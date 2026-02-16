Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων

Το επόμενο βήμα για τις έξι φωτογραφίες που απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1945 είναι η επιστημονική τεκμηρίωση της γνησιότητάς τους.

Το Newsbomb παραθέτει παρακάτω όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν -μέχρι στιγμής- για τις πρωτότυπες, αρχικές πηγές των φωτογραφιών.

Τις 6 φωτογραφίες έχει βάλει σε δημοπρασία στο eBay το κατάστημα «Crains militaria» με έδρα το Βέλγιο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καταστήματος, δημιουργήθηκε το 2015 αλλά διατηρεί λογαριασμό στο eBay από τον Οκτώβριο του 2000. Όπως γράφουν οι δημιουργοί του, έχει «20 χρόνια εμπειρίας στη συλλογή και εμπορία στρατιωτικών αντικειμένων».

Η κεντρική σελίδα δημοπρασιών Crains militaria, όπου φαίνονται στρατιωτικά διαβατήρια ναζί στρατιωτών προς πώληση. Crains militaria

«Ειδικεύεται σε στρατιωτικές φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα στρατιωτικά αντικείμενα του Γ’ Ράιχ. Αποτελεί μια αξιόπιστη πλατφόρμα αγορών για όσους ενδιαφέρονται για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ιστορία γενικότερα», σημειώνεται στην ταυτότητα του καταστήματος.

Στην ηλεκτρονική σελίδα του καταστήματος υπάρχουν φωτογραφίες του Αδόλφου Χίτλερ από διάφορες επισκέψεις του σε στρατόπεδα των ναζί ανά την Ευρώπη αλλά και του υπ’ αριθμόν 2 του ναζιστικού καθεστώτος και επονομαζόμενου «στρατάρχη του Ράιχ», Χέρμαν Γκέρινγκ.

Στην σελίδα μπορεί κανείς να βρει, μεταξύ άλλων, στρατιωτικές ταυτότητες αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών των ναζί, μετάλλια, βραβεία, γράμματα, στρατιωτικές στολές και διακριτικά των στρατιωτικών σωμάτων του Γ’ Ράιχ όπως της πολεμικής αεροπορίας Λουφτβάφε.

Τι γνωρίζουμε για τον υπαξιωματικό που τράβηξε τις φωτογραφίες

Το βελγικό κατάστημα ενημερώνει ότι πηγή των φωτογραφιών είναι ο υπολοχαγός του στρατού, Hermann Heuer από το Μπίκερνφελντ. Μάλιστα στο πίσω μέρος σε κάποιες από τις φωτογραφίες υπάρχει η ημερομηνία: 1.5.44. Τα στοιχεία που δίνει το κατάστημα για τον ναζί υπαξιωματικό είναι τα παρακάτω:

Στο πίσω μέρος μίας από τις φωτογραφίες υπάρχει η ημερομηνία 1.5.44, ημέρα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή. Ebay/Crainsmilitaria

Τον Αύγουστο του 1939 ήταν λοχίας και αρχηγός της διμοιρίας στην φάλαγγα Brückenkolonne B 2/410. Το 1939 υπηρέτησε στην εισβολή των ναζί στην Πολωνία και κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «δυτικής εκστρατείας» δηλαδή της ναζιστικής εισβολής στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Η μονάδα του πάντα υπαγόταν στο Σώμα Στρατού Χ (στα γερμανικά Heerestruppe das X).

Μία από τις φωτογραφίες Facebook/Greece at WWII Archives

Το 1940 απολύθηκε αλλά τον Σεπτέμβριο του 1943 ανακλήθηκε η απόλυση του και επέστρεψε στο Τάγμα Οχυρώσεων 1012. Με την ομάδα του μετακινήθηκε από την Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα με τις κατοχικές δυνάμεις στα τέλη του 1943. Μετά την υποχώρηση από τα Βαλκάνια τον Σεπτέμβριο του 1944 πήρε μέρος σε ένα στρατιωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Μέσεριτζ. Έτσι, προήχθη σε υπολοχαγό στο τέλος του πολέμου και επέζησε.

Το στρατιωτικό διαβατήριο

Σε άλλη ιστοσελίδα διαδικτυακών δημοπρασιών με την ονομασία «Giel's militaria», η οποία επίσης δίνει προς πώληση φωτογραφίες και αντικείμενα που σχετίζονται με τους Ναζί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίζουμε το στρατιωτικό διαβατήριο «Solduch» του υπολοχαγού H. Hener, το οποίο πλέον έχει πουληθεί. Αν και το όνομα διαφέρει τα στοιχεία είναι εξαιρετικά όμοια με την πηγή των φωτογραφιών της Καισαριανής.

Τα στοιχεία που δίνει η ιστοσελίδα είναι τα εξής:

Το στρατιωτικό διαβατήριο ανήκει στον H. Hener οποίο υπηρέτησε στο Τάγμα Οχυρώσεων 1012 (Festungs-Bataillon 1012) στην Ελλάδα το 1944. Το λεγόμενο Solduch ήταν ουσιαστικά η ταυτοποίηση και το ιστορικό ενός στρατιωτικού των ναζί το οποίο έφερε πάντα μαζί του στον πόλεμο. Περιλαμβάνει μία ακριβή καταγραφή των μονάδων στις οποίες υπηρέτησε, το ιατρικό ιστορικό του, τον μισθό του, τα μετάλλια, τις διαμνημονεύσεις και επιβραβεύσεις του, τις άδειες και τον στρατιωτικό εξοπλισμό του.

To στρατιωτικό διαβατήριο «Solduch» του H. Hener που πουλήθηκε σε δημοπρασία Giel’s militaria

Το διαβατήριο, λοιπόν, του H. Hener αναφέρει ότι βρισκόταν στην Ελλάδα το 1944. Μάλιστα στις 8 Ιανουαρίου 1944 εισήχθη για νοσηλεία στο Νοσοκομείο που λειτουργούσε στο Αρσάκειο της Αθήνας και του δόθηκε εξιτήριο στις 22 Ιανουαρίου 1944. Ο Hener φέρεται να προσποιήθηκε την ασθένεια του. Τιμήθηκε με το Σταυρό Πολεμικής Αξίας 2ης Τάξης και παρακολούθησε μαθήματα αξιωματικών, τα οποία αφού ολοκλήρωσε την 1 Ιανουαρίου 1945 έγινε υπολοχαγός.

Σελίδες από το διαβατήριο του H. Hener Giel’s militaria

Σε άλλη δημοπρασία υπάρχει φωτογραφία πορτρέτο του στρατιώτη Hermann Heuer με την στολή του στο Βερολίνο τον Δεκέμβριο του 1907.

O στρατιώτης Hermann Heuer σε πορτρέτο με την στολή του στο Βερολίνο. Ebay

Τι ήταν το Τάγμα Οχυρώσεων 1012 (Festungs-Bataillon 1012)

Το Λεξικό της Βέρμαχτ που περιλαμβάνει στοιχεία για τα σώματα των ναζιστικών στρατευμάτων αναφέρει ότι το Τάγμα Οχυρώσεων 1012 (Festungs-Bataillon 1012) είχε αναπτυχθεί στην Ελλάδα και το Αιγαίο Πέλαγος. Από το 1944 το τάγμα στάθμευε στην Αλβανία και τη Βοσνία.

