Βιολάντα: Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

Ενώπιον του Ανακριτή Τρικάλων θα βρεθεί σήμερα, περίπου στις 11 το πρωί, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα», κληθείς να απολογηθεί εκ νέου για τις παραλείψεις και τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, η οποία άφησε πίσω της πέντε νεκρές εργάτριες.

Το πιθανότερο σενάριο είναι οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του επιχειρηματία να ζητήσουν και πάλι 48ωρη αναβολή, επικαλούμενοι το μεγάλο μέγεθος της δικογραφίας. Σύμφωνα δε, με τον ANT1, ο ιδιοκτήτης αναμένεται να ισχυριστεί πως είναι ένας άνθρωπος που είναι στη διεύθυνση μια εταιρίας που έχει πολύ μεγάλο τζίρο και δεν μπορεί αυτός να ασχολείται με τα τεχνικά, τα ηλεκτρολογικά και τα μηχανικά μέρη και ότι για αυτά τα θέματα υπάρχουν άνθρωποι, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους.

Μάλιστα, για τον μοιραίο σωλήνα από τον οποίο προήλθε η διαρροή, ο επιχειρηματίας αναμένεται να ισχυριστεί πως ήταν προβληματικός και να υποστηρίξει ότι κάποιοι άλλοι έκαναν τη μελέτη, την επίβλεψη και έβγαλαν την άδεια για το συγκεκριμένο υλικό.

Παράλληλα, όπως αναφέρει και πάλι ο ΑΝΤ1, επικαλούμενος κύκλους του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», ο ίδιος αναμένεται να ισχυριστεί πως δεν έχει κάνει καμία παρανομία και πως δεν παραβίασε κανέναν νόμο. Αναμένεται επίσης να επικαλεστεί συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι υπέγραφαν τις άδειες.

Οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή του δεν αποκλείεται να ζητήσουν να ελεγχθούν και να καταθέσουν όσοι υπέγραψαν μηχανολογικές μελέτες, αλλά και μελέτες πυροπροστασίας, καθώς και ό,τι άδειες υπάρχουν σε βάθος δεκαετίας, ενώ σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του τεχνικού εγκατάστασης υγραερίου. Πάντως, το βασικό ερώτημα που θα τεθεί από τον Ανακριτή στον ιδιοκτήτη θα είναι το γιατί ενώ γνώριζε για την περίεργη οσμή δεν έκανε τίποτα.

Διατάχθηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου

Νέες ελλείψεις προστασίας εντοπίζονται και σε άλλες εγκαταστάσεις ιδοκτησίας του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», με τις νεότερες εξελίξεις να αφορούν το δεύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στους Ταξιάρχες Τρικάλων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη στον χώρο του δεύτερου εργοστασίου, εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, καθώς δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, αλλά και ούτε πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας.

Για τον λόγο αυτό, διέταξε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου στους Ταξιάρχες, την ώρα που η διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής μέχρι νεοτέρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το MEGA, ήδη στον εξωτερικό χώρο του δεύτερου εργοστασίου έχουν αρχίσει σκαπτικές εργασίες και έχει ανοιχτεί ήδη μία τρύπα μικρού βάθους, αλλά μεγάλου μήκους.

Σήμερα μάλιστα στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να κάνει έλεγχο πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση της επιχείρησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής, η επιχείρηση ενημερώνει: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες.

Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Ιδιωτικές εταιρίες έδωσαν πιστοποιήσεις

Την ίδια ώρα, ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει ότι ιδιωτική εταιρία είχε εκδώσει τον Σεπτέμβριο του 2024 επίσημες πιστοποιήσεις για πέντε δεξαμενές φυσικού αερίου του εργοστασίου, ανάμεσα στις οποίες ήταν και οι δύο αδήλωτες δεξαμενές.

Στις πιστοποιήσεις που είχαν ισχύ έως τον Σεπτέμβριο του 2029 η λειτουργία των δεξαμενών χαρακτηριζόταν καλή και ασφαλής, ενώ είχαν πιστοποιηθεί ξανά στο παρελθόν από άλλη ιδιωτική εταιρία.

Ωστόσο, ενώ για τέτοιες πιστοποιήσεις συνηθίζεται να πιστοποιείται και το δίκτυο, τέτοιος έλεγχος δεν διεξήχθη. Από πλευράς του, ο μηχανολόγος μηχανικός, υπεύθυνος του ιδιωτικού φορέα πιστοποιήσεων υποστήριξε πως δεν ζητήθηκε να γίνει επιθεώρηση των σωληνώσεων από την εταιρία.

Στο φως της δημοσιότητας, μάλιστα, έρχεται και έγγραφο που αφορά την προσφορά που δέχτηκε ο ιδιοκτήτης για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων προπανίου στο εργοστάσιο που σημειώθηκε η έκρηξη. Η προσφορά εστάλη τον Ιούνιο του 2025 στην εταιρία και αφορά τις δύο επίμαχες δεξαμενές 9.000 και 5.000 λίτρων και το δίκτυο σωληνώσεων, με το κόστος της αντικατάστασης να ανέρχεται στα 32.000 ευρώ.

Ενδεχομένως, δηλαδή, αν το ποσό αυτό είχε δοθεί και είχαν γίνει οι απαραίτητες εργασίες, το δυστύχημα να είχε αποτραπεί.

Στη δικογραφία της ΔΑΕΕ ακόμα επτά άτομα

Η ΔΑΕΕ στη δικογραφία που υπέβαλε στην Εισαγγελία, αναφέρει ακόμα επτά άτομα τουλάχιστον, εκτός των τριών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το Star, στη δικογραφία προκύπτουν ευθύνες για εκείνους που υπέγραφαν άδειες και έκαναν εργασίες, ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει παρανομία ή αδιαφόρησαν και δεν έλεγξαν σωστά.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερις μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια άδεια οικοδόμησης ενός κτιρίου που έβλεπαν ότι υπόγειο υπάρχει, αλλά στα χαρτιά είναι αδήλωτο. Υπάρχουν δύο μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση της μονάδας το 2018 και είδαν και πάλι ότι και το υπόγειο δεν υπάρχει στη μελέτη αλλά ούτε και ορισμένες δεξαμενές. Και τέλος, υπάρχει ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις με παράτυπη διαδικασία, χωρίς να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας για αγωγούς που διοχευτεύουν προπάνιο.

Έχουν εντοπιστεί και ευθύνες για υπαλλήλους της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας για ελέγχους που δεν έγιναν και πλεόν επαφίεται στη Δικαιοσύνη αν και πόσους θα καλέσει τις επόμενες ώρες για κατάθεση, ενώ δεν αποκλείεται να εκδώσει και εντάλματα.

Κατέθεταν αιτήσεις με στοιχεία χωρίς ελέγχους

Οι έρευνες που έχει διεξάγει η Πυροσβεστική και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη διαρροή, αλλά και για τα προβλήματα που υπήρχαν με τις σωληνώσεις και τις δεξαμενές και τα αγνοούσαν, όχι μόνο επί μήνες, αλλά επί χρόνια.

Οι σωληνώσεις που βρήκαν τα στελέχη των αρχών στο υπέδαφος δεν είχαν το εξωτερικό κάλυμμα που έπρεπε και για τον λόγο αυτό είχαν τρύπες παντού, γεγονός που ενδεχομένως προκλήθηκε από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια που υπάρχουν δίπλα στο καμένο εργοστάσιο.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 η Περιφέρεια με έγγραφό της, συστήνει στο εργοστάσιο την αλλαγή της θέσης των δεξαμενών, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της μονάδας. Από τον έλεγχο της Περιφέρειας είχε προκύψει ότι οι δεξαμενές βρίσκονταν σε μικρότερη απόσταση των 7,5 μέτρων από το κτίριο, κάτι που δεν επιτρεπόταν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News», το 2024 κατατέθηκε μαζί με την οριστική αίτηση που έκανε η επιχείρηση για να λάβει νέα άδεια λειτουργίας, τοπογραφικό, στο οποίο η θέση των δεξαμενών δηλωνόταν στα 7,7 μέτρα από το κτίριο. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η εκπομπή, ο τοπογράφος παραδέχτηκε ότι δεν μέτρησε την απόσταση, αλλά βασίστηκε σε τοπογραφικό έγγραφο του 2018.

Διαβάστε επίσης