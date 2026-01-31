Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι μέσα στις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου θα καθοριστεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Το μήνυμα ότι «διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία σε οτιδήποτε», έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης στη σκιά της μαύρης επετείου των Ιμίων.
Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Open το πρωί του Σαββάτου (31/01) αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενώ τόνισε ότι εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θα καθοριστεί συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.
