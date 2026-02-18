Μυτιλήνη: Γονείς καταγγέλλουν νηπιαγωγό για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά - Τι απαντά η πρωτοβάθμια

Καταγγελία από γονείς στη Μυτιλήνη για εξάρσεις νηπιαγωγού που προκαλούν τρόμο στα παιδιά τους. Τι λέει η πρωτοβάθμια

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Άλλο ένα περιστατικό με εκπαιδευτικό που έχει «περίεργη» συμπεριφορά καταγγέλθηκε από γονείς, αυτή τη φορά σε νηπιαγωγείο της Μυτιλήνης.

Όπως καταγγέλλει μητέρα πρωτοετούς μαθήτριας πρόκειται για μία κατάσταση που υφίσταται εδώ και «πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο» και πολλοί είναι οι γονείς που αναγκάζονται να κρατούν τα παιδιά τους σπίτι για να μην συναναστρέφονται με την εκπαιδευτικό την οποία καταγγέλλουν για εξάρσεις που τρομάζουν τα παιδιά.

«Είναι αρκετά τα περιστατικά. Τα παιδιά έφτασαν να λένε ότι η κυρία φωνάζει και κλείνουμε τα αυτιά μας. Κάναμε καταγγελία στην πρωτοβάθμια τον Οκτώβριο με τα περιστατικά που έχουν συμβεί στον καθένα μας ξεχωριστά, αλλά δεν έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα» είπε η μητέρα μαθήτριας μιλώντας στο Mega.

Πρόσθεσε πως η νηπιαγωγός «βλέπει "φαντάσματα" ότι την στοχοποιούν όλοι, ακόμα και τα παιδιά. Μας είπαν ότι θα πάει σύμβουλος για να την εξετάσει. Όποτε πήγαινε η σύμβουλος, πάντα έλειπε με ασθένεια» τόνισε ενώ για τις υπόλοιπες νηπιαγωγούς, είπε ότι «είναι λεπτή η θέση τους».

Πατέρας άλλης μαθήτριας, τόνισε: «Μπορώ να πω από την πρώτη επαφή που είχα με την κυρία, ήταν που προσπαθούσε να με πείσει ότι "τα παιδιά με αγαπάνε" και ήθελε ντε και καλά να το κάνει κατανοητό αυτό, λες και της έλεγε κάποιος το αντίθετο. Μου έλεγε το παιδί ότι "η κυρία κάθεται με το κινητό της και δεν κάνουμε μάθημα", ή ότι αν έπεφτε ένα παιδάκι κάτω του έβαζε τις φωνές».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Δημήτρης Βούλγαρης εξήγησε ότι είναι «δεμένα» τα χέρια του, καθώς δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. «Στην εκπαίδευση υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ονομάζονται αδυνατούντες. Λόγω φυσικής ή ψυχικής κατάστασης δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Κάποιοι απ' αυτούς απαλλάσσονται από τα εκπαιδευτικά ή τα υπόλοιπα καθήκοντά τους».

Πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο εκπαιδευτικός δεν καταλαβαίνει την κατάστασή του κι αρνείται να εμπλακεί σ' αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία για να παραπεμφθεί παρά τη θέλησή της. Θέλει όμως πολύ συγκεκριμένους χειρισμούς, καταγεγραμμένα συμβάντα και λεπτομερή έκθεση, για να έχει όλο αυτό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ ως διευθυντής εκπαίδευσης να την απομακρύνω με μια προφορική καταγγελία. Τι έκανε η Αστυνομία; την έκλεισε μέσα; Άλλο το διοικητικό κομμάτι κι άλλο το ποινικό. Το θέμα είναι ότι η κίνηση που θα κάνω θα πρέπει να είναι άκρως στοιχειοθετημένη για να έχει αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο κ. Βούλγαρης και παραδέχτηκε ότι η νηπιαγωγός έχει πρόβλημα όμως «αυτή δεν το αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα, αλλά εγώ δεν μπορώ δια της βίας να την πάω για βοήθεια».

Η μητέρα της μαθήτριας που έκανε την καταγγελία αποκάλυψε ότι η νηπιαγωγός είχε απομακρυνθεί σε γραφείο, αλλά επέστρεψε στο πόστο της, καθώς όπως εξήγησε ο κ. Βούλγαρης, σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μπορεί να απομακρυνθεί αν δεν πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις.

