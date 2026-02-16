Βιολάντα: Το έγγραφο της προσφοράς των 32.000 ευρώ για τις σωληνώσεις που «καίει» τον ιδιοκτήτη

Το έγγραφο της μελέτης του μηχανικού, Γιώργου Δανίκα, ο οποίος είχε καταθέσει προσφορά για την αποκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων και των δεξαμενών προπανίου, είναι ένα από αυτά που «καίνε» τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Σε μία από τις πέντε παράλληλες αιφνιδιαστικές εφόδους που πραγματοποίησαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ, εντόπισαν τα συγκεκριμένα έγγραφα, που αποδεικνύουν ότι η προσφορά από τον μηχανικό είχε κατατεθεί από τον Ιούνιο του 2025, ωστόσο, μπήκε στο συρτάρι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι αν είχαν δοθεί αυτές οι 32.000 ευρώ που ζητούσε ο μηχανικός για να αποκατασταθεί το δίκτυο θα είχε αποσοβήσει την φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις πέντε εργάτριες που δούλευαν στη μοιραία βάρδια στην ταινία παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας, ωστόσο, είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο το οποίο παίζει βαρύνουσα σημασία στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο μηχανικός, Γ. Δανίκας, μιλώντας στα τηλεοπτικά κανάλια, «τον Ιούνιο του 2025 είχα κάνει μια προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο», η οποία «αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων».

Ο ίδιος είχε τονίσει ότι ήταν κάτι που «επιβάλλονταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει στον επόμενο μήνα», υπογραμμίζοντας ότι «η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση. Είχα κάνει μια αποτύπωση της παλιάς εγκατάστασης και πρότεινα μέτρα για να βελτιωθεί και να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να πάρει η επιχείρηση, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, αλλά να είναι και ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης. Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο της καύσης». Μάλιστα, ο κ. Δανίκας σημείωσε ότι τη σειρά από μέτρων που πρότεινε την είχε καταθέσει στον ίδιο τον επιχειρηματία.

