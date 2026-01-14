Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη-Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»

Η αντιπαράθεση έφτασε μέχρι τα χρόνια... της ΔΑΠ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη-Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Βασίλη Κόκκαλη ξέσπασε σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία εξεταζόταν ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης.

Αιτία της σύγκρουσης ήταν οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, να αναφέρει ότι ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, Βασίλης Σμπώκος, έλεγε ότι μπορεί να δοθούν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς που δεν είχαν καταστροφές.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, διέψευσε την καταβολή τέτοιων αποζημιώσεων κατά την διακυβέρνηση του κόμματός του, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για «σόου και πολιτική αλητεία» εκ μέρους του κ. Λαζαρίδη.

«Σας πιάσαμε στα πράσα και φάγατε τα μούτρα σας. Ουδέποτε αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι. Να ζητήσετε να έρθει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Τολμάς; Τολμάτε;», είπε σε έντονο ύφος ο Βασίλης Κόκκαλης, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να απαντά: «Εδώ μας έβγαλε μαζί με τον Αραχωβίτη ότι όλο αυτό που έχει στηθεί τους προηγούμενους μήνες για τον Βορίδη και οι Προκαταρκτικές και οι Εξεταστικές ήταν μόνο για τις εντυπώσεις, καθώς όπως είπαν δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό γιατί ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Πέσαν οι μάσκες και από τον Αραχωβίτη, να είναι καλά, και από τον Κόκκαλη, να είναι καλά».

«Σόου κάνει διαχρονικά ο κ. Κόκκαλης από την εποχή που ήταν στη ΝΔ, τη ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, στους ΑΝΕΛ και αύριο δεν ξέρω πού αλλού», είπε ο κ. Λαζαρίδης για τον Βασίλη Κόκκαλη.

Δείτε βίντεο:

ΣΥΡΙΖΑ: Όσοι επένδυσαν στη συσκότιση, θα λογοδοτήσουν πολιτικά απέναντι στους πολίτες

Για το θέμα υπήρξε και αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «ψέματα και παραποιημένα στοιχεία» που χρησιμοποιεί ο κ. Λαζαρίδης για «να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ο κ. Λαζαρίδης επιδόθηκε σε αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων, σε επιλεκτική χρήση στοιχείων και σε ωμή παραχάραξη της συζήτησης, επιχειρώντας να κατασκευάσει μια εικονική πραγματικότητα που εξυπηρετεί αποκλειστικά την κυβερνητική γραμμή. Η επιμονή του σε ψευδεπίγραφα επιχειρήματα και η συστηματική αποφυγή της ουσίας δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: η αλήθεια ήταν ανεπιθύμητη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

Όπως τονίζει η Κουμουνδούρου, «η Εξεταστική Επιτροπή μετατράπηκε, για άλλη μια φορά, με δική του ενεργή συμβολή, σε εργαλείο αποπροσανατολισμού και όχι διαφάνειας. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι τηλεοπτικό πάνελ ούτε κομματικό γραφείο Τύπου. Είναι θεσμικό εργαλείο λογοδοσίας».

«Όση παραποίηση κι αν επιστρατευτεί, όση διαστρέβλωση κι αν επιχειρηθεί, η αλήθεια δεν διαγράφεται. Και όσοι επένδυσαν στη συσκότιση, θα λογοδοτήσουν πολιτικά απέναντι στους πολίτες και στην ιστορία. Η αλήθεια, όσο κι αν ενοχλεί, δεν φιμώνεται», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν ότι «απέναντι στις χυδαιότητες και τα συνειδητά ψεύδη του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο Σταύρος Αραχωβίτης ξεκαθάρισε ότι μπορεί να μιλήσει μόνο για όσα ο ίδιος υπέγραψε, στο πλαίσιο νόμιμων και θεσμοθετημένων αποφάσεων. Η προσπάθεια της ΝΔ να εμφανίσει την κατάθεση Αραχωβίτη ως "δικαίωση" του κ. Βορίδη καταρρέει με πάταγο, καθώς η ουσία της κατάθεσης ανέδειξε ότι η αναγκαστική Τεχνική Λύση δεν έχει καμία σχέση με το αμιγώς "γαλάζιο" σκάνδαλο λεηλασίας του Εθνικού Αποθέματος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:40ΚΟΣΜΟΣ

Πού βρίσκονται οι κύριες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή στις οποίες απειλεί να επιτεθεί το Ιράν

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε

15:35ΚΟΣΜΟΣ

«Ένιωθα σαν σκλάβα»: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από δύο πρώην υπαλλήλους του

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις σε ελληνόκτητα τανκερ: Σφοδρή αντίδραση από Μόσχα και Αστάνα - Κινδυνεύει η παγκόσμια αγορά ενέργειας

15:23ΥΓΕΙΑ

Πρώτη μεταφορά μοσχεύματος καρδιάς με νέα υπερσύγχρονη συσκευή στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην περιοχή της Παλλήνης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης λόγω του καταστροφικού τυφώνα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση αγροτών με κυβερνητικά στελέχη: Τέλος στο «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων

15:10ΚΟΣΜΟΣ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν από την έναρξη της εκεχειρίας

14:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη έξι ετών σε 20χρονο για παιδική πορνογραφία

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένη επιβάτης έκανε άνω-κάτω πτήση της Ryanair που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Έβριζε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

14:48LIFESTYLE

Survivor: Τι ώρα θα προβληθεί το αποψινό επεισόδιο;

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανακοίνωση της οικογένειας για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Παναγιώτη Καρατζή: «Έστειλαν ένα παιδί 23 χρονών στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αρνούνται να καταθέσουν στο Κογκρέσο σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το διεθνές σύστημα που βοήθησαν να δημιουργηθεί»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Μιχαΐλο Φεντόροφ - Τέταρτος από την έναρξη του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Το Ανηλίκων στου Ζωγράφου για τη Λόρα: Εντοπίστηκε αργά το απόγευμα στην οδό Ζωγράφου Γεωργίου

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα γνώρισε κάποιον σε εφαρμογή και σκόπευε να τον συναντήσει, είπαν φίλες της στην Ασφάλεια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοναχοπαίδι ο 15χρονος που σκοτώθηκε - «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», είπε στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην Αθήνα - Βρέθηκε στίγμα του wifi της στην Ομόνοια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερο με την Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ - Οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένη επιβάτης έκανε άνω-κάτω πτήση της Ryanair που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Έβριζε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουζακίτης μετακόμισε στα νότια προάστια για να είναι κοντά στο προπονητικό του Ολυμπιακού - Οι δύο ξένες ομάδες που θα προτιμούσε αν οι ερυθρόλευκοι τον παραχωρήσουν

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν αεροπορική βάση στο Κατάρ - Το Ιράν θα χτυπήσει βάσεις των ΗΠΑ αν δεχθεί επίθεση

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οργή για τις μαζικές εκτελέσεις και αγωνία για την τύχη του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι - Η ύστατη έκκληση της οικογένειάς του

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - Κόκκαλη με αναφορές σε «σόου και πολιτική αλητεία»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς: Φορτηγό που δεν χωρούσε στο οδόστρωμα συγκρούστηκε με ΙΧ, νεκρός 41χρονος

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανακοίνωση της οικογένειας για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Παναγιώτη Καρατζή: «Έστειλαν ένα παιδί 23 χρονών στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ