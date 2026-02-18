Champions League: Ανατροπάρα Παρί στον «εμφύλιο» - Προβάδισμα Ντόρτμουντ και Ρεάλ

Στο Μόντε Κάρλο, η Μονακό προηγήθηκε νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν, χάρη σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Αμερικανού Μπάλογκαν. Ωστόσο, η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή, επικρατώντας 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, το golden boy του 2025. Σημαντική βοήθεια στην ανατροπή έδωσε και η αποβολή του Γκολόβιν με απ’ ευθείας κόκκινη στο 47’.

Στη Λισαβόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης, νικώντας 1-0 τη Μπενφίκα με καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 49’. Ο Βραζιλιάνος τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για τον τρόπο πανηγυρισμού και κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση, με τον διαιτητή Λετεσιέ να ενεργοποιεί το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του.

Στο φινάλε, αποβλήθηκε και ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του αγώνα.

Στο Ντόρτμουντ, η Αταλάντα αντιμετώπισε προβλήματα με την κυκλοφορία και η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε 15 λεπτά. Οι γηπεδούχοι της Μπορούσια επικράτησαν 2-0 ήδη από το πρώτο ημίχρονο, θέτοντας τις βάσεις για πρόκριση.

Διαβάστε επίσης