Καισαριανή: Στο Βέλγιο ειδικοί του υπ. Πολιτισμού - Ποια πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες

Το υπουργείο Πολιτισμού κινεί τις διαδικασίες για την ανάκτηση των φωτογραφιών που φαίνεται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944 – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Καισαριανή: Στο Βέλγιο ειδικοί του υπ. Πολιτισμού - Ποια πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το υπουργείο Πολιτισμού κινεί διαδικασίες για την ανάκτηση 12 φωτογραφιών που πιθανώς απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών πριν την εκτέλεση στην Καισαριανή το 1944.
  • Οι φωτογραφίες προέρχονται από το άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χιούερ και πιθανότατα είναι αυθεντικές, σύμφωνα με ειδικούς και το υπουργείο.
  • Τρεις αγωνιστές έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις φωτογραφίες, ενώ συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα με το λευκό πουκάμισο που εμφανίζεται να περπατά προς το εκτελεστικό απόσπασμα.
  • Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα για τον χαρακτηρισμό της συλλογής ως μνημείου, προκειμένου να διεκδικηθεί από το ελληνικό κράτος.
  • Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε ότι ειδικοί του υπουργείου θα μεταβούν στη Γάνδη για περαιτέρω έρευνα και εκτίμηση της αυθεντικότητας και νομικής κατάστασης των φωτογραφιών.
Snapshot powered by AI

Σύντομα αναμένεται να απαντηθεί το ερώτημα που αφορά τον βαθμό γνησιότητας των ιστορικών φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών καθώς οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα της Καισαριανής από από τις ναζιστικές δυνάμεις, την Πρωτομαγιά του 1944.

Άνθρωποι του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον συλλέκτη που δημοσιοποίησε τις φωτογραφίες από την Καισαριανή στο eBay και τις επόμενες ημέρες θα τον επισκεφτούν στη Γάνδη, ώστε να αποτιμήσουν τον βαθμό αυθεντικότητας αλλά και τον τόπο προέλευσης. Αν τεκμηριωθεί ότι οι φωτογραφίες είναι αληθινές και απεικονίζουν το τραγικό περιστατικό της μαζικής εκτέλεσης, το υπουργείο θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την απόκτησή τους.

Οι 12 φωτογραφίες φαίνεται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών κομμουνιστών πριν εκτελεστούν την Πρωτομαγιά του 1944 ως αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Φραντς Κερχ από αντιστασιακούς, στους Μολάους της Λακωνίας.

Πρόκειται για φωτογραφίες που άνηκαν στο άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χιούερ από το Μπίκερνφελντ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα.

Τον Αύγουστο του 1939, ήταν λοχίας και αρχηγός της διμοιρίας στην φάλαγγα Brückenkolonne B 2/410. Το 1939, υπηρέτησε στην εισβολή των ναζί στην Πολωνία και κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «δυτικής εκστρατείας» δηλαδή της ναζιστικής εισβολής στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Η μονάδα του πάντα υπαγόταν στο Σώμα Στρατού Χ.

Το 1940 απολύθηκε, αλλά τον Σεπτέμβριο του 1943 ανακλήθηκε η απόλυση και επέστρεψε στο Τάγμα Οχυρώσεων 1012. Με την ομάδα του μετακινήθηκε από την Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα με τις κατοχικές δυνάμεις στα τέλη του 1943. Μετά την υποχώρηση από τα Βαλκάνια τον Σεπτέμβριο του 1944, πήρε μέρος σε ένα στρατιωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Μέσεριτζ. Προήχθη σε υπολοχαγό στο τέλος του πολέμου και επέζησε.

Μενδώνη: Άνθρωποι του ΥΠΠΟ θα μεταβούν στη Γάνδη και τότε θα γνωρίζουμε περισσότερα

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για αυθεντικό υλικό, ωστόσο, θα πρέπει να ξεπεραστούν μία σειρά από νομικά προβλήματα προκειμένου να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος.

Το θέμα θα εξεταστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, καθώς ο χαρακτηρισμός της συλλογής ως μνημείου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεκδίκηση από το ελληνικό Δημόσιο.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογράμμισε σήμερα (17/02) πως «είναι μία υπόθεση που προφανώς μας απασχολεί με τον σοβαρότερο τρόπο. Υπάρχουν νομικές ιδιαιτερότητες. Οι άνθρωποι του υπουργείου Πολιτισμού θα πάνε τις επόμενες 2 – 3 μέρες στη Γάνδη, στο Βέλγιο. Ύστερα, θα μπορέσουμε να πούμε κάτι περισσότερο».

Αναφορικά με την αυθεντικότητα των εικόνων, οι καθηγητές και συγγραφείς, Στράτος Δορδανάς και Ραϋμόνδος Αλβανός εκτίμησαν στο Newsbomb ότι οι εικόνες είναι αυθεντικές, βάσει κρίσιμων στοιχείων. Ο χώρος του Σκοπευτηρίου είναι αναγνωρίσιμος, υπάρχουν λεπτομέρειες –όπως ο οπλισμός των Γερμανών, οι στολές, αλλά και η τοπογραφία του εδάφους– που παραπέμπουν άμεσα στην Καισαριανή, όπως εξήγησαν.

Οι πρώτες ταυτοποιήσεις

Τουλάχιστον 3 πρόσωπα φαίνεται να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής από τις φωτογραφίες της Καισαριανής, ενώ, μυστήριο αποτελεί ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο που εμφανίζεται να περπατά προς το εκτελεστικό απόσπασμα. Πρόκειται είτε για τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη, είτε τον Βασίλη Παπαδήμα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης, 30 ετών, καταγόταν από τον Πλατανιά Χανίων (γενν. 1914), ήταν γεωργός και γαλακτοκόμος, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί, οργανώθηκε από νωρίς στο ΚΚΕ, διώχθηκε κατά τη δικτατορία Μεταξά, συνελήφθη το 1939 και πέρασε από φυλακές και τόπους κράτησης (Χανιά, Αβέρωφ, Ακροναυπλία, ιταλικό στρατόπεδο Λάρισας) πριν μεταφερθεί στο Χαϊδάρι. Αναφέρεται ακόμη ότι στο στρατόπεδο φρόντιζε ως μάγειρας νεότερους κρατούμενους, ενώ προς τιμήν του έχει δοθεί το όνομά του σε δρόμο στην περιοχή του Αγίου Λουκά στα Χανιά.

kaisariani-1.jpg

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τον Βασίλη Παπαδήμα, αδελφό του εκδότη, Δημήτρη Παπαδήμα. Γεννημένος στην Πύλο το 1909, εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Συνελήφθη την 6η Αυγούστου 1941 από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στις δυνάμεις Κατοχής, και ακολούθησε μια διαδρομή κρατήσεων από το στρατόπεδο του Ναυπλίου στη Λάρισα και, τελικά, στο Χαϊδάρι, πριν συμπεριληφθεί στους 200 της Πρωτομαγιάς 1944.

Σε άλλη φωτογραφία, πιθανολογείται ότι απεικονίζεται ο Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου, ένας νεαρός άνδρας που φαίνεται να χαμογελά ελαφρά (τέρμα αριστερά). Εργαζόταν σε μικρή βιοτεχνία παραγωγής ζυμαρικών και αρτοσκευασμάτων στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά (Κλαραίικα).

1771238885948-587786715-kaisariani-4.jpg

Μετά την είσοδο των ιταλικών δυνάμεων στην πόλη, συνελήφθη από Έλληνες δωσίλογους και παραδόθηκε στους κατακτητές, κρατήθηκε στις φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, πριν καταλήξει ανάμεσα στους 200. Αντιστασιακή δράση είχαν και τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, με αναφορά και σε δεσμούς με το ΚΚΕ.

Σε ακόμα μία φωτογραφία φαίνεται να αναγνωρίζεται ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ποντιακής καταγωγής, που περιγράφεται ως ένας από τους παλαιότερους αγωνιστές του κλάδου των οικοδόμων, με έντονη συνδικαλιστική δράση ήδη από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα ως πρόσφυγας (1922 – 1924).

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, με επανειλημμένες διώξεις, φυλακίσεις και εξορίες για τη δράση του. Συνελήφθη το 1936 από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, οδηγήθηκε σε εξορία και στην Ακροναυπλία, και το 1941 παραδόθηκε στους Γερμανούς, μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι και εκτελέστηκε την 1η Μαΐου 1944 μαζί με τους υπόλοιπους 200.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Νέων που επικαλείται τον Ηλία Καρμπάτο, συγγραφέα του βιβλίου «Η Σταφιδική Εξέγερση του 1935 – ο άσβεστος μεσοπόλεμος της αγροτιάς», ένας από τους ο άνδρες που φορά ένα κασκέτο στον τοίχο της Καισαριανής, είναι ο Μεσσήνιος Χρήστος Κουβελιώτης, ηγετική μορφή του ΚΚΕ και της Αγροτικής Εξέγερσης.

kaisariani-nea-taytopoiisi-2.jpg

Ο Χρήστος Κουβελιώτης γεννήθηκε στο Πλάσο Πυλίας το 1903. Δούλεψε από μικρός στη γη και σπούδασε Οικονομικά στην Αθήνα. Ήταν πρόεδρος της κοινότητας Μεθώνης και πρόεδρος του Ταμείου Πρόνοιας του Αγροτικού Επιμελητηρίου Καλαμάτας. Πρωτοστάτησε στην οργάνωση των αγροτικών αγώνων και στη μεγάλη Σταφιδική Εξέγερση.

Συνελήφθη το 1936 στο χωριό Σαβάλια Ηλείας και εξορίστηκε στη Σίκινο. Αργότερα μεταφέρθηκε στην Ακροναυπλία και από εκεί παραδόθηκε από τη μεταξική δικτατορία στους ναζί κατακτητές. Εκτελέστηκε στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 μαζί με άλλους αγωνιστές. Ο αδελφός του Παναγιώτης είχε εκτελεστεί δέκα μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο του 1943, στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» στη Θεσσαλονίκη από Βούλγαρους φασίστες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Πρίτσκερ: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της αλυσίδας ξενοδοχείων Hyatt λόγω δεσμών με τον Έπσταϊν

11:19WHAT THE FACT

Προϊστορικό φονικό υπερμικρόβιο ανακαλύφθηκε σε πάγο ηλικίας 5.000 ετών - Ανθεκτικό σε 10 αντιβιοτικά

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρασκευαΐδης: Δεν παραδίδει την έδρα - «Απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου η έκφρασή μου»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Στο Βέλγιο ειδικοί του υπ. Πολιτισμού - Τι γνωρίζουμε για τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο νότιο Ιόνιο: Ακύρωση δρομολογίων για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ήρθε το Instant Win που μοιράζει κέρδη έως 500 ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς - Η Αllwyn καλωσορίζει τη νέα εποχή στη διασκέδαση με μια μοναδική εμπειρία

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικές αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn για τα Κύπελλα Ευρώπης

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Αγέλη λύκων «πολιορκεί» οικισμό στο Ζαγόρι - Έρχονται δίπλα σε σπίτια

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Άστεγος οδηγούσε... Ferrari - Πώς ζούσε πλουσιοπάροχη ζωή με κρατικά επιδόματα

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πυρκαγιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης - Βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχεται το τέλος για τα τιμόνια τύπου yoke

10:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχη στη βραδινή ζώνη – «Τσιμπάει» νούμερα το Survivor», τι έκαναν MasterChef και σειρές

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Billy Steinberg: Πέθανε ο δημιουργός του «Like A Virgin» της Μαντόνα

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Νέο κύμα βροχοπτώσεων στις πληγείσες περιοχές - Προληπτικές εκκενώσεις

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρό αγόρι 11 ετών μετά το διαδικτυακό challenge «chroming»

10:12ΥΓΕΙΑ

Τα «κλειδιά» για το πώς να «ζήσετε μέχρι τα 100»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέντε νέοι άνθρωποι νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Ενέδρα με ρόπαλο σε 22χρονο - Τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι» και τον λήστεψαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ράντσο Ζορό»: Το «κολαστήριο» του Επστάιν στο Νέο Μεξικό και η έρευνα για τις δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 8 περιοχές - Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νύχτα θρίλερ για οικογένεια - Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών

09:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Καλπάζει» ο Akylas - Ανέβηκε κι άλλο στα προγνωστικά

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Νέο κύμα βροχοπτώσεων στις πληγείσες περιοχές - Προληπτικές εκκενώσεις

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο νότιο Ιόνιο: Ακύρωση δρομολογίων για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Άστεγος οδηγούσε... Ferrari - Πώς ζούσε πλουσιοπάροχη ζωή με κρατικά επιδόματα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ