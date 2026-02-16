Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων

Ποιες πληροφορίες είναι γνωστές για τον ναζί υπαξιωματικό που φέρεται να είναι η πηγή των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων
Ebay/Greece WWII Archives
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το επόμενο βήμα για τις έξι φωτογραφίες που απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1945 είναι η επιστημονική τεκμηρίωση της γνησιότητάς τους.

Το Newsbomb παραθέτει παρακάτω όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν -μέχρι στιγμής- για τις πρωτότυπες, αρχικές πηγές των φωτογραφιών.

Τις 6 φωτογραφίες έχει βάλει σε δημοπρασία στο eBay το κατάστημα «Crains militaria» με έδρα το Βέλγιο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καταστήματος, δημιουργήθηκε το 2015 αλλά διατηρεί λογαριασμό στο eBay από τον Οκτώβριο του 2000. Όπως γράφουν οι δημιουργοί του, έχει «20 χρόνια εμπειρίας στη συλλογή και εμπορία στρατιωτικών αντικειμένων».

crains-militaria.jpg

Η κεντρική σελίδα δημοπρασιών Crains militaria, όπου φαίνονται στρατιωτικά διαβατήρια ναζί στρατιωτών προς πώληση.

Crains militaria

«Ειδικεύεται σε στρατιωτικές φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα στρατιωτικά αντικείμενα του Γ’ Ράιχ. Αποτελεί μια αξιόπιστη πλατφόρμα αγορών για όσους ενδιαφέρονται για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ιστορία γενικότερα», σημειώνεται στην ταυτότητα του καταστήματος.

kaisariani-3.jpg

Στην ηλεκτρονική σελίδα του καταστήματος υπάρχουν φωτογραφίες του Αδόλφου Χίτλερ από διάφορες επισκέψεις του σε στρατόπεδα των ναζί ανά την Ευρώπη αλλά και του υπ’ αριθμόν 2 του ναζιστικού καθεστώτος και επονομαζόμενου «στρατάρχη του Ράιχ», Χέρμαν Γκέρινγκ.

Στην σελίδα μπορεί κανείς να βρει, μεταξύ άλλων, στρατιωτικές ταυτότητες αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών των ναζί, μετάλλια, βραβεία, γράμματα, στρατιωτικές στολές και διακριτικά των στρατιωτικών σωμάτων του Γ’ Ράιχ όπως της πολεμικής αεροπορίας Λουφτβάφε.

kaisariani.jpg

Τι γνωρίζουμε για τον υπαξιωματικό που τράβηξε τις φωτογραφίες

Το βελγικό κατάστημα ενημερώνει ότι πηγή των φωτογραφιών είναι ο υπολοχαγός του στρατού, Hermann Heuer από το Μπίκερνφελντ. Μάλιστα στο πίσω μέρος σε κάποιες από τις φωτογραφίες υπάρχει η ημερομηνία: 1.5.44. Τα στοιχεία που δίνει το κατάστημα για τον ναζί υπαξιωματικό είναι τα παρακάτω:

Καισαριανή φωτογραφία εκτελεσθέντων

Στο πίσω μέρος μίας από τις φωτογραφίες υπάρχει η ημερομηνία 1.5.44, ημέρα της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή.

Ebay/Crainsmilitaria

Τον Αύγουστο του 1939 ήταν λοχίας και αρχηγός της διμοιρίας στην φάλαγγα Brückenkolonne B 2/410. Το 1939 υπηρέτησε στην εισβολή των ναζί στην Πολωνία και κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «δυτικής εκστρατείας» δηλαδή της ναζιστικής εισβολής στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Η μονάδα του πάντα υπαγόταν στο Σώμα Στρατού Χ (στα γερμανικά Heerestruppe das X).

kaisariani-1.jpg

Μία από τις φωτογραφίες

Facebook/Greece at WWII Archives

Το 1940 απολύθηκε αλλά τον Σεπτέμβριο του 1943 ανακλήθηκε η απόλυση του και επέστρεψε στο Τάγμα Οχυρώσεων 1012. Με την ομάδα του μετακινήθηκε από την Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα με τις κατοχικές δυνάμεις στα τέλη του 1943. Μετά την υποχώρηση από τα Βαλκάνια τον Σεπτέμβριο του 1944 πήρε μέρος σε ένα στρατιωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Μέσεριτζ. Έτσι, προήχθη σε υπολοχαγό στο τέλος του πολέμου και επέζησε.

kaisariani-4.jpg

Το στρατιωτικό διαβατήριο

Σε άλλη ιστοσελίδα διαδικτυακών δημοπρασιών με την ονομασία «Giel's militaria», η οποία επίσης δίνει προς πώληση φωτογραφίες και αντικείμενα που σχετίζονται με τους Ναζί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίζουμε το στρατιωτικό διαβατήριο «Solduch» του υπολοχαγού H. Hener, το οποίο πλέον έχει πουληθεί. Αν και το όνομα διαφέρει τα στοιχεία είναι εξαιρετικά όμοια με την πηγή των φωτογραφιών της Καισαριανής.

Τα στοιχεία που δίνει η ιστοσελίδα είναι τα εξής:

Το στρατιωτικό διαβατήριο ανήκει στον H. Hener οποίο υπηρέτησε στο Τάγμα Οχυρώσεων 1012 (Festungs-Bataillon 1012) στην Ελλάδα το 1944. Το λεγόμενο Solduch ήταν ουσιαστικά η ταυτοποίηση και το ιστορικό ενός στρατιωτικού των ναζί το οποίο έφερε πάντα μαζί του στον πόλεμο. Περιλαμβάνει μία ακριβή καταγραφή των μονάδων στις οποίες υπηρέτησε, το ιατρικό ιστορικό του, τον μισθό του, τα μετάλλια, τις διαμνημονεύσεις και επιβραβεύσεις του, τις άδειες και τον στρατιωτικό εξοπλισμό του.

H. Hener

To στρατιωτικό διαβατήριο «Solduch» του H. Hener που πουλήθηκε σε δημοπρασία

Giel’s militaria

Το διαβατήριο, λοιπόν, του H. Hener αναφέρει ότι βρισκόταν στην Ελλάδα το 1944. Μάλιστα στις 8 Ιανουαρίου 1944 εισήχθη για νοσηλεία στο Νοσοκομείο που λειτουργούσε στο Αρσάκειο της Αθήνας και του δόθηκε εξιτήριο στις 22 Ιανουαρίου 1944. Ο Hener φέρεται να προσποιήθηκε την ασθένεια του. Τιμήθηκε με το Σταυρό Πολεμικής Αξίας 2ης Τάξης και παρακολούθησε μαθήματα αξιωματικών, τα οποία αφού ολοκλήρωσε την 1 Ιανουαρίου 1945 έγινε υπολοχαγός.

H. Hener

Σελίδες από το διαβατήριο του H. Hener

Giel’s militaria

Σε άλλη δημοπρασία υπάρχει φωτογραφία πορτρέτο του στρατιώτη Hermann Heuer με την στολή του στο Βερολίνο τον Δεκέμβριο του 1907.

Hermann Heuer

O στρατιώτης Hermann Heuer σε πορτρέτο με την στολή του στο Βερολίνο.

Ebay

Τι ήταν το Τάγμα Οχυρώσεων 1012 (Festungs-Bataillon 1012)

Το Λεξικό της Βέρμαχτ που περιλαμβάνει στοιχεία για τα σώματα των ναζιστικών στρατευμάτων αναφέρει ότι το Τάγμα Οχυρώσεων 1012 (Festungs-Bataillon 1012) είχε αναπτυχθεί στην Ελλάδα και το Αιγαίο Πέλαγος. Από το 1944 το τάγμα στάθμευε στην Αλβανία και τη Βοσνία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Αίτημα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης - Πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο (Βίντεο)

12:19LIFESTYLE

Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους στο γόνατο - Ακυρώθηκαν παραστάσεις

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι τις ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο Καραμανδάνειο δύο νεογέννητα από επιπλοκές ίωσης

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου από δύο νεαρούς

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE- Μαρινάκης: Ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη η Ελλάδα- Τι είπε για τις φωτογραφίες ντοκουμέντα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αύξηση 26% στις απώλειες αμάχων το 2025, λένε ερευνητές

11:57WHAT THE FACT

Η Κατάρα του Τουταγχαμών - Οι φρικιαστικοί θάνατοι εκείνων που άνοιξαν τον τάφο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Κατάφερε να αγοράσει ολόκληρο χωριό στην Ισπανία σε τιμή... διαμερίσματος

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έπεσαν οι υπογραφές Chevron - HelleniQ Energy για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπάρακ Ομπάμα απάντησε σχετικά με τους εξωγήινους: «Υπάρχουν, αλλά όχι στην Area 51»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

«Τεχεράνη»: Ποια είναι η πολυβραβευμένη σειρά της Dana Eden που βρέθηκε νεκρή στην Αθήνα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ορχομενός: Ανήλικη κατήγγειλε τον βιασμό της από έναν 17χρονο και έναν 15χρονο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

«Γερνά» η Κρήτη: Μόνο το Ρέθυμνο είχε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:16ΚΟΣΜΟΣ

Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:Μια ανάκληση ασύλου ανά ημέρα- Ανάμεσά τους και του Τζαβέντ Άσλαμ

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Τράβηξε χειρόφρενο με μεγάλη ταχύτητα ο 15χρονος - Πώς έγινε η τραγωδία

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου από δύο νεαρούς

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία στον Δομοκό: Πώς πέρασε το όπλο στη φυλακή, γιατί δεν ήταν στα κελιά τους οι βαρυποινίτες κι ο αρχιφύλακας που τελούσε υπό παραίτηση

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκπτωτος ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ