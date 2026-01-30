Τουρκικές διπλωματικές πηγές: «Επιθυμούμε τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο» – Τι λένε για Navtex

«Επιθυμούμε τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο, δεν θέλουμε ένταση», διαμηνύουν διπλωματικές πηγές της Τουρκίας, που επικαλείται ο ΣΚΑΪ.

Η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει «τεχνικό ζήτημα» την έκδοση των επ’ αόριστον Navtex και επισημαίνουν ότι θέλουν να διατηρηθεί το κλίμα της ηρεμίας.

Εξηγούν ότι η θέση της Τουρκίας για το Αιγαίο είναι η ίδια με το παρελθόν και οι νέες Navtex δεν λένε κάτι διαφορετικό.

Τονίζουν επίσης ότι θέλουν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, παρά την αρνητική συγκυρία της έκδοσης των Navtex.

