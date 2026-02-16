Βιολάντα: Κατέθεταν αιτήσεις με στοιχεία χωρίς ελέγχους - «Δεν είχαν άδεια», λέει δικηγόρος

Κατατέθηκε τοπογραφικό που δήλωνε ότι οι δεξαμενές απέχουν 7,7 μέτρα από το εργοστάσιο - «Ψευδής και εσφαλμένη» η άδεια που δόθηκε, λέει ο δικηγόρος συγγενών των θυμάτων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις παραλείψεις και τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στο οποίο τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, σημειώθηκε έκρηξη εξαιτίας διαρροής αερίου, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Οι έρευνες που έχει διεξάγει η Πυροσβεστική και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη διαρροή, αλλά και για τα προβλήματα που υπήρχαν με τις σωληνώσεις και τις δεξαμενές και τα αγνοούσαν, όχι μόνο επί μήνες, αλλά επί χρόνια.

Οι σωληνώσεις που βρήκαν τα στελέχη των αρχών στο υπέδαφος δεν είχαν το εξωτερικό κάλυμμα που έπρεπε και για τον λόγο αυτό είχαν τρύπες παντού, γεγονός που ενδεχομένως προκλήθηκε από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια που υπάρχουν δίπλα στο καμένο εργοστάσιο.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 η Περιφέρεια με έγγραφό της, συστήνει στο εργοστάσιο την αλλαγή της θέσης των δεξαμενών, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της μονάδας. Από τον έλεγχο της Περιφέρειας είχε προκύψει ότι οι δεξαμενές βρίσκονταν σε μικρότερη απόσταση των 7,5 μέτρων από το κτίριο, κάτι που δεν επιτρεπόταν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News», το 2024 κατατέθηκε μαζί με την οριστική αίτηση που έκανε η επιχείρηση για να λάβει νέα άδεια λειτουργίας, τοπογραφικό, στο οποίο η θέση των δεξαμενών δηλωνόταν στα 7,7 μέτρα από το κτίριο. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η εκπομπή, ο τοπογράφος παραδέχτηκε ότι δεν μέτρησε την απόσταση, αλλά βασίστηκε σε τοπογραφικό έγγραφο του 2018.

Τι ισχυρίζεται ο τοπογράφος

Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο τοπογράφος που υπέγραψε το τοπογραφικό, ο οποίος ανέφερε ότι «όταν κατατέθηκε η πρώτη άδεια για το «Βιολάντα», οι δεξαμενές είχαν μετρηθεί σε απόσταση 7,70 μέτρα από το κτίριο. Αυτό το τοπογραφικό ήταν του 2018 και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτά είχα εγώ ως δεδομένα τότε».

Συμπληρώνοντας, σημείωσε ότι «δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Ήταν από το 2018 μέχρι το 2024. Δεν έχει αλλάξει κάτι στις δεξαμενές πίσω. Αυτό είχα δει εγώ τότε. Αυτό είχα καταγράψει. Αυτό μου είχαν πει τότε για την απόσταση».

Ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά με το αν ο ίδιος είχε μετρήσει την απόσταση για το τοπογραφικό που υπέγραψε, ανέφερε: «Να σας πω την αλήθεια, να πάω να τις μετρήσω. Να δω είναι σε διαφορετική απόσταση; Δεν ξέρω. Εμένα μου είχαν ζητήσει να κάνω αυτά που είχα να κάνω».

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω για το 2020 που μου λέτε ότι τους έλεγαν ότι πρέπει να μετακινήσουν τις δεξαμενές. Δεν έγινε καμία αναθεώρηση οικονομικής άδειας από εμένα ποτέ. Η αναθεώρηση έγινε το 2025 και παρέμενε το ίδιο. Δεν γνωρίζω αν έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται είχα κάνει αυτοψία. Αυτά μου τα είχαν δώσει. Και τοπογραφικά είχαν γίνει τότε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πω, αυτό ξέρω ότι είναι. Στα 7,7 ξέρω ότι ήταν. Αυτό μου είχαν δώσει... Είχαμε δώσει τότε, να πούμε. Είχαμε κάνει και έλεγχο από ό,τι θυμάμαι σε αυτό το κομμάτι».

Δεν δήλωσε ούτε το υπόγειο

Ο ίδιος τοπογράφος, στο τοπογραφικό του δεν δήλωσε το υπόγειο έκτασης 400 τ.μ. στο οποίο κατέληγε το αέριο και το οποίο βρισκόταν κάτω από το μοιραίο κτίριο που εξερράγη.

Όσο γιατι ο ίδιος δεν το δήλωσε, απάντησε: «Το πρόβλημα δεν είναι η δήλωση του υπογείου. Το πρόβλημα ήταν η χρηστικότητα του υπογείου. Αυτό ήταν ένα υπόγειο που ήταν άχρηστο τελείως. Άχρηστο έτσι όπως το ήξερα εγώ, όταν είχαν πάει το 2018. Δηλαδή ήταν ένα υπόγειο που ήταν μέσα στη μούχλα και τελείως παρατημένο. Μία πόρτα κλειδωμένη μόνιμα ήταν εκεί κάτω. Με ρωτάτε αν έπρεπε να δηλωθεί. Αφού μου είχαν πει ότι θα κλειστεί. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ούτε καν το ξανακοίταξα εγώ το υπόγειο. Εμένα με ενδιέφερε το χρηστικό κομμάτι του. Να σας πω κάτι; Σκεφτείτε. Το αέριο θα σταματούσε να πάει αμα είχα δηλώσει εγώ; Ή νομίζετε ότι θα υπήρχε κάποια καλύτερη πυροπροστασία; Γνωρίζετε πολύ καλά άμα ρωτήσετε ότι σε αυτή την περίπτωση το μοναδικό που θα χρειαζόταν σε αυτό το υπόγειο θα ήταν δύο πυροσβεστήρες και μία έξοδος κινδύνου. Θα πήγαινε το αέριο και θα έλεγε: 'Α, εδώ είναι δηλωμένο, φεύγω;' Δεν γίνεται. Δεν αλλάζουν αυτά. Ξέρετε πόσα υπόγεια δεν έχουν καταγραφεί; Γιατί δεν ήταν χρηστικό. Μου είπαν δεν χρησιμοποιείται. Μου είπαν ότι θα το έκλειναν κάποια στιγμή. Γιατί δεν χρησιμοποιείται. Μακάρι να είχαν αποφασίσει να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί θα κυκλοφορούσε κόσμος έκει μέσα. Κάποιος θα έμπαινε και θα μύριζε αυτό το πράγμα».

«Δεν είχαν άδεια», λέει ο δικηγόρων συγγενών των θυμάτων

Στην εκπομπή «Live News», μίλησε και ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος των συγγενών δύο εκ των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη «Βιολάντα».

Ο ίδιος τονίζει ότι το εργοστάσιο «δεν είχε άδεια λειτουργίας», εξηγώντας ότι τον Φεβρουάριο του 2020, υποβλήθηκε αίτηση για τη λειτουργία και έλαβαν άδεια εγκατάστασης. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος, μέσα σε πέντε ημέρες συγκέντρωσαν όλα τα δικαιολογητικά, έκαναν όλους τους ελέγχους και η Περιφέρεια έδωσε προσωρινή άδεια για δύο χρόνια υπό τον όρο ότι θα επανατοποθετηθούν οι δεξαμενές από τα 5,5 στα 7,5 μέτρα.

Ωστόσο, μέχρι το 2022 που έληξε η προσωρινή άδεια δεν έγινε καμία αλλαγή και από το 2022 λειτουργούσε χωρίς άδεια, καθώς δεν αναρτήθηκε τίποτα σχετικό στη Διαύγεια, σύμφωνα με τον κ. Πατούνα.

Όσο για την άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2025, ο δικηγόρος τη χαρακτηρίζει «ψευδή» και «εσφαλμένη». «Δεν είναι άδεια. Είναι άδεια για την οποία φέρουν ευθύνη η Διεύθυνση Ανάπτυξης που τη χορήγησε και όλοι οι συνεργοί, μαζί με τους μηχανικούς και μαζί με τον ιδιοκτήτη», υπογραμμίζει ο κ. Πατούνας.

Κλειστό και το δεύτερο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη

Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα και το δεύτερο εργοστάσιο που ανήκει στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής.

Με μία λιτή ανακοίνωση, η επιχείρηση ενημερώνει: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες.

Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο ιδιοκτήτης των εργοστασίων είχε φτιάξει και πατέντα με καμινάδα που δεν βγάζει αέρα, αλλά τον ανακυκλώνει, στη μονάδα «Vita Free».

Απολογείται αύριο ο ιδιοκτήτης

Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο κ. Τζιωρτζιώτης φαίνεται πως γνώριζε για τη διαρροή, καθώς είχε καλέσει τεχνικούς και δεν του άρεσε η προσφορά τους, ενώ είπε όχι και σε κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευές σωληνών.

Για τον λόγο αυτό κλήθηκε εκ νέου σε απολογία ενώπιον της Δικαιοσύνης, ωστόσο δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του, την οποία και έλαβε, επομένως θα απολογηθεί αύριο, Τρίτη.

