Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι μέσα στις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου θα καθοριστεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μήνυμα ότι «διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία σε οτιδήποτε», έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης στη σκιά της μαύρης επετείου των Ιμίων.

Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Open το πρωί του Σαββάτου (31/01) αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενώ τόνισε ότι εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θα καθοριστεί συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΛΛΑΔΑ

 H κορυφαία προσφορά* χωρίς κατάθεση από την Novibet!

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την επέτειο των Ιμίων: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης: Από το 2026 η προμήθεια αμερικανικού LNG

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

09:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο έχει ο Άρης | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01)

09:13LIFESTYLE

Βραβεία Grammy 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πολυαναμενόμενη τελετή απονομής - Οι σταρ που θα εμφανιστούν και οι υποψήφιοι

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για την μαύρη επέτειο των Ιμίων: «Δεν ξεχνάμε, η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της»

08:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jaguar: Μόνο ηλεκτρικά από εδώ και πέρα

08:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Ψυχολογικά τεστ για εκπαιδευτικούς: Νέο εργαλείο πρόληψης από το Υπουργείο Παιδείας μετά το περιστατικό φίμωσης μαθητή

08:33ΕΘΝΙΚΑ

Ρέππας στο Newsbomb.gr: «Η πρωτοβουλία ύψωσης σημαίας στα Ίμια εκδηλώθηκε ευθύς με την εκλογή Σημίτη, απλή σύμπτωση;»

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σουβλατζίδικο στον Πειραιά

08:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέο σόου Ντόντσιτς, τριπλ νταμπλ από το ημίχρονο κι επίδειξη δύναμη των Λέικερς!

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αιματηρή συμπλοκή για τα μάτια μιας γυναίκας - Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Νέες τιμές & προωθητικά προγράμματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τέσσερις συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη - Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης - Κατασχέθηκαν 6 κιλά κάνναβης και €20.000

07:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Clio είναι πιο ώριμο και ολοκληρωμένο από ποτέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

07:20LIFESTYLE

Όταν η Ελλάδα γίνεται «καμβάς» για το Χόλιγουντ: 11+1 διάσημες ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα μας

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα δεδομένα με τον Πολικό Στρόβιλο - Τι θα φέρει στην Ελλάδα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Όσα γνωρίζουμε για τις παραλείψεις - Η άδεια που δόθηκε με προθεσμία και τα κενά ασφαλείας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε είναι φέτος - Η ημερομηνία για την Καθαρά Δευτέρα

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ