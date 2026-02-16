Καισαριανή: Διεκόπη η διαδικασία της δημοπρασίας – Αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες από το eBay

Αφαιρέθηκαν από το eBay οι ανέκδοτες φωτογραφίες που είδαν το «φως» της δημοσιότητας με την εκτέλεση 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες από την κεντρική σελίδα του eBay, αναγράφεται η ένδειξη ended, όπερ σημαίνει ότι έχει διακοπεί η διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 23 Φεβρουαρίου.

Οι φωτογραφίες φαίνεται ότι προέρχονται από προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού αξιωματικού, Χέρμαν Χένερ, ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs – Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα. Το υλικό εντοπίστηκε σε διαδικτυακή δημοπρασία στο eBay από Βέλγο πωλητή, ο οποίος εξειδικεύεται σε τέτοιες πωλήσεις, καθώς έχει βγάλει στο «σφυρί» χιλιάδες φωτογραφικά αρχεία.

Τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα έφτασαν να κοστολογούνται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Η φωτογραφία με τους αγωνιστές που βαδίζουν προς το εκτελεστικό απόσπασμα, κόστιζε 2.120 ευρώ.

Δύο ταυτοποιήσεις ύστερα από πολλές διασταυρώσεις

Από την πρώτη ώρα που δημοσιοποιήθηκαν ψηφιακά οι ανέκδοτες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, ξεκίνησαν οι πρώτες ταυτοποιήσεις μέσω συγγενικών προσώπων. Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με την οπτική της διάσταση, επειδή ακριβώς το υλικό δεν έχει αναλυθεί και δεν είναι σε επίσημα «χέρια» ειδικών για τεκμηρίωση.

Συγγενείς και κληρονόμοι καλούνται ατύπως να αναγνωρίσουν πρόσωπα. Μία εκ των πραγμάτων επισφαλής διαδικασία, αλλά και με ενδιαφέρον. Τα «Νέα» παραθέτουν δύο ταυτοποιήσεις, που δημοσιεύονται ύστερα από μακρά διαδικασία διασταυρώσεων.

Ο ψηλός και το γελαστό παιδί

Στη φωτογραφία όπου οι άνδρες οδηγούνται στο απόσπασμα, ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο, δεύτερος στη διάταξη, είναι ο Βασίλειος Παπαδήμας. Ο μεγάλος αδελφός του γνωστού εκδότη και αντιστασιακού, Δημήτρη Παπαδήμα (πέθανε το 2016). Ο Βασίλης γεννήθηκε στην Πύλο το 1909 και εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο.

Στις 6 Αυγούστου 1941, συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες με βάση καταστάσεις ονομάτων που είχε παραδώσει η ελληνική κυβέρνηση στους κατακτητές. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και στη συνέχεια της Λάρισας και εκτελέστηκε στην Καισαριανή.

Η μητέρα του Βασίλη πέθανε από εγκεφαλικό 40 μέρες μετά την εκτέλεση του γιου της. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως και ο εκδότης Δημήτρης Παπαδήμας, που έφηβος ακόμη εντάχθηκε στην Αντίσταση, παραλίγο να είναι στους ανθρώπους προς εκτέλεση στην Καισαριανή, ενώ στη συνέχεια εξορίστηκε στη Μακρόνησο.

Το πρώτο νέο παιδί, που χαμογελά, είναι η Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου. Ήταν αρτεργάτης σε βιοτεχνία με ζυμαρικά στη Λαμία (ιδιοκτησίας Παληός / Ράμμος). Για την ακρίβεια, επρόκειτο για μικρή βιοτεχνία με ζυμαρικά, κουλουράκια και ψωμί στην περιοχή του Αγίου Λουκά, στη Λαμία (Κλαραίικα), κοντά στο σπίτι του Άρη Βελουχιώτη. Όταν εισέβαλαν οι Ιταλοί στην πόλη, οι Έλληνες συνεργάτες τον παρέδωσαν και τον πήγαν αρχικά στις φυλακές Λαμίας (στο σημερινό Ορφανοτροφείο Αρρένων) και κατόπιν στο Χαϊδάρι· και αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν αντιστασιακή δράση και πρόσκειντο στο ΚΚΕ.

Διαβάστε επίσης