Συνέντευξη Μητσοτάκη: Τι είπε για ελληνοτουρκικά, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές

Το δίλημμα στις επόμενες εθνικές κάλπες έθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ.

«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι λάθος να το λέμε. Αυτό είναι το δίλημμα. Τι θα προέλθει από την κάλπη και πως θα σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες. Αλλά εγώ δεν θα συγκριθώ με το χάος, θα συγκριθώ με τους πολιτικούς μου αντιπάλους» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Δεν συμμερίζομαι τις ανησυχίες. Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με ΗΠΑ. Γνωρίζω τον Τραμπ από την πρώτη θητεία. Οι σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με το Κογκρέσο και τους άλλους πόλους εξουσίας στις ΗΠΑ. Θα πάω στην Αγκυρα τις επόμενες μέρες, δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε διαιτητή για να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αποκάλυψε ότι θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν τις 15 Φεβρουαρίου.

«Η μεγάλη διαφορά μας με τη Τουρκία είναι οριοθέτηση ΑΟΖ», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Θα μπορούσαμε να δούμε το ζήτημα μίας ευρύτερης περιφερειακής διάσκεψης με την Τουρκία», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τάχθηκε υπέρ των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο πρωθυπουργός είπε ότι η δήλωση είναι θετική. «Ίσως η Τουρκία να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματα να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν δημιουργήθηκε κανένα τετελεσμένο στην Κάσο»

Όπως εξήγησε ο στόχος δεν είναι η Ελλάδα να αποκλείσει την Τουρκία από την Ε.Ε. αλλά να την πείσει «ότι αυτές οι διεικδικήσεις είναι παντελώς άστοχες, αχρείαστες». «Οσο υπάρχει το casus belli, η Τουρκία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», είπε. Για το casus belli σχολίασε χαρακτηριστικά: «'Εχουμε αρκετά προβλήματα στην περιοχή μας ώστε να προσθέτουμε και άλλα».

Σε ερώτηση για τις τουρκικές NAVTEX, επανέλαβε ότι «έχουμε την πάγια θέση μας για τον παράνομο νομικό χαρακτήρα τους». «Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν αν θέλει να κάνει έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης στο Αιγαίο», είπε.

Αναφορικά με το τι συνέβη με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο ούτε δημιουργήθηκε κανένα τετελεσμένο».

Για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση επέκτεινε τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο. «Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό. Θα πω ότι είναι ένα μονεμερές δικαίωμα της πατρίδας μας που σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου για να ασκηθεί», είπε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση αν έχουν χαθεί ευκαιρίες για επίλυση της βασικής μας διαφοράς με την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «ενδεχομένως στο παρελθόν να υπήρχαν οι ευκαιρίες, εποχές μικρότερης έντασης να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Το θέμα δεν είναι τι έγινε στο παρελθόν αλλά τι γίνεται τώρα. Εμείς δεν επενδύσαμε ποτέ στην στασιμότητα ως δόγμα εξωτερικής πολιτικής».

«Η σχέση με το Ισραήλ δεν είνιαι ανταγωνιστική προς την Τουρκία»

Για το Ισραήλ ο πρωθυπουργός είπε ότι «οι σχέσεις με το Ισραήλ οικοδομήθηκαν από αρκετές προηγούμενες κυβέρνησεις και σίγουρα είναι μία σχέση η οποία έχει μεγάλο στρατηγικό βάθος. Σε καμία περίπτωση δεν θα έβλεπα τη σχέση αυτή ως μία σχέση ανταγωνιστική μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή Ισραήλ και Τουρκίας και όσοι προσπαθούν να την παρουσιάσουν έτσι νομίζω ότι κάνουν μεγάλο λάθος».

«Είναι μία σχέση με μεγάλο πλάτος στην οποία ναι εγώ έχω επενδύσει πολλά αλλά δεν είναι μονοσήμαντη», σχολίασε.

«Η στήριξης της Ουκρανίας ήταν μία θέση η οποία τίθεται όχι μόνο από την προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Αλίμονο αν η Ελλάδα δεν στήριζε τον επιτιθέμενο αντί τον αμυνόμενο. Τι ηθικό ανάστημα θα είχαμε να ζητήσουμε μία αντίστοιχη στήριξη όταν έχουμε απέναντι μας έναν γείτοντα ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει μία επιθετική ρητορική εναντίον μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τον Κάθετο Διάδρομο ανέφερε ότι «μιλάμε για μία στρατηγική κατεύθυνση η Ελλάδα να είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας μέχρι τη Ρουμανία». «Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός παίκτης για την ενεργειακή ασφάλεια», τόνισε.

«Σωστή η διάταξη για την συνεπιμέλεια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της νομοθετικής διάταξης για την συνεπιμέλεια και σημείωσε ότι «είναι σωστή διάταξη γιατί μας υποχρεώνει να ξαναδούμε ζητήματα της συνεπιμέλειας». Ωστόσο ανέφερε ότι δεν θα σχολιάσει το πώς έγινε χρήση της καθώς «είναι προσωπικό ζήτημα, υπάρχουν και παιδιά στη μέση».

Παράλληλα σχολίασε ότι «όταν κατέχουμε δημόσιο αξίωμα, δεν πρέπει να μένουμε μόνο στην ουσία, αλλά να προσέχουμε και τις εντυπώσεις».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία χαμένη μάχη»

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «ήταν μια χαμένη μάχη και αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό». Ωστόσο σημείωσε ότι η ΑΑΔΕ πλέον «δίνει διαφάνεια στον τρόπο που γίνονται οι πληρωμές».

«Δεν θα πειράξω τους κανόνες του παιχνιδιού για να γίνει το δικό μου»

Για το θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να κατοχυρώρουσμε αυτή τη θεσμική σταθερότητα όπου οι κανόνες του παιχνιδιού είναι ξεκάθαροι από το να πειραματιζόμαστε με λύσεις που με έναν τρόπο παραβιάζουν την λαική εντολή. Πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Πιστεύουμε ότι υπηρετούν το συμφέρον του τόπου».

«Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να προκύψουν με αυτόν εκλογικό νόμο με ορισμένες προυποθέσεις», σημείωσε. «Αυτή είναι η δική μου άποψη (σ.σ. για αυτοδύναμες κυβέρνησεις) αλλά δεν πρόκειται να πειράξω του κανόνες του παιχνιδιού για να γίνει το δικό μου», τόνισε.

Ερωτηθείς για το τι θα πράξει εάν η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές και αν επιδιώξει συγκυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές: εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα».

«Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησα να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων»

Σε ερώτηση αν μετανιώνει για κάτι αυτά τα 6, 7 χρόνια στη διακυβέρνηση ο πρωθυπουργός είπε: «Προφανώς προσπαθώ να κάνω μια σκληρή αυτοκριτική. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σας είπα, έπρεπε να είχα τολμήσει νωρίτερα. Αυτό που έκανα, που κάναμε με πέντε χρόνια καθυστέρηση, έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Και πράγματι, σας το λέω ειλικρινά, η απειλή ότι δεν θα γίνουν πληρωμές ήταν τέτοια που λες 'ωραία, μην το πειράξουμε αυτό, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε ένα bypass'».

Και συνέχισε: «Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησα να ριζώσουν «οι θεωρίες των ξυλολίων». Ότι μετά τα Τέμπη όλο αυτό το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλειοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα, τα «μπαζώματα» και όλα αυτά, ότι ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα».

Σε σχόλιο ότι αν η κυβέρνηση είχε κάνει μία πιο ανοιχτή, αυστηρή εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη ίσως να τα είχε αποφύγει όλα αυτά ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Το λέω με αυτοκριτική διάθεση. Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Όμως και αυτή η υπόθεση που τόσο μας πόνεσε, η δίκη ξεκινάει και μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί τελικά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να βρει ποιος έφταιξε και να τιμωρήσει αυτούς που έφταιξαν».

«Απότομο το 'ξυπνητήρι για την Ευρώπη - Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε περίπτωση»

Αναφορικά με τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ε.Ε. και τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα που έκαναν αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες να αμφισβητούν το εάν η Ουάσινγκτον είναι σύμμαχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «νομίζω ότι σε όλους μας είναι παράδοξο. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ την Αμερική φίλο και θα εξακολουθώ να προστατεύω και να υπερασπίζομαι τη διμερή στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα ήταν ένα πολύ απότομο και, θα έλεγα, έντονο «ξυπνητήρι» για την Ευρώπη».

Και συνέχισε: «Τολμώ να πω ότι ως Ελλάδα βρεθήκαμε μπροστά από τις εξελίξεις σε πολλά από αυτά τα οποία έγιναν. Μεταναστευτικό: όταν το 2020 κλείσαμε τα σύνορα και είπαμε δεν θα μπει κανείς, μάς ασκήθηκε δριμεία κριτική από ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ελίτ γι’ αυτά τα οποία κάναμε. Η Ευρώπη άλλαξε άποψη για το μεταναστευτικό, ήρθε στη δική μας θέση».

«Στρατηγική αυτονομία: μιλούσαμε με τον Πρόεδρο Μακρόνι λέγαμε «καλή η σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά ως Ευρώπη θα αποκτήσουμε εμείς τον δικό μας αμυντικό πυλώνα;». Έχουμε το άρθρο 42, παρ. 7. Αυτό είναι ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση αν έθεσε στη συνεδρίαση του ΕΛΚ το θέμα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομή της Ε.Ε., που είναι η ευρωπαϊκή εκδοχή του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Βεβαίως, το έβαλα ευθέως στην ατζέντα και είπα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγική αυτονομία αν δεν πούμε εμείς ως Ευρώπη ότι υπερασπιζόμαστε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν στις Συνθήκες».

«Η Ελλάδα θα είναι στο κέντρο της επόμενης αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Γιατί προφανώς είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε περίπτωση. Η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, ως η μόνη πυρηνική δύναμη της ΕΕ, συζητά για την επέκταση της πυρηνικής της «ομπρέλας» σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», υπογράμμισε.

«Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ένα μπορώ να σας πω: εμείς θα είμαστε στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων. Χωρίς να υπονομεύσουμε τη στρατηγική μας σχέση με τις ΗΠΑ, είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται για τη στρατηγική ευρωπαϊκή αυτονομία. Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέματα ανταγωνιστικότητας, για θέματα ενέργειας», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι θα διαφυλάξουμε τη σχέση μας με τις ΗΠΑ. Αλλά να σας πω κάτι; Είχε δίκιο ο Πρόεδρος Τραμπ όταν έλεγε «εσείς στην Ευρώπη δεν ασχολείστε με την άμυνά σας». Και ουσιαστικά η Ευρώπη είχε εκχωρήσει την άμυνά της στις ΗΠΑ. Εμείς, η «μικρή Ελλάδα», λόγω των δικών μας γεωγραφικών συνθηκών, δεν ανήκαμε σε αυτή την κατηγορία. Είχε δίκιο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ξύπνησε η Ευρώπη. Και η Ευρώπη μπορεί να είναι βραδυκίνητο καράβι, αλλά όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση του κατεπείγοντος νομίζω ότι αυτό θα μας υποχρεώσει να πάρουμε αποφάσεις που πριν από κάποια χρόνια θα ήταν πολύ δύσκολο να τις πάρουμε», τόνισε.

