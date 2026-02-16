Βιολάντα: Διατάχθηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διέταξε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου στους Ταξιάρχες - Δεν έχει πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Νέες ελλείψεις προστασίας εντοπίζονται και σε άλλες εγκαταστάσεις ιδοκτησίας του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», με τις νεότερες εξελίξεις να αφορούν το δεύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στους Ταξιάρχες Τρικάλων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη στον χώρο του δεύτερου εργοστασίου, εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, καθώς δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, αλλά και ούτε πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας.

Για τον λόγο αυτό, διέταξε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου στους Ταξιάρχες, την ώρα που η διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής μέχρι νεοτέρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το MEGA, ήδη στον εξωτερικό χώρο του δεύτερου εργοστασίου έχουν αρχίσει σκαπτικές εργασίες και έχει ανοιχτεί ήδη μία τρύπα μικρού βάθους, αλλά μεγάλου μήκους.

Σήμερα μάλιστα στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να κάνει έλεγχο πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση της επιχείρησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής, η επιχείρηση ενημερώνει: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες.

Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Κατέθεταν αιτήσεις με στοιχεία χωρίς ελέγχους

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις παραλείψεις και τα κενά ασφαλείας και στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στο οποίο τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, σημειώθηκε έκρηξη εξαιτίας διαρροής αερίου, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Οι έρευνες που έχει διεξάγει η Πυροσβεστική και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη διαρροή, αλλά και για τα προβλήματα που υπήρχαν με τις σωληνώσεις και τις δεξαμενές και τα αγνοούσαν, όχι μόνο επί μήνες, αλλά επί χρόνια.

Οι σωληνώσεις που βρήκαν τα στελέχη των αρχών στο υπέδαφος δεν είχαν το εξωτερικό κάλυμμα που έπρεπε και για τον λόγο αυτό είχαν τρύπες παντού, γεγονός που ενδεχομένως προκλήθηκε από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια που υπάρχουν δίπλα στο καμένο εργοστάσιο.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 η Περιφέρεια με έγγραφό της, συστήνει στο εργοστάσιο την αλλαγή της θέσης των δεξαμενών, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της μονάδας. Από τον έλεγχο της Περιφέρειας είχε προκύψει ότι οι δεξαμενές βρίσκονταν σε μικρότερη απόσταση των 7,5 μέτρων από το κτίριο, κάτι που δεν επιτρεπόταν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News», το 2024 κατατέθηκε μαζί με την οριστική αίτηση που έκανε η επιχείρηση για να λάβει νέα άδεια λειτουργίας, τοπογραφικό, στο οποίο η θέση των δεξαμενών δηλωνόταν στα 7,7 μέτρα από το κτίριο. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η εκπομπή, ο τοπογράφος παραδέχτηκε ότι δεν μέτρησε την απόσταση, αλλά βασίστηκε σε τοπογραφικό έγγραφο του 2018.

Βιολάντα: Διατάχθηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου - Εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας

