Οργή ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για τις «γκρίζες ζώνες»: «Δεν απευθύνεστε σε Λωτοφάγους, συνέλθετε!»

Σηκώνει ακόμη περισσότερο τους τόνους η Χαριλάου Τρικούπη μετά την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη για την επέτειο των Ιμίων και τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» του Αιγαίου.



Στη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» ποτέ τον Μακάριο Λαζαρίδη στον απόηχο της τοποθέτησης του δεύτερου περί «γκρίζων ζωνών» της Τουρκίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει εκ νέου ότι «επί της ουσίας, η εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει η θέση που περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών».



Η αναφορά αυτή προκάλεσε την οργή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο από χθες επιμένει στην απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, αλλά και στο γεγονός ότι ο υπ. Εξωτερικών «άδειασε» τον Μακάριο Λαζαρίδη για τις αναφορές του.



Σε εκτενή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι την ώρα που η Τουρκία εκδίδει NAVTEX στο Αιγαίο, και ενώ εκκρεμεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, «η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ανοίξει στη Βουλή και τον δημόσιο λόγο ζητήματα περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, δίνοντας χώρο στην Άγκυρα για τις παράνομες αναθεωρητικές της διεκδικήσεις».



Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για τυχοδιωκτική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που «θέτει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα».



«Σχεδόν είκοσι τέσσερις ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο κ. Μαρινάκης. Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν επιλέξει πλευρά: συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις του εκπροσώπου τους στη Βουλή», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη και συνεχίζει:

«Άραγε, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης θέλει να μας εξηγήσει γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει δημόσια δήλωση και να «μαζέψει» τις επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη εφόσον «διαστρεβλώθηκαν» τα λεγόμενά του; Δεν απευθύνεστε σε Λωτοφάγους. Συνέλθετε, εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

