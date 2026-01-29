«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση

Η παρέμβαση του υπ. Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται, μέσω δήλωσης στην ΕΡΤ, στην αντιπαράθεση που έγινε στη Βουλή για τα Ίμια, αντιμετωπίζεται από το ΠΑΣΟΚ ως επιβεβαίωση της στάσης που τήρησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και επί της ουσίας αποδοκιμασία όσων είχε πει νωρίτερα στη Βουλή ο Μακάριος Λαζαρίδης για τα Ίμια, «μεταφράζεται» από τη Χαριλάου Τρικούπη ως επιτυχία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος στην ομιλία του στη Βουλή κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση στην αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μεταξύ του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, με τον τελευταίο να λέει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης Επιτροπής ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής θέση από την κυβέρνηση για θέματα κυριαρχίας, με αφορμή την 30ή επέτειο από τη νύχτα των Ιμίων.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας υπέπεσε σε μια αναφορά που έκανε λόγο για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η τότε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει για το θέμα κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Βουλή.

«Καλώ τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών άμεσα να αποδοκιμάσουν τις επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είχε το θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, λέγοντας ότι υπάρχει «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο Πέλαγος και με αυτόν τον τρόπο αποδέχθηκε και αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας. Ντροπή, κ. Λαζαρίδη. Όλα έχουν ένα όριο.

Δεν υπάρχει κανένα «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο. Κανένα! Αφήστε λοιπόν τα πολύ επικίνδυνα αφηγήματα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και ιδιαίτερα απέναντι σε ένα κόμμα που κατάφερε με την τότε κυβέρνηση τη μεγαλύτερη επιτυχία των 50 ετών Μεταπολίτευσης: Την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον κ. Ερντογάν. Γιατί υπάρχει θεσμική μνήμη», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πολύ σύντομα ήρθε η παρέμβαση Γεραπετρίτη από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται για να λάβει μέρος στη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ, του οποίου η Ελλάδα είναι αυτή την περίοδο μη-μόνιμο μέλος.

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ αναφορικά με τις δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή για τα Ίμια.

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε στο θέμα με νέα ανακοίνωση, απαιτώντας από τον Πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ, ιδιαίτερα μετά και την παρέμβαση του ΥΠΕΞ.

«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαριδη σήμερα στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.