Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος – Αποτελεί παράδειγμα του οράματος Τραμπ

Η Ελλάδα, επεσήμανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποτελεί το επίκεντρο, τον ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης

Εκδήλωση με θέμα "Η Ανατολική Μεσόγειος στη Νέα Διατλαντική Πραγματικότητα της Εποχής Trump" ,Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

«Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος για τις ΗΠΑ και μαζί είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε προκλήσεις ως στρατηγικοί εταίροι», υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε εκδήλωση με θέμα: «Διάλογοι της Νισύρου - Bridging the East Med».

Όπως ανέφερε, η ίδια εργάζεται καθημερινά για να αναπτύξει νέες ευκαιρίες για την επέκταση των ενεργειακών μας δεσμών, την ενίσχυση του συντονισμού μας στον τομέα της άμυνας και την αύξηση των αξιόπιστων επενδύσεων. « Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του οράματος του προέδρου Τραμπ για ειρήνη μέσω της δύναμης, όπως αποδεικνύεται από τις επενδύσεις στο στρατό και τη δέσμευση για κοινή ασφάλεια», επεσήμανε.

«Μια σταθερή Ανατολική Μεσόγειος απαιτεί προβλεψιμότητα στη θάλασσα, σαφείς κανόνες και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των χωρών που βρίσκονται στην περιοχή αυτή», τόνισε η κα Γκίλφοϊλ.

Σημείωσε πως η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένας ακμάζων διάδρομος για το εμπόριο και τις συναλλαγές, αλλά είναι επίσης μια περιοχή με πιθανές τριβές λόγω των θαλάσσιων συνοριακών διαφορών, των παράνομων μεταναστευτικών ροών και του διαρκούς κινδύνου σοβαρότερων απειλών. Επεσήμανε πως οι συνεργασίες πρέπει να είναι αμοιβαίες και οι κοινές μας δεσμεύσεις πρέπει να αποφέρουν αποτελέσματα και αυτό ισχύει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας πως μια σταθερή και ανθεκτική Ανατολική Μεσόγειος είναι απαραίτητη.

Η στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις ΗΠΑ

«Ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, λαμβάνω σοβαρά υπόψη την ευθύνη μου να διασφαλίσω ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα παραμείνουν οι ισχυρότεροι δυνατοί σύμμαχοι. Η ναυτική δύναμη, η δημοκρατική σταθερότητα και ο ανθεκτικός λαός της Ελλάδας την καθιστούν ζωτικό εταίρο στην προώθηση των κοινών μας στόχων».

Σημείωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια στη νέα διατλαντική πραγματικότητα, και ότι το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι πόροι της Ανατολικής Μεσογείου και οι ευρωπαϊκές υποδομές είναι καθοριστικής σημασίας για αυτή τη νέα εξέλιξη μεταξύ μας.

«Δεν πρόκειται για ανταγωνιστικές οπτικές. Πρόκειται για αλληλοενισχυόμενους πυλώνες μιας νέας, πιο ασφαλούς ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε βασικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, επεκτείνοντας την ικανότητα εισαγωγής LNG, ενισχύοντας τις σχέσεις με τους γείτονές της και τοποθετώντας τον εαυτό της ως μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη».

Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα είναι ορατά. Οι εξαγωγές LNG προς την Ευρώπη έχουν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα και έχει επιταχυνθεί η διαφοροποίηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Σημείωσε ότι οι συμφωνίες με ExxonMobil και Chevron είναι το αποτέλεσμα στρατηγικού συντονισμού.

Η Ελλάδα, επεσήμανε, αποτελεί το επίκεντρο, τον ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης και τροφοδοτεί ολόκληρο τον κάθετο διάδρομο, μεταφέροντας LNG από την Ελλάδα μέχρι την Οδησσό. Σημείωσε πως υπάρχει επικοινωνία και με τις άλλες χώρες που βρίσκονται στον Κάθετο Διάδρομο και υπάρχει προσπάθεια να ενισχυθεί. «Αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς αναπτύσσουμε αυτή την υποδομή, θα αυξάνεται. Αυτές είναι μακροπρόθεσμες συμφωνίες, οπότε θα δείτε τα οφέλη από αυτό για πολλά χρόνια»

Αμερικανικές επενδύσεις και μήνυμα για την κινεζική παρουσία

Ανέφερε τα ναυπηγεία της Ελευσίνας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των αμερικανικών επενδύσεων και σημείωσε πως έχει μετατραπεί σε ένα ακμάζον ναυπηγείο που παρέχει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. «Η εξωτερική μας πολιτική έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, μια εποχή όχι λόγων, αλλά πράξεων, αποτελεσμάτων».

Σημείωσε δε πως η Ελλάδα έχει ξεπεράσει ακόμη και τις πιο υψηλές προσδοκίες των ΗΠΑ, καθώς έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Η ίδια ανέφερε πως έχει στενή συνεργασία με τον Έλληνα πρωθυπουργό και με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου. «Οι ΗΠΑ θα στέκονται πάντα στο πλευρό του συμμάχου τους, ενός απίστευτου κράτους και γενέτειρας της δημοκρατίας», τόνισε.

«Μου αρέσει να είμαι στην πρώτη γραμμή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. «Είμαι εδώ ως Αμερικανίδα πρέσβης. Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, ψάχνω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας στην περιοχή, και αυτό σημαίνει να αντισταθώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα».

«Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα και θα το κάνω χωρίς να ζητήσω συγγνώμη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και είναι το καλύτερο για την εθνική ασφάλεια και την Κίνα. Είναι έξυπνοι. Είδαν την ευκαιρία. Ήρθαν στην Ελλάδα. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ήταν σε μια εποχή που η οικονομία δεν πήγαινε τόσο καλά όσο σήμερα, και ήταν ο μόνος πλειοδότης. Αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε.

Επεσήμανε δε πως πρέπει η Ευρώπη να πάρει μάθημα από αυτό. «Όταν ξένες χώρες προσπαθούν να επενδύσουν χρήματα στη χώρα σας, τα εξετάζετε, τα αξιολογείτε, πρέπει να περάσουν από μια διεξοδική έρευνα. Τώρα το κάνουν αυτό. Τότε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν υπήρχε κανένα προσωρινό μέτρο για να αποτρέψει κάτι τέτοιο από το να συμβεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε χρήματα και υποδομές για να χτίσουμε ένα άλλο λιμάνι που θα μπορεί να αντισταθμίσει τα κινεζικά συμφέροντα στον Πειραιά».

