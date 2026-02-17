«Βιολάντα»: Αυτοψία της Πυροσβεστικής και στο τρίτο εργοστάσιο

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να σφραγιστεί - Η επιτροπή της ΔΑΕΕ που αποτελείται από τρεις αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος ερευνά διεξοδικά όλες τις πτυχές της υπόθεσης

«Βιολάντα»: Αυτοψία της Πυροσβεστικής και στο τρίτο εργοστάσιο

Το ενδεχόμενο να σφραγιστεί και τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στο Μακρυχώρι Λάρισας είναι ανοιχτό, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε εκεί αυτοψία από την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής, έχει σφραγιστεί και το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, καθώς εντοπίστηκαν κενα ασφαλειας και πρόκειται να γίνουν μελέτες από την αρχή.

Η επιτροπή για την υπόθεση της «Βιολάντα» συνεστήθη εδώ και λίγα 24ωρα, μετά από εντολή της ΔΑΕΕ και αποτελείται από τρεις αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος. Προχωρούν σε σαρωτικές έρευνες, ενώ πριν από λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε αυτοψία και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Σχετικά με το δεύτερο εργοστάσιο, το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής της «Βιολάντα», η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει την Κυριακή, μιλούσε για «προγραμματισμένες εργασίες» και ενημέρωνε πως «από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη στον χώρο του δεύτερου εργοστασίου, εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, καθώς δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, αλλά ούτε και πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας, όπως μετέδωσε το Mega. Για τον λόγο αυτό, η περιφέρεια «σφράγισε» και το εργοστάσιο στους Ταξιάρχες, την ώρα που η διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής μέχρι νεοτέρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το MEGA, ήδη στον εξωτερικό χώρο του δεύτερου εργοστασίου έχουν αρχίσει σκαπτικές εργασίες και έχει ανοιχτεί ήδη μία τρύπα μικρού βάθους, αλλά μεγάλου μήκους. Σήμερα μάλιστα στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να κάνει έλεγχο πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Κατέθεταν αιτήσεις με στοιχεία χωρίς ελέγχους

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις παραλείψεις και τα κενά ασφαλείας και στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στο οποίο τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, σημειώθηκε έκρηξη εξαιτίας διαρροής αερίου, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Οι έρευνες που έχει διεξάγει η Πυροσβεστική και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη διαρροή, αλλά και για τα προβλήματα που υπήρχαν με τις σωληνώσεις και τις δεξαμενές και τα αγνοούσαν, όχι μόνο επί μήνες, αλλά επί χρόνια.

Οι σωληνώσεις που βρήκαν τα στελέχη των αρχών στο υπέδαφος δεν είχαν το εξωτερικό κάλυμμα που έπρεπε και για τον λόγο αυτό είχαν τρύπες παντού, γεγονός που ενδεχομένως προκλήθηκε από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια που υπάρχουν δίπλα στο καμένο εργοστάσιο.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 η Περιφέρεια με έγγραφό της, συστήνει στο εργοστάσιο την αλλαγή της θέσης των δεξαμενών, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της μονάδας. Από τον έλεγχο της Περιφέρειας είχε προκύψει ότι οι δεξαμενές βρίσκονταν σε μικρότερη απόσταση των 7,5 μέτρων από το κτίριο, κάτι που δεν επιτρεπόταν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News», το 2024 κατατέθηκε μαζί με την οριστική αίτηση που έκανε η επιχείρηση για να λάβει νέα άδεια λειτουργίας, τοπογραφικό, στο οποίο η θέση των δεξαμενών δηλωνόταν στα 7,7 μέτρα από το κτίριο. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η εκπομπή, ο τοπογράφος παραδέχτηκε ότι δεν μέτρησε την απόσταση, αλλά βασίστηκε σε τοπογραφικό έγγραφο του 2018.

