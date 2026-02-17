Βιολάντα: Εντοπίστηκε και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο

Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στη «Βιολάντα», στο κτίριο που βρίσκονται τα γραφεία της διοίκησης

Κατερίνα Ρίστα

Νέο, δεύτερο αδήλωτο υπόγειο εντόπισαν οι αρχές στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.

Όπως και το πρώτο υπόγειο στο οποίο κατέληγε το αέριο που διέρρεε από τις σωληνώσεις και προκάλεσε τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, έτσι και το δεύτερο, δεν είχε δηλωθεί ούτε σε σχέδια, ούτε σε άδειες.

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο ίδιο εργοστάσιο, ωστόσο όχι στη μονάδα που κόπηκε στα δύο από την έκρηξη, αλλά σε διπλανό κτίριο που βρίσκεται ο χώρος πώλησης των μπισκότων και τα γραφεία της διοίκησης.

Μέσω καταπακτής η είσοδος σε αυτό

Μάλιστα, η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο μέσω καταπακτής που υπάρχει στο εργοστάσιο και η ύπαρξή του εντοπίστηκε από την έρευνα της Πυροσβεστικής και της ειδικής μονάδας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το Newsbomb, για αυτό το κτίριο είχε δοθεί εντολή έρευνας και είxε συσταθεί επιτροπή από δύο υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής και έναν ακόμα αξιωματικό.

Αυτοψία της Πυροσβεστικής και στο τρίτο εργοστάσιο

Το ενδεχόμενο να σφραγιστεί και τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στο Μακρυχώρι Λάρισας είναι ανοιχτό, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε εκεί αυτοψία από την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής, έχει σφραγιστεί και το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, καθώς εντοπίστηκαν κενα ασφαλειας και πρόκειται να γίνουν μελέτες από την αρχή.

Η επιτροπή για την υπόθεση της «Βιολάντα» συνεστήθη εδώ και λίγα 24ωρα, μετά από εντολή της ΔΑΕΕ και αποτελείται από τρεις αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος. Προχωρούν σε σαρωτικές έρευνες, ενώ πριν από λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε αυτοψία και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Σχετικά με το δεύτερο εργοστάσιο, το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής της «Βιολάντα», η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει την Κυριακή, μιλούσε για «προγραμματισμένες εργασίες» και ενημέρωνε πως «από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη στον χώρο του δεύτερου εργοστασίου, εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, καθώς δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, αλλά ούτε και πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας. Για τον λόγο αυτό, η περιφέρεια «σφράγισε» και το εργοστάσιο στους Ταξιάρχες, την ώρα που η διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής μέχρι νεοτέρας.

Επιπλέον, ήδη στον εξωτερικό χώρο του δεύτερου εργοστασίου έχουν αρχίσει σκαπτικές εργασίες και έχει ανοιχτεί ήδη μία τρύπα μικρού βάθους, αλλά μεγάλου μήκους. Σήμερα μάλιστα στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να κάνει έλεγχο πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

