Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης - Έχει πουλήσει πάνω από 47.000 αντικείμενα του Γ' Ράιχ

Ο Βέλγος έχει αποσύρει τις φωτογραφίες από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών του - Ειδικεύεται στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτογραφίες που φαίνεται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944.

  • Ο Βέλγος συλλέκτης έχει πουλήσει από το 2015 πάνω από 47.000 στρατιωτικά αντικείμενα και έγγραφα του Τρίτου Ράιχ.
  • Έχει αποσύρει τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων Ελλήνων αγωνιστών από την πλατφόρμα δημοπρασιών.
  • Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού θα συναντηθούν σήμερα στη Γάνδη με τον συλλέκτη.
  • Οι φάκελοι των 200 εκτελεσθέντων φυλάσσονται στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής και περιέχουν ατομικά στοιχεία και προσωπικά τους αντικείμενα.
  • Οι φάκελοι θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των προσώπων στις φωτογραφίες, εφόσον προχωρήσει η διαδικασία απόκτησής τους από τις ελληνικές αρχές.
Απόφοιτος Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης είναι ο Βέλγος συλλέκτης, ο οποίος έχει στην κατοχή του τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αγωνιστών από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ο συλλέκτης από το 2015 κατέχει ηλεκτρονική εταιρία και ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ, δηλαδή της ναζιστικής Γερμανίας. Μάλιστα, διαθέτει έναν τεράστιο όγκο υλικού και έχει ήδη προχωρήσει στην πώληση πάνω από 47.000 αντικειμένων μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει και η βελγική εφημερίδα της περιοχής της Φλάνδρας, Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρήσεων φτάνει τις 1.000 τον μήνα.

Σήμερα στη Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού

Ο Βέλγος συλλέκτης, από όταν έγινε γνωστό ότι κατέχει τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή και έπειτα από τη γνωστοποίηση των προθέσεων του ελληνικού κράτους να τις αποκτήσει ως ιστορικά τεκμήρια, τις απέσυρε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο ειδήσεων Belga, θα κρατήσει αποστάσεις μέχρι να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, ενώ σήμερα, Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, αναμένεται να φτάσουν στη Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντηθούν μαζί του.

Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν

Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής, στο Σκοπευτήριο, φυλάσσονται οι φάκελοι των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.

Μεταξύ αυτών είναι και ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, Αθήνα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο e-bay από τον Βέλγο πωλητή πρόσφατα, το ΚΚΕ έχει αναγνωρίσει το πρόσωπό του ως έναν από τους άντρες που προχωρούν μπροστά.

kaisariani-3.jpg

Μία από τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής που είχαν βγει σε δημοπρασία από το κατάστημα Crain's Militaria. Ο άνδρας μπροστά, με το λευκό πουκάμισο αναγνωρίσθηκε από το ΚΚΕ ως ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης.

Ebay- Crain's Militaria /Greece WWII Archives

Για το ίδιο πρόσωπο, ωστόσο, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τον Βασίλη Παπαδήμα, αδελφό του εκδότη, Δημήτρη Παπαδήμα. Γεννημένος στην Πύλο το 1909, εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Συνελήφθη την 6η Αυγούστου 1941 από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στις δυνάμεις Κατοχής, και ακολούθησε μια διαδρομή κρατήσεων από το στρατόπεδο του Ναυπλίου στη Λάρισα και, τελικά, στο Χαϊδάρι, πριν συμπεριληφθεί στους 200 της Πρωτομαγιάς 1944.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Θεμιστοκλή Πασχαλίδη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ατομικοί φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Ναζί κατακτητές, μαζί με προσωπικά τους είδη, φυλάσσονται στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στο χώρο του Σκοπευτηρίου.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Ηλία Κακαλιού από την Αγιάσο της Λέσβου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του καισαριανιώτη τσαγκάρη Δημήτρη Πανταζή, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Ιγνάτη Αντωνέλλη από το Μανταμάδο της Λέσβου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Το σημείωμα που πέταξε στους δρόμους της Αθήνας κατά τη μεταφορά του από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής ο Μήτσος Ρεμπούτσικας, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Το σημείωμα που πέταξε στους δρόμους της Αθήνας κατά τη μεταφορά του από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ο Κοσμάς Σερδερίδης που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι φάκελοι αυτοί θα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των αγωνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δημοσιοιποιήθηκαν πρόσφατα από Βέλγο συλλέκτη και τραβήχτηκαν από Ναζί στρατιωτικό κατά την εκτέλεση των 200 κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944, εφόσον πράγματι, προχωρήσει η διαδικασία.

Εκτέλεση ΝΑΖΙ στην Καισαριανή

Μία από τις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο ebay

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του 14χρονου μαθητή Ανδρέα Λυκουρίνου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Άντρας κοιτάζει τον ατομικό φάκελο του Γιάννη Τριάρχη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
epistoli.jpg

Σημείωμα του Μήτσου Ρεμπούτσικα, ενός εκ των εκτελεσθέντων της Καισαριανής.

