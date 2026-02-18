Δημοτικά τέλη: «Βραχνάς» στους λογαριασμούς - Πόσο κοστίζουν στις τσέπες μας

Οι υψηλότεροι και οι χαμηλότεροι συντελεστές 

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Δημοτικά τέλη: «Βραχνάς» στους λογαριασμούς - Πόσο κοστίζουν στις τσέπες μας
Μεγάλη έρευνα, η οποία αναδεικνύεται και μέσω αναλύσεων του τοπογράφου-στατιστικολόγου Νίκου Καρδούλα, χαρτογραφεί τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2025-2026, αποκαλύπτοντας σημαντικές αυξήσεις σε πολλούς δήμους της χώρας, που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών.

«Την έκανα εγώ την έρευνα και προέκυψε όταν τον περασμένο Νοέμβριο διαπίστωσα από λογαριασμό ρεύματος ότι στον Δήμο Λαρισαίων πληρώνω ακόμα έναν ΕΝΦΙΑ για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, τέλος ακίνητης περιουσίας. Οπότε έκανα την έρευνα να δω τι γίνεται και στους άλλους δήμους και αφού θαύμασα την επιδεξιότητα. Αυτά είναι τα τέλη που ισχύουν κάθε χρόνο, φέτος αυτά είναι τα τέλη που ισχύουν για το 2024. Το 2024 έχουν αυξήσει τα δημοτικά τέλη 34 δήμοι και 6 μόλις τα μείωσαν», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Καρδούλας μιλώντας στο MEGA

«Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, η αύξηση ή η μείωση των τελών του κάθε έτους αποφασίζεται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του πρώτου επταμήνου. Για το 2025 δηλαδή που γίναν οι συντελεστές, αφαιρείται το πρώτο επτάμηνο του ’24 και τη διαφορά αυτή την προσθέτουμε και βγαίνουν συνολικά έσοδα. Επίσης όμως η ΚΥΑ, επειδή είναι στο πρώτο επτάμηνο ο υπολογισμός, αναφέρει ότι εάν στο τέλος του χρόνου προκύψει διαφορά εσόδων-εξόδων στα δημοτικά τέλη είτε γίνεται πλεονασματική είτε θετική, αυξηθεί το ποσό της θετικής διαφοράς, τότε τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό μπορούν να τροποποιηθούν με αναλόγου αναμόρφωσή του», συνέχισε.

«Στον Δήμο Λαρισαίων τα έσοδα του επταμήνου του ’25 ήταν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, ίδια περίπου με τα έσοδα του επταμήνου του ’24, και αποφάσισε να μην γίνει ούτε μείωση ούτε αύξηση. Στην εκτέλεση όμως του προϋπολογισμού στο τέλος του χρόνου, που δημοσίευσε ο Δήμος, προκύπτει ένα πλεόνασμα στα ανταποδοτικά τέλη 4 εκατομμυρίων ευρώ Το οποίο αντιστοιχεί σε μία μείωση κατά 22,5%. Σύμφωνα με τον νόμο όμως, το πλεόνασμα αυτό ή αποδίδεται στους δημότες με αντίστοιχη μείωση τελών ή μεταφέρεται στον επόμενο χρόνο. Η πάγια όμως τακτική των δήμων είναι να μεταφέρουν τα τυχόν πλεονάσματα στον επόμενο χρόνο και να μην κάνουν μειώσεις, τον τελευταίο χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές. στον Δήμο Αθηναίων έχουμε μέσο εμβαδό κατοικιών σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 72 τετραγωνικά μέτρα και ο συντελεστής δημοτικών τελών είναι 1,40. Αν πολλαπλασιάσουμε αυτά τα δύο μας βγαίνει 100 ευρώ ετήσια επιβάρυνση για το μέσο νοικοκυριό. Στην Αττική νομίζω τον ακριβότερο συντελεστή τον έχει ο Δήμος Μαραθώνα», συμπλήρωσε ο κ. Καρδούλας.

Οι υψηλότεροι συντελεστές δημοτικών τελών για κατοικίες το 2026 (€/τ.μ.)

  1. Δήμος Ύδρας – 3,28 €

  2. Δήμος Άργους – Μυκηνών – 2,95 €

  3. Δήμος Νέας Προποντίδας – 2,85 €

  4. Δήμος Αργοστολίου – 2,72 €

  5. Δήμος Σαμοθράκης – 2,66 €

  6. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας – 2,61 €

  7. Δήμος Λευκάδας – 2,60 €

  8. Δήμος Εορδαίας – 2,55 €

  9. Δήμος Σπετσών – 2,52 €

  10. Δήμος Επιδαύρου – 2,50 €

  11. Δήμος Καβάλας – 2,50 €

  12. Δήμος Οινουσσών – 2,50 €

  13. Δήμος Τήλου – 2,50 €

  14. Δήμος Ιθάκης – 2,48 €

  15. Δήμος Λαρισαίων – 2,47 €

  16. Δήμος Παξών – 2,45 €

  17. Δήμος Αριστοτέλη – 2,40 €

  18. Δήμος Ναυπλιέων – 2,39 €

  19. Δήμος Κορυδαλλού – 2,39 €

  20. Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη – 2,39 €

Οι χαμηλότεροι συντελεστές δημοτικών τελών (€/τ.μ.)

  1. Δήμος Τανάγρας – 0,48 €

  2. Δήμος Ανάφης – 0,50 €

  3. Δήμος Χάλκης – 0,55 €

  4. Δήμος Ικαρίας – 0,63 €

  5. Δήμος Οιχαλίας – 0,65 €

  6. Δήμος Αργιθέας – 0,70 €

  7. Δήμος Ελευσίνας – 0,71 €

  8. Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης – 0,72 €

  9. Δήμος Αστυπάλαιας – 0,72 €

  10. Δήμος Μεγίστης – 0,74 €

  11. Δήμος Ασπροπύργου – 0,76 €

  12. Δήμος Δωδώνης – 0,85 €

  13. Δήμος Φιλιατών – 0,85 €

  14. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας – 0,87 €

  15. Δήμος Αγίου Βασιλείου – 0,90 €

Οι μεγαλύτερες μέσες ετήσιες επιβαρύνσεις νοικοκυριών λόγω τελών

  1. Δήμος Άργους – Μυκηνών – 292 €

  2. Δήμος Ύδρας – 286 €

  3. Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη – 255 €

  4. Δήμος Επιδαύρου – 247 €

  5. Δήμος Εορδαίας – 246 €

  6. Δήμος Αργοστολίου – 241 €

  7. Δήμος Νέας Προποντίδας – 241 €

  8. Δήμος Σπετσών – 236 €

  9. Δήμος Ναυπλιέων – 232 €

  10. Δήμος Ηρακλειάς – 227 €

Οι μικρότερες μέσες ετήσιες επιβαρύνσεις νοικοκυριών λόγω τελών

  1. Δήμος Ανάφης – 28 €

  2. Δήμος Χάλκης – 36 €

  3. Δήμος Τανάγρας – 43 €

  4. Δήμος Αργιθέας – 47 €

  5. Δήμος Ικαρίας – 49 €

  6. Δήμος Μεγίστης – 54 €

  7. Δήμος Αστυπάλαιας – 54 €

  8. Δήμος Οιχαλίας – 56 €

  9. Δήμος Γαύδου – 61 €

  10. Δήμος Ελευσίνας – 65 €

