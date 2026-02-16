Explainer: Ποιο είναι το Crain’s Militaria που δημοσίευσε τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν από Βέλγο πωλητή, την εταιρεία Crain’s Militaria, χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη τεκμηρίωση

Μάνος Χατζηγιάννης

Από την στιγμή που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944 οι αντιδράσεις εντός των τειχών είναι πολλές.

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν από Βέλγο πωλητή, την εταιρεία Crain’s Militaria, χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη τεκμηρίωση που να επιβεβαιώνει τη γνησιότητά τους ή να αποκαλύπτει τον φωτογράφο.

Ποιο όμως είναι το Crain’s Militaria; Πρόκειται για μια επιχείρηση συλλεκτικών στρατιωτικών αντικειμένων (militaria) με έδρα το Evergem στο Βέλγιο.

Είναι ένα διαδικτυακό κατάστημα (e-shop και πωλητής σε δημοπρασίες) που ειδικεύεται σε συλλεκτικά στρατιωτικά αντικείμενα από διάφορες περιόδους κυρίως τον 20ό αιώνα (π.χ. Πρώτος και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος).

Τι πουλάει:
Τα προϊόντα που βρίσκει κανείς (ή που πουλιούνται μέσω πλατφορμών όπως το eBay) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
– φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ με στρατιωτικά θέματα,
– στρατιωτικά βιβλία και έγγραφα, ταυτότητες, πιστοποιητικά,
– βραβεία και μετάλλια,
– στολές και εξαρτήματα,
– άλλα συλλεκτικά αντικείμενα στρατιωτικής ιστορίας.

Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στο Βέλγιο με την επωνυμία Crain’s Antiques & Collectibles’, γνωστή ως Crain’s Militaria.

Ο όρος militaria αναφέρεται γενικά σε συλλεκτικά στρατιωτικά αντικείμενα, όπως όπλα, στολές, μετάλλια, έγγραφα και άλλα στοιχεία στρατιωτικής ιστορίας. Συχνά είναι αντικείμενα που έχουν ιστορική αξία ή ενδιαφέρον για συλλέκτες,

Αυτά είναι τα λινκς από τις δημοπρασίες που αφορούν στις φωτογραφίες των Ελλήνων εκτελεσθέντων:

https://ebay.us/m/NG0FAK

https://ebay.us/m/uU74Gd

https://ebay.us/m/BSjhQu

https://ebay.us/m/eKEraL

https://ebay.us/m/6VjEY7

https://ebay.us/m/9btH8A

Τι δήλωσε ο Δήμαρχος Καισαριανής

Σε δήλωση για τις φωτογραφίες προχώρησε ο δήμαρχος Καισαριανής Ηλία Σταμέλος και συγκεκριμένα σημειώνει:

«Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον αιματοβαμμένο ηρωικό τόπο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς και φαίνεται να αφορούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τις δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας, σκορπίζουν ρίγη συγκίνησης.

Με κομμένη την ανάσα και βαθιά συγκινημένοι υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της δύναμης των 200 ηρώων που με απόλυτη συνείδηση δεν διαπραγματεύτηκαν την πίστη τους στο δίκιο και τη λευτεριά του λαού μας και έδωσαν την ίδια τους τη ζωή. Στάθηκαν όρθιοι, με το κεφάλι ψηλά και με βλέμμα καθαρό μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Ο αγώνας τους μας εμπνέει. Οι 200 κομμουνιστές αποτελούν φάρο για εμάς, χρέος και παράδειγμα για να ορθώσουμε σήμερα το ανάστημά μας στο καθήκον που μας προτάσσει η ιστορία. Οι φωτογραφίες αυτές δεν μπορούν να θεωρούνται εμπόρευμα και η αξία τους δεν μετριέται σε χρήμα. Δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Είναι ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας για τον τόπο και τον λαό μας.

Από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης των φωτογραφιών δεχόμαστε δεκάδες μηνύματα από κατοίκους της Καισαριανής και απογόνους του ηρωικού αγώνα της περιόδου.

Ζητάμε εδώ και τώρα με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο ΚΚΕ που μέσα από τις γραμμές του αγωνίστηκαν και έπεσαν με υψωμένη τη γροθιά τους, για να έχει πρόσβαση ο λαός και η νεολαία μας.
Τον χώρο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς επιδιώκουμε να αναδείξουμε, φωτίζοντας τις χρυσές σελίδες των αγώνων του λαού μας και σε αυτό τον δρόμο η Δημοτική Αρχή Καισαριανής μαζί με τον λαό θα προσπεράσουν κάθε εμπόδιο».

