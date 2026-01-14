Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη-Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»

Σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Βασίλη Κόκκαλη ξέσπασε σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία εξεταζόταν ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης.

Αιτία της σύγκρουσης ήταν οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, να αναφέρει ότι ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, Βασίλης Σμπώκος, έλεγε ότι μπορεί να δοθούν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς που δεν είχαν καταστροφές.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, διέψευσε την καταβολή τέτοιων αποζημιώσεων κατά την διακυβέρνηση του κόμματός του, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για «σόου και πολιτική αλητεία» εκ μέρους του κ. Λαζαρίδη.

«Σας πιάσαμε στα πράσα και φάγατε τα μούτρα σας. Ουδέποτε αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι. Να ζητήσετε να έρθει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Τολμάς; Τολμάτε;», είπε σε έντονο ύφος ο Βασίλης Κόκκαλης, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να απαντά: «Εδώ μας έβγαλε μαζί με τον Αραχωβίτη ότι όλο αυτό που έχει στηθεί τους προηγούμενους μήνες για τον Βορίδη και οι Προκαταρκτικές και οι Εξεταστικές ήταν μόνο για τις εντυπώσεις, καθώς όπως είπαν δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό γιατί ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Πέσαν οι μάσκες και από τον Αραχωβίτη, να είναι καλά, και από τον Κόκκαλη, να είναι καλά».

«Σόου κάνει διαχρονικά ο κ. Κόκκαλης από την εποχή που ήταν στη ΝΔ, τη ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, στους ΑΝΕΛ και αύριο δεν ξέρω πού αλλού», είπε ο κ. Λαζαρίδης για τον Βασίλη Κόκκαλη.

Δείτε βίντεο:

ΣΥΡΙΖΑ: Όσοι επένδυσαν στη συσκότιση, θα λογοδοτήσουν πολιτικά απέναντι στους πολίτες

Για το θέμα υπήρξε και αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «ψέματα και παραποιημένα στοιχεία» που χρησιμοποιεί ο κ. Λαζαρίδης για «να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ο κ. Λαζαρίδης επιδόθηκε σε αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων, σε επιλεκτική χρήση στοιχείων και σε ωμή παραχάραξη της συζήτησης, επιχειρώντας να κατασκευάσει μια εικονική πραγματικότητα που εξυπηρετεί αποκλειστικά την κυβερνητική γραμμή. Η επιμονή του σε ψευδεπίγραφα επιχειρήματα και η συστηματική αποφυγή της ουσίας δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: η αλήθεια ήταν ανεπιθύμητη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

Όπως τονίζει η Κουμουνδούρου, «η Εξεταστική Επιτροπή μετατράπηκε, για άλλη μια φορά, με δική του ενεργή συμβολή, σε εργαλείο αποπροσανατολισμού και όχι διαφάνειας. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι τηλεοπτικό πάνελ ούτε κομματικό γραφείο Τύπου. Είναι θεσμικό εργαλείο λογοδοσίας».

«Όση παραποίηση κι αν επιστρατευτεί, όση διαστρέβλωση κι αν επιχειρηθεί, η αλήθεια δεν διαγράφεται. Και όσοι επένδυσαν στη συσκότιση, θα λογοδοτήσουν πολιτικά απέναντι στους πολίτες και στην ιστορία. Η αλήθεια, όσο κι αν ενοχλεί, δεν φιμώνεται», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν ότι «απέναντι στις χυδαιότητες και τα συνειδητά ψεύδη του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο Σταύρος Αραχωβίτης ξεκαθάρισε ότι μπορεί να μιλήσει μόνο για όσα ο ίδιος υπέγραψε, στο πλαίσιο νόμιμων και θεσμοθετημένων αποφάσεων. Η προσπάθεια της ΝΔ να εμφανίσει την κατάθεση Αραχωβίτη ως "δικαίωση" του κ. Βορίδη καταρρέει με πάταγο, καθώς η ουσία της κατάθεσης ανέδειξε ότι η αναγκαστική Τεχνική Λύση δεν έχει καμία σχέση με το αμιγώς "γαλάζιο" σκάνδαλο λεηλασίας του Εθνικού Αποθέματος».