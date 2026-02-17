Βιολάντα: Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους του

«Θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία»

Βιολάντα: Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους του

Στιγμιότυπο από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Eurokinissi
Με μία νομικού τύπου ανακοίνωση 173 λέξεων, 256 εργαζόμενοι στην βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα εκφράζουν την στήριξή τους στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κώστα Τζιωρτζιώτη και υποστηρίζουν ότι η «η δημόσια εικόνα του που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία».

Αλγεινή εντύπωση στην ανακοίνωση προκαλεί η απουσία της παραμικρής αναφοράς στις 5 νεκρές εργαζόμενες για τις οποίες στην ανακοίνωση αναφέρεται απλώς ότι «πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους».

Είναι εξόχως ασυνήθιστο έπειτα από ένα τόσο τραγικό εργατικό δυστύχημα - σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε σήμερα έμοιαζε με χρονικό προαναγγελθέντων θανάτων- οι συνάδελφοι των 5 γυναικών που σκοτώθηκαν ακαριαία από την τρομακτική έκρηξη και την κόλαση φωτιάς να αναφέρονται ψυχρά σε ανθρώπους που επλήγησαν.

Αναφορά που περισσότερο ταιριάζει σε ψυχρά υπολογισμένο κείμενο που ετοιμάστηκε από κάποιους νομικούς παρά σε ανακοίνωση εργαζομένων, των οποίων πέντε συνάδελφοι είχαν ένα τόσο ξαφνικό και βίαιο τέλος.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr η ανακοίνωση την οποία υπογράφουν 256 εργαζόμενοι αναφέρει:

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε. Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.

Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ.
Τρίκαλα 17.02.2026».

Βιολάντα: «Μπράβο» κι «όχι στη λάσπη» φώναζαν εργαζόμενοι

Με πανό, χειροκροτήματα κι επευφημίες από εργαζόμενους, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αποχώρησε από τα δικαστήρια Τρικάλων.

Στα πανό που κρατούσαν αναγράφονταν τα συνθήματα «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια», ενώ όταν βγήκε ο επιχειρηματίας από το δικαστικό μέγαρο επικράτησε κύμα ενθουσιασμού.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «μπράβο» στον κ. Τζιωρτζιώτη, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Το κατηγορητήριο

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, κατηγορείται μετά το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

[384728] ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Απολογία στον ανακριτή Τρικάλων του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη. Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)

«Λουκέτο» στα εργοστάσια

Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση υπολειτουργεί, καθώς μπήκε «λουκέτο» και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα, το εργοστάσιο VitaFree.

Το δεύτερο εργοστάσιο σφραγίστηκε διότι δεν είχε το απαραίτητο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, αλλά και το πιστοποιητικό δεξαμενών.

Χθες, Δευτέρα (16/2) κλιμάκιο της Πυροσβεστικής βρέθηκε στο εργοστάσιο Vitafree για έλεγχο, ενώ λίγη ώρα αργότερα το εργοστάσιο εξέδωσε ανακοίνωση προσωρινού κλεισίματος λόγω προγραμματισμένων εξωτερικών εργασιών.

«Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών» ανέφερε η ανακοίνωση.

