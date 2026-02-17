Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα όσα γνώριζε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο και για τον τρόπο που ορισμένες υποδομές είχαν στηθεί.

Αυτό προκύπτει τουλάχιστον για την τοποθέτηση ενός σωλήνα για τη σύνδεση μίας εκ των εξωτερικών δεξαμενών με το κτίριο, διαδικασία η οποία δεν έγινε με την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας, ενώ η σωλήνα, όπως έχει φανεί από τη μέχρι τώρα έρευνα των αρχών, έχει υποστεί διάβρωση.

Σύμφωνα, μάλιστα, και με τον υδραυλικό που είχε αναλάβει αυτή την εργασία, παρόλο που ο ίδιος επεσήμανε τα προβληματικά σημεία της διαδικασίας στον ιδιοκτήτη, εκείνος του απάντησε «εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του Newsbomb.gr, ο υδραυλικός στην κατάθεσή του φέρεται να ανέφερε πως κλήθηκε για να συνδέσει μία εξωτερική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτίριο, ωστόσο μόλις μετέβη στην επιχείρηση είδε ότι είχε ανοιχτεί ήδη χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου, στο οποίο του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους σχεδόν οκτώ μέτρων για τη σύνδεση.

Ο υδραυλικός προβληματίστηκε με τις εργασίες και πρότεινε να επενδυθεί το κανάλι με μπετόν, ώστε ο αγωγός να μην έχει επαφή με το έδαφος, ενώ πρότεινε επίσης να τοποθετηθεί και μεταλλικό φρεάτιο ώστε να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση, αλλά και έλεγχος.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», όμως, δεν συμφώνησε με τις επισημάνσεις του επαγγελματία και παρόλο που ο υδραυλικός τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό που του ζητούσαν, έλαβε την απάντηση από τον επιχειρηματία: «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί».

Τα παραπάνω φέρεται να κατέθεσε στη Δικαιοσύνη ο υδραυλικός, ο οποίος τελικά προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα. Για κατάθεση έχει κληθεί ακόμα ένας υδραυλικός, ενώ τις επόμενες ημέρες ενδέχεται ο Ανακριτής να καλέσει και μηχανικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους που είχαν κατά καιρούς διεξάγει ελέγχους στη «Βιολάντα» και είχαν υπογράψει άδειες και πιστοποιήσεις.

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παρουσιάστηκε εκ νέου σήμερα ενώπιον του Ανακριτή, ωστόσο ζήτησε και πάλι προθεσμία επικαλούμενος το μεγάλο μέγεθος της δικογραφίας, την οποία και έλαβε.

Έτσι, αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη, με τις έως τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα επικαλεστεί την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη μιας εταιρίας με πολύ μεγάλο τζίρο, επομένως δεν μπορούσε να έχει γνώση όλων όσων συνέβαιναν στο εργοστάσιό του.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να αναφερθεί σε συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι υπέγραφαν τις άδειες και δεν αποκλείεται οι δικηγόροι του να ζητήσουν να ελεγχθούν και να καταθέσουν όσοι υπέγραψαν μηχανολογικές μελέτες, αλλά και μελέτες πυροπροστασίας, καθώς και ό,τι άδειες υπάρχουν σε βάθος δεκαετίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, κατηγορείται μετά το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

