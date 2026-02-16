Βιολάντα: Κλειστό και το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης

Στιγμιότυπο από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα και το δεύτερο εργοστάσιο που ανήκει στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής.

Με μία λιτή ανακοίνωση, η επιχείρηση ενημερώνει: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες.



Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Το δεύτερο αυτό εργοστάσιο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη μονάδα στην οποία σημειώθηκε η έκρηξη στις 26 Ιανουαρίου και στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών, και συγκεκριμένα στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο ιδιοκτήτης των εργοστασίων είχε φτιάξει και πατέντα με καμινάδα που δεν βγάζει αέρα, αλλά τον ανακυκλώνει, στη μονάδα «Vita Free».

Απολογείται αύριο ο ιδιοκτήτης

Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο κ. Τζιωρτζιώτης φαίνεται πως γνώριζε για τη διαρροή, καθώς είχε καλέσει τεχνικούς και δεν του άρεσε η προσφορά τους, ενώ είπε όχι και σε κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευές σωληνών.

Για τον λόγο αυτό κλήθηκε εκ νέου σε απολογία ενώπιον της Δικαιοσύνης, ωστόσο δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του, την οποία και έλαβε, επομένως θα απολογηθεί αύριο, Τρίτη.

