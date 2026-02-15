Καισαριανή: Βανδάλισαν το μνημείο των εκτελεσθέντων λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών

Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή και δημοσίευσε μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες, λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφικών ντοκουμέντων.

Ο βανδαλισμός του μνημείου ήρθε λίγες ώρες μετά το θέμα που προέκυψε με τις φωτογραφίες που βγήκαν σε πλειστηριασμό από χρήστη του ebay και φέρονται να αποτελούν φωτογραφικά ντοκουμέντα από τους εκτελεσθέντες της Πρωτομαγιάς του 1944 από τους ναζιστές κατακτητές.

Σε σχετικά ανακοίνωση, ο Δήμος Καισαριανής, αναφέρει: «Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης.