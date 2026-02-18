Ο Μουρίνιο «ξεπλένει» τον Πρεστιάνι - «Σε κάθε γήπεδο που παίζει ο Βινίσιους πάντα κάτι συμβαίνει»

Ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, συνομιλεί με τον Βινίσιους Τζούνιορ κατά τη διάρκεια της διακοπής του αγώνα μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το ρατσιστικό ξέσπασμα του Πρεστιάνι προς τον Βραζιλιάνο

Λάδι στη φωτιά έριξε με τις δηλώσεις του ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα... αδικαιολόγητα, ρίχνοντας το φταίξιμο στον Βινίσιους μετά το ρατσιστικό ξέσπασμα του ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα, Πρεστιάνι προς το πρόσωπο του βραζιλιάνου σουπερσταρ.

Ο Μουρίνιο κατηγόρησε τον Βινίσιους πως με τη στάση του και με τον πανηγυρισμό του μετά το νικητήριο γκολ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση, προκάλεσε το επεισόδιο και την 10λεπτη διακοπή στον πρώτο αγώνα για τα πλει - οφ του Τσάμπιονς Λιγκ μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε ακόμα ότι ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα, ο Εουσέμπιο «είναι μαύρος». «Αυτός ο σύλλογος, το τελευταίο πράγμα που είναι, είναι ρατσιστικός.

Υπονόησε επίσης πως προφανώς ο Βινίσιους είναι αυτός που κάνει κάτι λάθος καθώς σε κάθε γήπεδο που αγωνίζεται «πάντα κάτι συμβαίνει».

«Του είπα ότι όταν σκοράρεις ένα τέτοιο γκολ, απλά το πανηγυρίζεις και επιστρέφεις. Όταν διαμαρτυρόταν για ρατσισμό, του είπα ότι ο σημαντικότερος άνθρωπος στην ιστορία αυτού του συλλόγου είναι μαύρος. Αυτός ο σύλλογος, το τελευταίο πράγμα που είναι, είναι ρατσιστικός. Κάτι δεν πάει καλά, γιατί συμβαίνει σε κάθε γήπεδο. Σε κάθε γήπεδο όπου παίζει ο Βινίσιους, συμβαίνει κάτι. Πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο στο Amazon Prime μετά το πέρας της αναμέτρησης.

Το χρονικό του περιστατικού

Στο 50' ο Βινίσιους σημείωσε το νικητήριο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης (0-1), και με τον πανηγυρισμό του προκλήθηκε το απόλυτο χάος. Ο Βραζιλιάνος έτρεξε προς τον διαιτητή και του είπε ότι ο Πρεστιάνι του επιτέθηκε φραστικά. Τότε ο διαιτητής ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ρατσισμού και το ματς σταμάτησε για 10 λεπτά.

Όπως αναφέρει η Marca, οι δύο τους φαίνεται να είχαν καλή σχέση. Ο Αργεντίνος, σε στιγμιότυπο που είχε κυκλοφορήσει στα social media, φαινόταν να είχε φόντο στο κινητό του μια φωτογραφία μαζί με τον Βραζιλιάνο σταρ, από το παιχνίδι της League Phase.

Ο διαιτητής Λετεσιέ έδειξε κίτρινη κάρτα τον Βινίσιους για τον πανηγυρισμό του, με τον ποδοσφαιριστή να έχει έντονη λογομαχία αρχικά με τον Οταμέντι και στη συνέχεια με τον Πρεστιάνι, με τον Βίνι να λέει στον διαιτητή ότι ο αντίπαλός του τον αποκάλεσε μαϊμού.

Ο ρέφερι διέκοψε τον αγώνα για ένα δεκάλεπτο, με τον Βινίσιους να πηγαίνει στον πάγκο για να ηρεμήσει κι ακολούθως το ματς συνεχίστηκε κι ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης.

Μάλιστα, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βραζιλιάνος πήγε να εκτελέσει κόρνερ κι δέχθηκε μπουκάλια κι αντικείμενα από την εξέδρα, με τον διαιτητή να αφήνει τον αγώνα να συνεχιστεί και να δείχνει ανοχή στους χουλιγκανισμούς, για να τελειώσει το ματς.

Μπαπέ: «Έισαι ένας γα... ρατσιστής»

Έντονη ήταν και η αντίδραση του συμπαίκτη του Βινίσιους, Κιλιάν Μπαπέ καθώς βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει απαθανατίσει τον Κιλιάν Μπαπέ να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό. «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του.

Βινίσιους: Δειλοί οι ρατσιστές

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βινίσιους, εμφανώς χολωμένος από το περιστατικό, έκανε λόγο για «δειλούς» ρατσιστές, οι οποίοι, όπως δήλωσε, «χρειάζονται να κρύβονται πίσω από τις φανέλες τους για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι». Στις δηλώσεις του, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη ουσιαστικής τιμωρίας και τη μη εφαρμογή των κανονισμών που προστατεύουν τους αθλητές από ρατσιστικές επιθέσεις.

Στα social media πάντως, ο Βινίσιους έχει δεχθεί κύμα συμπαράστασης από άλλους ποδοσφαιριστές και οπαδούς που καυτηριάζουν την απαράδεκτη συμπεριφορά του Αργεντινού παίκτη της Μπενφίκα.

