Βιολάντα: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη - Πώς σώθηκε ο φύλακας

Τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, κάμερες ασφαλείας καταγράφουν την έκρηξη στο εργοστάσιο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στιγμιότυπο από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Τα νέα βίντεο ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν καρέ καρέ τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου.

Σε ένα από τα τρία βίντεο του Mega φαίνεται ο φύλακας της επιχείρησης να πραγματοποιεί την καθιερωμένη περιπολία του λίγα λεπτά πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα. Κρατώντας φακό, κινείται πεζός περιμετρικά του εργοστασίου και περνά κοντά από τις δεξαμενές υγραερίου. Δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται δύο εκρήξεις και το ωστικό κύμα τον εκτινάσσει σε απόσταση περίπου ενός μέτρου. Ο ίδιος σώζεται κυριολεκτικά για λίγα βήματα και ειδοποιεί αμέσως τις Αρχές.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης:

Τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη λάμψη της έκρηξης και την άμεση καταστροφή του κτιρίου, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για την ύπαρξη θυμάτων. Οι εικόνες, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποτελούν βασικό στοιχείο της έρευνας για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του συμβάντος που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης:

Κατέθεταν αιτήσεις με στοιχεία χωρίς ελέγχους

Οι έρευνες που έχει διεξάγει η Πυροσβεστική και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη διαρροή, αλλά και για τα προβλήματα που υπήρχαν με τις σωληνώσεις και τις δεξαμενές και τα αγνοούσαν, όχι μόνο επί μήνες, αλλά επί χρόνια.

Οι σωληνώσεις που βρήκαν τα στελέχη των αρχών στο υπέδαφος δεν είχαν το εξωτερικό κάλυμμα που έπρεπε και για τον λόγο αυτό είχαν τρύπες παντού, γεγονός που ενδεχομένως προκλήθηκε από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια που υπάρχουν δίπλα στο καμένο εργοστάσιο.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 η Περιφέρεια με έγγραφό της, συστήνει στο εργοστάσιο την αλλαγή της θέσης των δεξαμενών, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της μονάδας. Από τον έλεγχο της Περιφέρειας είχε προκύψει ότι οι δεξαμενές βρίσκονταν σε μικρότερη απόσταση των 7,5 μέτρων από το κτίριο, κάτι που δεν επιτρεπόταν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega το 2024 κατατέθηκε μαζί με την οριστική αίτηση που έκανε η επιχείρηση για να λάβει νέα άδεια λειτουργίας, τοπογραφικό, στο οποίο η θέση των δεξαμενών δηλωνόταν στα 7,7 μέτρα από το κτίριο. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η εκπομπή, ο τοπογράφος παραδέχτηκε ότι δεν μέτρησε την απόσταση, αλλά βασίστηκε σε τοπογραφικό έγγραφο του 2018.

