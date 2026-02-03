Γκίλφοϊλ: «Ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας "Μελάνια"»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ανάρτηση για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Μελάνια» στην Ελλάδα ποζάροντας με το ζεύγος Βασιλάτου, και το ζεύγος Αργυρού.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μelania: Twenty Days to History», αποτυπώνει μία περίοδο 20 ημερών πριν την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ.

Η Αμερικανή πρέσβης στην Αθήνα έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας "Μελάνια" στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας το Σαββατοκύριακο! Το απίστευτο ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια της ζωής και της δημόσιας υπηρεσίας της Πρώτης Κυρίας μας, πριν από την ορκωμοσία της @POTUS το 2025.

Αξίζει να το δείτε. Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους και συνεργάτες μας που έκαναν αυτή την πρεμιέρα μια πραγματικά μαγική βραδιά».

It was an honor to host the Greek premiere of “Melania” as part of the film's worldwide launch over the weekend! The incredible documentary offers a rare behind the scenes look into the life and public service of our First Lady leading up to the 2025 presidential inauguration of… pic.twitter.com/vwAuRlCG9k — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 3, 2026

Η λαμπερή βραδιά έλαβε χώρα στο Κέντρο Αθηνών και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε τους καλεσμένους της, έχοντας στο πλευρό της τον 19χρονο γιο της Ρόναν, ενώ μετά το πέρας της προβολής ακολούθησε δεξίωση.