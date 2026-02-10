Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μήνυμά της για τις 100 πρώτες ημέρες της στην Ελλάδα

Με έναν ιδιαίτερα δυναμικό απολογισμό για το πρώτο διάστημα της θητείας της στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε το στίγμα της νέας εποχής στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Συμπληρώνοντας το ορόσημο των πρώτων 100 ημερών, η Αμερικανίδα αξιωματούχος υπογράμμισε την προσήλωση της κυβέρνησης Τραμπ στην επίτευξη «μεγάλων στόχων» και την εμβάθυνση της στρατηγικής συμμαχίας με την Ελλάδα.

Under the leadership of President Trump, the United States aims big, and we deliver. In my first 100 days in Greece, we have brought the United States-Greece partnership to historic new heights. And this is just the beginning! pic.twitter.com/5TLW9qYHZB — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 10, 2026

«Στοχεύουμε ψηλά και υλοποιούμε»

Σε μήνυμά της, η κ. Γκίλφοϊλ συνέδεσε την πορεία των διμερών σχέσεων με την ευρύτερη φιλοσοφία της αμερικανικής διοίκησης. «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν μεγάλους στόχους και τους επιτυγχάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα υλοποίησης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η αναφορά της σε «ιστορικά νέα ύψη» στη συνεργασία Ουάσιγκτον και Αθήνας δεν θεωρείται τυχαία από διπλωματικούς αναλυτές. Κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων 100 ημερών, η ατζέντα περιέλαβε κρίσιμα ζητήματα αμυντικής συνεργασίας, ενεργειακής ασφάλειας και επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, κάτι που άλλωστε φαίνεται και στο βίντεο που παρέθεσε.

«Στις πρώτες μου 100 ημέρες στην Ελλάδα, φέραμε τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε νέα ύψη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή», τόνισε η κ. Γκίλφοϊλ, προϊδεάζοντας για μια ακόμα πιο έντονη αμερικανική παρουσία τους επόμενους μήνες.

Διαβάστε επίσης