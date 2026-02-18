Νέα Πέραμος: Φόβος και τρόμος οι Ρομά - Συνεχίζονται οι ληστρικές επιδρομές σε σπίτια

Ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις ληστείες που διαπράττονται σε σπίτια πολιτών αλλά και για την αστυνόμευση.

Αυξημένη είναι η εγκληματικότητα που αντιμετωπίζει η Νέα Πέραμος Μεγάρων αναφορικά με ληστείες και κλοπές σπιτιών πολιτών.

Ο δήμαρχος Μεγάρων, κ. Μαργέτης, κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση, καθώς οι κάτοικοι έχουν εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά τους.

«Όπως ξέρετε με την εγκληματικότητα υπάρχουν περίοδοι έξαρσης και ύφεσης. Γιατί υπάρχουν κάποιες συμμορίες που μετακινούνται, στοχοποιούν μια περιοχή και πηγαίνουν κάνουν τις επιθέσεις τους και μετά είτε αλλάζουν περιοχή είτε τους συλλαμβάνουν. Εδώ λοιπόν υπήρξε μια συμμορία, που για ένα δεκαπενθήμερο έκανε κλοπές στην περιοχή. Αμέσως μίλησα με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ και ζήτησα αυξημένη αστυνόμευση. Ανταποκρίθηκε αμέσως η ηγεσία. Εγώ ενημερώθηκα στις 31 Ιανουαρίου. Και από εκείνη την ημέρα επιχειρούσαν μία ομάδα ΟΠΚΕ, μία ομάδα ΔΙΑΣ, ένα περιπολικό της άμεσης δράσης σε 24ωρη βάση και σε δέκα μέρες η συμμορία αυτή συνελήφθη. Προφανώς ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί, γιατί είχε προβλήματα στο γείτονά του, στο σπίτι του, στη διπλανή περιοχή. Θα περάσει ένα εξάμηνο με ύφεση και θα εμφανιστεί πάλι μια άλλη συμμορία και θα έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα. Επιχειρούν με επιτυχία μέχρι τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις. Ζητήσαμε βέβαια, επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια, να έχουμε μόνιμη αστυνόμευση με ομάδα ΔΙΑΣ, με ομάδα ΟΠΚΕ για να λυθεί το πρόβλημα», είπε αρχικά.

«Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα το πώς λειτουργεί η Ελληνική Αστυνομία. Όμως θεωρώ ότι η ηγεσία της αστυνομίας θεωρεί ότι το να υπάρχουν πέντε άτομα σε ένα αστυνομικό τμήμα δεν βοηθά επιχειρησιακά. Επειδή μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, έρχονται εκπαιδευμένες ομάδες ΟΠΚΕ. Στη Νέα Πέραμο έχει τέσσερις, γιατί υπάρχει 24ωρη λειτουργία που έχει έναν ή δύο. Μας είπαν ότι θα υπάρχει σε μόνιμη βάση και περιπολικό και ΟΠΚΕ», συνέχισε ο κ. Μαργέτης.