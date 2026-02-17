Βιολάντα: «Δάκρυζαν τα μάτια μας από τη μυρωδιά» - Νέες καταγγελίες για το μοιραίο εργοστάσιο

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής όχλησης αποκαλύπτονται στην εταιρεία παραγωγής μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μετά από καταγγελίες εργαζομένων για έντονη δυσοσμία και την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να σφραγίσει δύο εργοστάσιά της λόγω ελλείψεων σε πιστοποιητικά πυροπροστασίας και μελετών ασφαλείας.

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εργαζόμενοι στο εργοστάσιο των Τρικάλων αναφέρουν ότι η οσμή στον εξωτερικό χώρο, ειδικά κοντά στις τουαλέτες, ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν.

Οι υπεύθυνοι βαρδιών είχαν ενημερώσει τη διοίκηση της επιχείρησης, ενώ τους ζητήθηκε να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση, απ’ όπου φαινόταν να προέρχεται η μυρωδιά.

«Μπράβο» κι «όχι στη λάσπη» φώναζαν εργαζόμενοι στηρίζοντας τον Τζιωρτζιώτη στα δικαστήρια

Με πανό, χειροκροτήματα κι επευφημίες από εργαζόμενους, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αποχώρησε από τα δικαστήρια Τρικάλων.

Στα πανό που κρατούσαν αναγράφονταν τα συνθήματα «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια», ενώ όταν βγήκε ο επιχειρηματίας από το δικαστικό μέγαρο επικράτησε κύμα ενθουσιασμού.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «μπράβο» στον κ. Τζιωρτζιώτη, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Το κατηγορητήριο

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, κατηγορείται μετά το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Απολογία στον ανακριτή Τρικάλων του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη. Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

«Λουκέτο» στα εργοστάσια

Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση υπολειτουργεί, καθώς μπήκε «λουκέτο» και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα, το εργοστάσιο VitaFree.

Το δεύτερο εργοστάσιο σφραγίστηκε διότι δεν είχε το απαραίτητο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, αλλά και το πιστοποιητικό δεξαμενών.

Χθες, Δευτέρα (16/2) κλιμάκιο της Πυροσβεστικής βρέθηκε στο εργοστάσιο Vitafree για έλεγχο, ενώ λίγη ώρα αργότερα το εργοστάσιο εξέδωσε ανακοίνωση προσωρινού κλεισίματος λόγω προγραμματισμένων εξωτερικών εργασιών.

«Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών» ανέφερε η ανακοίνωση.

