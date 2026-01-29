Μαρινάκης: Ο Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» ποτέ τον Λαζαρίδη, αδιαπραγμάτευτη η εθνική μας θέση

Η αντιπολίτευση λειτουργεί ξανά με την τακτική της λαθροθηρίας και της σκόπιμης διαστρέβλωσης με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης

Μαρινάκης: Ο Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» ποτέ τον Λαζαρίδη, αδιαπραγμάτευτη η εθνική μας θέση
Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» ποτέ τον Μακάριο Λαζαρίδη στον απόηχο της τοποθέτησης του δεύτερου περί «γκρίζων ζωνών» της Τουρκίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει εκ νέου ότι «επί της ουσίας, η εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει η θέση που περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών» στη σημερινή (29/01) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα, άφησε «αιχμές» για όσους επενδύουν στον πόνο και τη δυστυχία για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. «Σε κάθε τραγωδία σε αυτήν τη χώρα, οι γνωστοί – άγνωστοι, το κίνημα των τυμβωρύχων, παίζουν τα ρέστα τους, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και της ελληνικής κοινωνίας. Μιλάμε για ανθρώπους και όχι για κουκιά, είναι τραγικό να λέμε ψέματα και να εργαλειοποιούμε θανάτους για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις με αντιπολιτευτικά κίνητρα» τόνισε.

«Είναι ξεφτίλα να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος»

Ο κ. Μαρινάκης «εξαπέλυσε» νέες βολές σε όσους διαδίδουν ανακρίβειες, σημειώνοντας πως «και ένας άνθρωπος να χαθεί εν ώρα εργασίας, είναι μία θλιβερή είδηση και υποχρέωση της Πολιτείας να κάνει όλο και παραπάνω. Όμως, το να προσπαθούν κάποιοι, στο τραγικό άκουσμα της είδησης του θανάτου πέντε συμπολιτών μας, να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του.

Χαρακτηρίζονται γι’ αυτό και θα είμαστε εδώ για να αποκαλύπτουμε την ξεφτίλα τους. Γιατί είναι ξεφτίλα, πάνω στον θάνατο των ανθρώπων, την ανάγκη για δικαιοσύνη και επιρρίψη ευθυνών σε όποιον έχει ευθύνη, να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Το τραγικό δυστύχημα στη βιομηχανία τροφίμων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και το θανατηφόρο τροχαίο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία βύθισαν τη χώρα στο πένθος.

Θα ήθελα, για ακόμα μια φορά, να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων των δύο τραγωδιών.

Αναφορικά με το δυστύχημα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους, όπου με την παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης προκλήθηκε η έκρηξη.

Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος, καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά στο θανατηφόρο τροχαίο, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου επτά συμπολίτες μας, έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, καθ’ οδόν για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Ακόμη τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας είχαν άμεση συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αεροδιακομιδή από ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας των δύο τραυματιών από το νοσοκομείο που βρίσκονται στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος τραυματίας δεν θα επαναπατριστεί, ακόμη, καθώς, λόγω επιπλοκής χειρουργήθηκε, χθες, στη Ρουμανία και παρακολουθείται στενά η πορεία της υγείας του, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Δύο βασικές μεταρρυθμίσεις εισάγει το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών: «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας».

Ο λόγος για την επιστολική ψήφο για τους εκτός επικράτειας εκλογείς και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

Η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών, θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, ήδη, από τις εκλογές του 2027.

Παράλληλα, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό κοινοβούλιο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες.

Σημειώνεται πως η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές Περιφέρειες (π.χ. σε Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή λαμβάνει η κυβέρνηση δια των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Προωθούνται, σε εφαρμογή των εξαγγελιών του πρωθυπουργού:

  • Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Βάσει υπολογισμών θα ωφεληθούν περίπου 50.000 δικαιούχοι.
  • Η εισαγωγή περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν, ήδη, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.
  • Η θέσπιση νέου προγράμματος, με τίτλο «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent). Στο πλαίσιο αυτού, νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται πρωτοβουλίες που αφορούν, μεταξύ άλλων:

– Στην πρόβλεψη για ενιαίο κανονισμό για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

– Στην καθιέρωση της διευρυμένης εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».

– Στην παραμετροποίηση και διεύρυνση του προγράμματος της μετεγκατάστασης από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε περισσότερες ακριτικές περιοχές.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο και παράλληλα είναι αναγκαία η οριζόντια και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία, για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Επιπρόσθετα, έχει ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση νέων εργαστηρίων.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκρίζωση της ζωονόσου.

Αντιθέτως, τυχόν μαζικός εμβολιασμός θα επιβάρυνε την κατάσταση σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού, με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και η ευλογιά είναι νόσος με ισχυρό παθογόνο δυναμικό. Επιπλέον, δεν υπάρχει μέθοδος που να διαφοροποιεί τα εμβολιασμένα ζώα από τα νοσούντα.

Υπογραμμίζεται πως για τη στήριξη των κτηνοτρόφων καταβάλλονται, ήδη, αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος, ενώ προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Ο πρωθυπουργός, σήμερα το μεσημέρι, στις 15:45, θα συναντηθεί με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

