Τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός»

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης σφίγγει το χέρι του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τις δηλώσεις τους στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, Ελλάδα, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, με τουρκικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως η σύνοδος κορυφής Ελλάδας - Τουρκίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού A Haber: «Ο Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα».

Όπως γράφει το τουρκικό A Haber οι συζητήσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν θα περιστραφούν γύρω από τις πρόσφατες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης -σύμφωνα με όσα γράφει η τουρκική ιστοσελίδα A Haber- περιλαμβάνουν την Ανατολική Μεσόγειο και τις συνεργασίες που έχει η Ελλάδα στην περιοχή.

Στο τραπέζι και η Navtex

Στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, σύμφωνα με όσα γράφει το τουρκικό A Haber, αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι και η μονομερής NAVTEX που εξέδωσε πρόσφατα η Τουρκία με την οποία δεσμεύονται επ' αόριστον θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο Πέλαγος. Η ελληνική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την τουρκική αγγελία προς τους ναυτιλλομένους «παράνομη» με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να επισημαίνει σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του στο Open ότι «η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη διετή NAVTEX».

Το Win - Win που θα προτείνει η Τουρκία

Το ίδιο ρεπορτάζ τονίζει πως η Τουρκία διατηρεί τη σταθερή της στάση όσον αφορά τη διατήρηση ανοιχτών διπλωματικών διαύλων και την ανάπτυξη σχέσεων γειτονίας και αναμένεται να μεταφέρει στον Έλληνα πρωθυπουργό πως «οι δύο γειτονικές χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με βάση την αρχή «win-win». Η Άγκυρα θα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δίνοντας προτεραιότητα στη συνεργασία έναντι της έντασης και στον διάλογο έναντι της σύγκρουσης, δείχνοντας σαφώς τη βούλησή της να επιλυθούν βασικά προβλήματα.

