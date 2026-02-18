Θεσσαλία: Μετά τη «Βιολάντα» εκατοντάδες επιχειρήσεις ζητούν ελέγχους πυρασφάλειας

Snapshot Μετά τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», εκατοντάδες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία ζητούν από την Πυροσβεστική να ελέγξει τα μέτρα πυρασφάλειας.

35 γυμναστήρια στη Θεσσαλία κινδυνεύουν με αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης πυροσβεστήρων και άλλων μέτρων πυροπροστασίας.

Στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» εντοπίστηκε δεύτερο αδήλωτο υπόγειο χωρίς άδεια, προσβάσιμο μόνο μέσω καταπακτής.

Έχει σφραγιστεί το δεύτερο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα λόγω σοβαρών ελλείψεων ασφαλείας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο σφράγισης και τρίτου εργοστασίου στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στο δεύτερο εργοστάσιο, όπως έλλειψη πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών και πυροπροστασίας, οδηγώντας σε προσωρινό κλείσιμό του.

Σε αναταραχή βρίσκονται ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, οι οποίοι μετά τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» με τις πέντε νεκρές εργάτριες, σπέυδουν να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά πυρασφάλεια ή ζητούν έγκριση από την Πυροσβεστική για νέα μέτρα πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, επί του παρόντος, δεν γίνονται έλεγχοι στις επιχειρήσεις, ωστόσο πρέπει να ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να πάρουν την άδεια από την Περιφέρεια και το βασικό δικαιολογητικό για αυτή την άδεια είναι το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Όπως αναφέρεται μάλιστα, στο ρεπορτάζ, πολλά τέτοια πιστοποιητικά είχαν λήξει στο τέλος της περασμένης χρονιάς και δόθηκε μία παράταση ενός χρόνου για την ανανέωσή τους. Έτσι, τώρα οι ιδιοκτήτες καλούν την Πυροσβεστική για να ελέγξει τα μέτρα πυροπροστασίας, όπως, για παράδειγμα, τους πυροσβεστήρες και τη λειτουργία των πυρανιχνευτών.

Μάλιστα, η ανανέωση των αδειών αφορά και τα γυμναστήρια, καθώς 35 γυμναστήρια της Θεσσαλίας, είναι αντιμέτωπα με τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας τους, καθώς δεν έχουν πυροσβεστήρες ή άλλα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας.

Εντοπίστηκε και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Νέο, δεύτερο αδήλωτο υπόγειο εντόπισαν οι αρχές στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Όπως και το πρώτο υπόγειο στο οποίο κατέληγε το αέριο που διέρρεε από τις σωληνώσεις και προκάλεσε τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, έτσι και το δεύτερο, δεν είχε δηλωθεί ούτε σε σχέδια, ούτε σε άδειες.

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο ίδιο εργοστάσιο, ωστόσο όχι στη μονάδα που κόπηκε στα δύο από την έκρηξη, αλλά σε διπλανό κτίριο που βρίσκεται ο χώρος πώλησης των μπισκότων και τα γραφεία της διοίκησης.

Μέσω καταπακτής η είσοδος σε αυτό

Μάλιστα, η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο μέσω καταπακτής που υπάρχει στο εργοστάσιο και η ύπαρξή του εντοπίστηκε από την έρευνα της Πυροσβεστικής και της ειδικής μονάδας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Για αυτό το κτίριο είχε δοθεί εντολή έρευνας και είxε συσταθεί επιτροπή από δύο υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής και έναν ακόμα αξιωματικό.

Αυτοψία της Πυροσβεστικής και στο τρίτο εργοστάσιο

Το ενδεχόμενο να σφραγιστεί και τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στο Μακρυχώρι Λάρισας είναι ανοιχτό, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε εκεί αυτοψία από την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής, έχει σφραγιστεί και το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, καθώς εντοπίστηκαν κενα ασφαλειας και πρόκειται να γίνουν μελέτες από την αρχή.

Η επιτροπή για την υπόθεση της «Βιολάντα» συνεστήθη εδώ και λίγα 24ωρα, μετά από εντολή της ΔΑΕΕ και αποτελείται από τρεις αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος. Προχωρούν σε σαρωτικές έρευνες, ενώ πριν από λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε αυτοψία και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Σχετικά με το δεύτερο εργοστάσιο, το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής της «Βιολάντα», η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει την Κυριακή, μιλούσε για «προγραμματισμένες εργασίες» και ενημέρωνε πως «από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη στον χώρο του δεύτερου εργοστασίου, εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, καθώς δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, αλλά ούτε και πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας. Για τον λόγο αυτό, η περιφέρεια «σφράγισε» και το εργοστάσιο στους Ταξιάρχες, την ώρα που η διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής μέχρι νεοτέρας.

Επιπλέον, ήδη στον εξωτερικό χώρο του δεύτερου εργοστασίου έχουν αρχίσει σκαπτικές εργασίες και έχει ανοιχτεί ήδη μία τρύπα μικρού βάθους, αλλά μεγάλου μήκους. Σήμερα μάλιστα στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να κάνει έλεγχο πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

