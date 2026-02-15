ΣΥΡΙΖΑ–ΚΚΕ: Ζητούν να αγοραστούν από την πολιτεία φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Οι φωτογραφίες δόθηκαν προς πώληση στο ebay και αναδημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΣΥΡΙΖΑ–ΚΚΕ: Ζητούν να αγοραστούν από την πολιτεία φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής
Ebay/Greece WWII Archives
Φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν στιγμές πριν την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής τον Μάιο του 1944 δόθηκαν προς πώληση στο ebay και αναδημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι φωτογραφίες δόθηκαν προς πώληση στο Ebay από άνθρωπο που φέρεται να ζει στο Βέλγιο, ο οποίος υποστηρίζει ότι προέρχονται από ιδιωτική συλλογή Γερμανού υπαξιωματικού της Βέρμαχτ. Μένει να πιστοποιηθεί η γνησιότητα τους, καθώς ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν να αγοραστούν από την ελληνική πολιτεία.

Με ανάρτησή του στο facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε οι φωτογραφίες να αγοραστούν και να αναδειχθούν από την ελληνική πολιτεία. «Αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα. Είναι η ιστορία μας. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και της Παιδείας», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

kaisariani-2.jpg

Μία από τις φωτογραφίες που φέρεται να δείχνει την ημέρα της εκτέλεσης

Facebook: Greece WWII Archives

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών της 1ης Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής αποτελούν ιστορική κληρονομιά όλου του ελληνικού λαού.

Και μια σπουδαία υπενθύμιση ότι η ιστορία της χώρας μας γράφτηκε με αγώνες, αντίσταση και ιδανικά. Και με προσφορά και κόστος ζωής.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του ΕΑΜ, στάθηκαν όρθιοι απέναντι στον ναζισμό, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και το δίκιο του Λαού.

Αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα. Είναι η ιστορία μας. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και της Παιδείας.

Για εμάς η μνήμη είναι ευθύνη και δύναμη στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη που παραμένει πάντα επίκαιρος και αναγκαίος».

kaisariani-3.jpg

ΚΚΕ: θα πρέπει με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν

Από την πλευρά του και το ΚΚΕ ζήτησε οι φωτογραφίες να αποκτηθούν με ευθύνη του κράτους. Και πρόσθεσε: «Με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες φαίνονται αυθεντικές, αποτελούν και το μοναδικό φωτογραφικό ιστορικό ντοκουμέντο αυτής της τεράστιας θυσίας, σύμβολο του ηρωικού αγώνα του λαού μας και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ΚΚΕ».

«Με βάση τα παραπάνω το ΚΚΕ θα καταθέσει άμεσα συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων», ανέφερε το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

kaisariani-1.jpg

Μία από τις φωτογραφίες

Facebook/Greece at WWII Archives

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, μελών και στελεχών του ΚΚΕ, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας.

Με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες φαίνονται αυθεντικές, αποτελούν και το μοναδικό φωτογραφικό ιστορικό ντοκουμέντο αυτής της τεράστιας θυσίας, σύμβολο του ηρωικού αγώνα του λαού μας και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ΚΚΕ.

Αποτυπώνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών που βάδιζαν προς το θάνατο αλύγιστοι με ακλόνητη την πίστη στο δίκιο του αγώνα για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση. Αποτελούν έμπνευση για τις νεότερες γενιές σε μια εποχή που τα σύννεφα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου πυκνώνουν απειλητικά.

Ως τέτοια η αξία τους δεν μετριέται με το χρήμα και η θέση τους δεν βρίσκεται στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους.

Εγείρεται συνεπώς σοβαρό ιστορικό και ηθικό ζήτημα και θα πρέπει με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ, για να είναι προσιτά στον λαό και τη νεολαία ως πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης για το σήμερα και το αύριο.

Με βάση τα παραπάνω το ΚΚΕ θα καταθέσει άμεσα συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων».

