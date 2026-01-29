«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση

Η Χαριλάου Τρικούπη, ενισχυμένη από την παρέμβαση Γεραπετρίτη, ζητά την απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ.

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση

Ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παρέμβαση του υπ. Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται, μέσω δήλωσης στην ΕΡΤ, στην αντιπαράθεση που έγινε στη Βουλή για τα Ίμια, αντιμετωπίζεται από το ΠΑΣΟΚ ως επιβεβαίωση της στάσης που τήρησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και επί της ουσίας αποδοκιμασία όσων είχε πει νωρίτερα στη Βουλή ο Μακάριος Λαζαρίδης για τα Ίμια, «μεταφράζεται» από τη Χαριλάου Τρικούπη ως επιτυχία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος στην ομιλία του στη Βουλή κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση στην αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μεταξύ του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, με τον τελευταίο να λέει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης Επιτροπής ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής θέση από την κυβέρνηση για θέματα κυριαρχίας, με αφορμή την 30ή επέτειο από τη νύχτα των Ιμίων.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας υπέπεσε σε μια αναφορά που έκανε λόγο για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η τότε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει για το θέμα κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Βουλή.

«Καλώ τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών άμεσα να αποδοκιμάσουν τις επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είχε το θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, λέγοντας ότι υπάρχει «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο Πέλαγος και με αυτόν τον τρόπο αποδέχθηκε και αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας. Ντροπή, κ. Λαζαρίδη. Όλα έχουν ένα όριο.

Δεν υπάρχει κανένα «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο. Κανένα! Αφήστε λοιπόν τα πολύ επικίνδυνα αφηγήματα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και ιδιαίτερα απέναντι σε ένα κόμμα που κατάφερε με την τότε κυβέρνηση τη μεγαλύτερη επιτυχία των 50 ετών Μεταπολίτευσης: Την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον κ. Ερντογάν. Γιατί υπάρχει θεσμική μνήμη», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πολύ σύντομα ήρθε η παρέμβαση Γεραπετρίτη από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται για να λάβει μέρος στη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ, του οποίου η Ελλάδα είναι αυτή την περίοδο μη-μόνιμο μέλος.

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ αναφορικά με τις δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή για τα Ίμια.

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε στο θέμα με νέα ανακοίνωση, απαιτώντας από τον Πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ, ιδιαίτερα μετά και την παρέμβαση του ΥΠΕΞ.

«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαριδη σήμερα στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση για παραίτηση

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιανουαρίου

06:52LIFESTYLE

Θρυλικοί ρόλοι σειρών άλλαξαν χέρια και έγραψαν ιστορία

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ - Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τελευταία πράξη στη League Phase με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «φλερτ» της Κίνας με τη Δύση εκνευρίζει την Ουάσινγκτον – Πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε9 - Οι 8 «παγίδες»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Έρχεται νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών - Ο «χάρτης» των ανατιμήσεων του Ιανουαρίου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση επιφυλακής η Γλυφάδα ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας - Δοκιμάζονται οι αντοχές των υποδομών

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου βλέπει fake news για τα εργατικά δυστυχήματα: Κόμματα και ΜΜΕ κάνουν καριέρα στις τραγωδίες

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην πρωτεύουσα Νιαμέι – Διάψευση της επίθεσης και… σύλληψη τρομοκρατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

23:10ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: 4 πρόωρα συμπτώματα πριν τη διάγνωση

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιστώ: Αγέλη λύκων ψάχνει τροφή σε Πανόραμα και Θέρμη – Τι να κάνετε σε περίπτωση συνάντησης

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

03:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος στα Κάτω Πατήσια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 - Πρόκριση στην Ολλανδία

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ