναμεων κυβερνήσεων, είπε, και με τον υπάρχοντα νόμο υφίσταται η δυνατότητα αυτή, υπό προϋποθέσεις. Δεν πρόκειται να πειράξω τους κανόνες του παιχνιδιού, ξεκαθάρισε.

Αναφερόμενος στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος κ.ο.κ»

«Ξέρετε πολύ καλά ότι με το υπάρχον δημοσκοπικό περιβάλλον θα χρειαζόσασταν 37%, μπορεί και 38% για να κάνετε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό το θεωρείτε κάτι εφικτό;», ρώτησε ο Αλέξης Παπαχελάς.

«Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 2023 μας τοποθετούσαν στη ζώνη του 33%, 34% και πήραμε 41%. Εξίσου έξω έπεσαν και στις εκλογές του 2019. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος εφικτός. Σίγουρα είναι πιο εφικτός αυτός ο στόχος από το να ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι θα είναι πρώτο κόμμα -το λέω σε αντιδιαστολή» απάντησε ο πρωθυπουργός.

«Η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα» τόνισε ακόμη. Σταθερότητα σημαίνει, ναι, σταθερότητα στα γεωπολιτικά, αλλά σημαίνει και σταθερές αυξήσεις μισθών και εισοδημάτων, σταθερή βελτίωση στην παιδεία, στην υγεία. Άρα για εμάς είναι απολύτως κρίσιμο να εξηγήσουμε, αυτή την τρίτη θητεία δεν την επιδιώκουμε γιατί θέλουμε ντε και καλά να καθόμαστε σε αυτή την καρέκλα, αλλά γιατί έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα. Κάνουμε την Ελλάδα πιο ισχυρή, έχουμε δώσει τεκμήρια συνέπειας».

Δεν κάλυψε την Κεφαλογιάννη

Αναφερόμενος στη νομοθετική διάταξη για τη συνεπιμέλεια, εξήγησε ότι «πέρασε από κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία». «Είναι σωστή, γιατί μας υποχρεώνει να ξαναδούμε ζητήματα της συνεπιμέλειας» ξεκαθάρισε.

Δεν θέλησε ωστόσο να σχολιάσει το πώς έγινε χρήση της διάταξης, λέγοντας πως «είναι προσωπικό ζήτημα, υπάρχουν και παιδιά στη μέση». Οπως είπε, «θα μείνω στην ορθότητα της διάταξης αυτής καθ’ αυτής».

Υπογράμμισε ότι «η διάταξη ήταν του υπουργείου Δικαιοσύνης», προσθέτοντας: «Το πώς έγινε χρήση, είναι άλλο θέμα».

Άφησε ωστόσο τη αιχμή πως «όταν κατέχουμε δημόσιο αξίωμα, δεν πρέπει να μένουμε μόνο στην ουσία, αλλά να προσέχουμε και τις εντυπώσεις». Ξεκαθάρισε, δε, ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες για την Όλγα Κεφαλογιάννη αν και δεν την κάλυψε...

Μετανιωμένος

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για ποια πράγματα έχει μετανιώσει που δεν έκανε και έστειλε το δικό του μήνυμα για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπρεπε να έχω τολμήσει νωρίτερα. Η απειλή ότι δεν θα γίνουν πληρωμές ήταν τέτοια που έλεγες να μην το ακουμπήσω αυτό, να βρούμε bypass», παραδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στα Τέμπη ο πρωθυπουργός τόνισε πως «έχω μετανιώσει που άφησα να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων. Η χυδαία παραπληροφόρηση για μπαζώματα και όλα αυτά, δεν απαντήσαμε με θάρρος. Μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να βρει ποιος έφταιξε».

